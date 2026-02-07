Nemzeti Sportrádió

Vitális Milán: Nagyon bosszant a kihagyott tizenegyes

SOMOGYI ZSOLT
2026.02.07. 17:38
null
Vitális Milán (zöldben) sajnálja a kihagyott tizenegyest (Fotó: Török Attila)
Az 1–1-gyel végződött DVTK–ETO FC labdarúgó NB I-es mérkőzés után hazai részről Szatmári Csaba és Sajbán Máté, vendégoldalról Vitális Milán, Megyeri Balázs, Csinger Márk és Schön Szabolcs mondta el véleményét lapunknak az összecsapásról.

Az eltiltott vezetőedző, Borbély Balázs ezúttal a sajtóteraszról nézte a szombat kora délutáni bajnokit, és azt is láthatta, hogy az általa felkészített ETO FC meccslabdát rontott: az előző héten a DVSC elleni 2–2 alkalmával kétszer is magabiztos tizenegyesrúgó Vitális Milán most elhibázta a büntetőt, lövését Karlo Sentic lábbal hárította. 

„Nagyon bosszant a kihagyott tizenegyes – mondta a válogatott középpályás lapunknak a lefújás után. – Úgy gondolkoztam, hogy a Diósgyőr kapusa is láthatta a múlt heti meccset, ezért szinte bizonyosan a jobb sarok felé vetődik majd – de adtam némi esélyt annak, hogy mégis balra dől majd, ezért döntöttem úgy, hogy középre rúgom a labdát. Abban a pillanatban tudtam, másképp kellett volna lőnöm, nem vetődött nagyot a kapus, így a lábában elakadt  a labda. Ez pedig azt jelenti, hogy két mérkőzésen négy pontot veszítettünk, és ez sok.”

A tizenegyesen kívül is voltak nagy helyzetek mindkét kapu előtt, talán a DVTK előtt nyílt több lehetőség, de Aboubakar Keita a kapu torkából sem tudta a vendégek kapujába gyömöszölni a labdát.

„Amikor a szélső leviszi a labdát az alapvonalra, és látom, hogy középen érkeznek a társai, az az egyetlen esélyem, ha a támadó elé vetődöm – idézte fel a szituációt az ETO kapusa, Megyeri Balázs. – Nagy helyzet volt, szerencsére elakadt bennem a labda. Hasonló helyzetek előttünk is adódtak, és bár a pálya állapota mindkét csapatnak egyforma, úgy éreztem, hogy ez a mély talaj lassítja a játékot, ez pedig nem kedvezett nekünk. Hektikus mérkőzés volt, mindkét csapat nyerhetett volna, de a találkozó nagy részében azt éreztem, mi uraljuk a meccset.”

VÉLEMÉNYEK
Sajbán Máté, a DVTK támadója: – Nagy helyzet volt… Ahogy átvettem a labdát, kicsit éles volt a szög, és megpróbáltam a kapu bal oldalát megcélozni, de Megyeri Balázs kilépett elém és már nagyon közel volt – ettől még a keze, lába alatt elsuhanhatott volna a labda, de nem így történt –, sajnálom, óriási esélyünk lett volna három pontot szerezni, ha abból a lehetőségből gólt szerzek.
Schön Szabolcs, az ETO FC szélsője: – Élveztem a futballt, úgy éreztem, lendületet tudok adni a támadásainknak, és nem voltam messze attól, hogy gólpasszal zárjam a mérkőzést. Van ilyen, hogy a legnagyobb helyzetből sem születik gól, és bár sajnálom a két elveszített pontot, szerintem idegenben is jól játszottunk, ezzel a mentalitással kell harcolnunk a folytatásban is.

A tizenegyesre utalva Szatmári Csaba, a DVTK védője úgy fogalmazott, igazságtalan lett volna, ha azzal a góllal az ETO megnyeri a mérkőzést.

„Óriási küzdelem volt a pályán – értékelt a védő a lefújást követően. – Az ETO ellen egy pontot szerezni egyébként nem rossz teljesítmény, és a játékunk is rendben volt, fegyelmezetten, egységesen futballoztunk, de a jelen helyzetünkben csak a győzelmek jelentenek igazi segítséget. Mégis úgy gondolom, a mostani játékunk önbizalmat adhat a folytatásra.”

Főszereplő lehetett volna a győri Csinger Márk, ő ugyanis az összecsapás első szakaszában közelről a lécet találta el, majd blokkolta Sajbán Máté lövését, de a labda Lamin Colley elé került, aki egyenlített.

„Nincs szerencsém… – tárta szét a karját a 22 éves védő. – Régóta várok arra, hogy megszerezzem az első gólomat az élvonalban, és ez már a múlt héten megtörtént, meg nem is… Biztos vagyok abban, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, de mivel nem volt olyan kameraállás, amely ezt egyértelműen bizonyította volna, végül nem adták meg. Most pedig? Claudiu Bumba fejese után a kapufáról éppen elém került a labda, és éreztem, itt a lehetőség, hogy megszerezzem az első gólt. Üres volt a kapu, de valaki még beleért a labdába, és ez éppen annyit változtatott az irányán, hogy a lécről kipattanjon. A hazaiak góljánál bevetődtem a labda elé, de ahogy elakadt bennem, túlcsúsztam rajta, és mire észrevettem a földön fekve, mi a helyzet, már ott is volt a diósgyőri támadó, és gólt szerzett. Nagyon kis szerencse kellett volna nekem is, hogy akár a Loki, akár a DVTK ellen megszerezzem az első gólt, így ahhoz is, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, szóval hiába játszottunk jól, bosszúsan jöttem le a pályáról. Vajon meddig leszek még balszerencsés?”

