Vitális Milán: Nagyon bosszant a kihagyott tizenegyes

Az eltiltott vezetőedző, Borbély Balázs ezúttal a sajtóteraszról nézte a szombat kora délutáni bajnokit, és azt is láthatta, hogy az általa felkészített ETO FC meccslabdát rontott: az előző héten a DVSC elleni 2–2 alkalmával kétszer is magabiztos tizenegyesrúgó Vitális Milán most elhibázta a büntetőt, lövését Karlo Sentic lábbal hárította.

„Nagyon bosszant a kihagyott tizenegyes – mondta a válogatott középpályás lapunknak a lefújás után. – Úgy gondolkoztam, hogy a Diósgyőr kapusa is láthatta a múlt heti meccset, ezért szinte bizonyosan a jobb sarok felé vetődik majd – de adtam némi esélyt annak, hogy mégis balra dől majd, ezért döntöttem úgy, hogy középre rúgom a labdát. Abban a pillanatban tudtam, másképp kellett volna lőnöm, nem vetődött nagyot a kapus, így a lábában elakadt a labda. Ez pedig azt jelenti, hogy két mérkőzésen négy pontot veszítettünk, és ez sok.”

A tizenegyesen kívül is voltak nagy helyzetek mindkét kapu előtt, talán a DVTK előtt nyílt több lehetőség, de Aboubakar Keita a kapu torkából sem tudta a vendégek kapujába gyömöszölni a labdát.

„Amikor a szélső leviszi a labdát az alapvonalra, és látom, hogy középen érkeznek a társai, az az egyetlen esélyem, ha a támadó elé vetődöm – idézte fel a szituációt az ETO kapusa, Megyeri Balázs. – Nagy helyzet volt, szerencsére elakadt bennem a labda. Hasonló helyzetek előttünk is adódtak, és bár a pálya állapota mindkét csapatnak egyforma, úgy éreztem, hogy ez a mély talaj lassítja a játékot, ez pedig nem kedvezett nekünk. Hektikus mérkőzés volt, mindkét csapat nyerhetett volna, de a találkozó nagy részében azt éreztem, mi uraljuk a meccset.”

VÉLEMÉNYEK Sajbán Máté, a DVTK támadója: – Nagy helyzet volt… Ahogy átvettem a labdát, kicsit éles volt a szög, és megpróbáltam a kapu bal oldalát megcélozni, de Megyeri Balázs kilépett elém és már nagyon közel volt – ettől még a keze, lába alatt elsuhanhatott volna a labda, de nem így történt –, sajnálom, óriási esélyünk lett volna három pontot szerezni, ha abból a lehetőségből gólt szerzek. Schön Szabolcs, az ETO FC szélsője: – Élveztem a futballt, úgy éreztem, lendületet tudok adni a támadásainknak, és nem voltam messze attól, hogy gólpasszal zárjam a mérkőzést. Van ilyen, hogy a legnagyobb helyzetből sem születik gól, és bár sajnálom a két elveszített pontot, szerintem idegenben is jól játszottunk, ezzel a mentalitással kell harcolnunk a folytatásban is.

A tizenegyesre utalva Szatmári Csaba, a DVTK védője úgy fogalmazott, igazságtalan lett volna, ha azzal a góllal az ETO megnyeri a mérkőzést.

„Óriási küzdelem volt a pályán – értékelt a védő a lefújást követően. – Az ETO ellen egy pontot szerezni egyébként nem rossz teljesítmény, és a játékunk is rendben volt, fegyelmezetten, egységesen futballoztunk, de a jelen helyzetünkben csak a győzelmek jelentenek igazi segítséget. Mégis úgy gondolom, a mostani játékunk önbizalmat adhat a folytatásra.”

Főszereplő lehetett volna a győri Csinger Márk, ő ugyanis az összecsapás első szakaszában közelről a lécet találta el, majd blokkolta Sajbán Máté lövését, de a labda Lamin Colley elé került, aki egyenlített.

„Nincs szerencsém… – tárta szét a karját a 22 éves védő. – Régóta várok arra, hogy megszerezzem az első gólomat az élvonalban, és ez már a múlt héten megtörtént, meg nem is… Biztos vagyok abban, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, de mivel nem volt olyan kameraállás, amely ezt egyértelműen bizonyította volna, végül nem adták meg. Most pedig? Claudiu Bumba fejese után a kapufáról éppen elém került a labda, és éreztem, itt a lehetőség, hogy megszerezzem az első gólt. Üres volt a kapu, de valaki még beleért a labdába, és ez éppen annyit változtatott az irányán, hogy a lécről kipattanjon. A hazaiak góljánál bevetődtem a labda elé, de ahogy elakadt bennem, túlcsúsztam rajta, és mire észrevettem a földön fekve, mi a helyzet, már ott is volt a diósgyőri támadó, és gólt szerzett. Nagyon kis szerencse kellett volna nekem is, hogy akár a Loki, akár a DVTK ellen megszerezzem az első gólt, így ahhoz is, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, szóval hiába játszottunk jól, bosszúsan jöttem le a pályáról. Vajon meddig leszek még balszerencsés?”