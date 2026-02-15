Pavlova Maria: Erre vártunk gyerekkorunk óta

Különleges edzésen vannak túl.

Csodás egy óra volt, különös érzés volt, hogy egy edzésen félig megtelt a lelátó – edzettünk már a versenyhelyszínen egy hete, de akkor egyetlen néző sem volt. Sohasem volt még részünk ilyenben, ez egyszerűen fantasztikus!

Az volt az olimpia megnyitója is?

Hihetetlen volt, hogy ott vagyunk: sokáig vártunk arra, hogy bevonuljunk, hiszen az olasz ábécé szerint jöttek egymás után az országok, és Magyarország az U betűnél került sorra – hosszú nap volt, de megért minden várakozást. Amikor beléptünk a stadionba… Még most is beleborzongok, nem is tudom megfogalmazni az érzéseimet, azt hiszem, akkor érzékeltetem jól az egészet, ha azt mondom, az volt az a pillanat, amelyre oly régóta vártunk és amelyért rengeteget edzettünk és gyakoroltunk.

Sviatchenko Alexei, Eb-bronzérmes páros műkorcsolyázó: – Próbálok úgy gondolni az olimpiára, úgy kikorcsolyázni a jégre vasárnap, mintha ez is olyan verseny lenne, mint a többi, persze tudom, hogy ez a legnagyobb. De igyekszem elterelni azokat a gondolatokat, amelyek azt erősítik bennem, hogy itt vagyunk az olimpián. Élvezni szeretnék minden pillanatot a jégen, s a lehető legjobbat akarom kihozni magamból – és magunkból. VÉLEMÉNY

Hogy tetszik az olimpia, a falu és persze a versenycsarnok?

Csak jókat mondhatok: a faluban mindenki mindenkinek a barátja, mindenki szurkol a másiknak, biztatják egymást a versenyzők. Jó itt lenni azokkal a sportolókkal, akikkel az év során együtt készülünk. A jégcsarnok lenyűgöző, bár először egy labirintusnak tűnt, alig találtuk meg a pályát, de mindenki segítőkész volt, útba igazított minket. Mindig elképzeltem, milyen is lehet egy olimpia, s Milánó hasonlít is erre, mégis más, hiszen ez már nem álom, ez a valóság.

A megnyitó után nem sokkal Svájcba utaztak, hogy ott készüljenek néhány napig, s ne vonja el a figyelmüket az olimpiai láz – jól mentek az edzések?

Igen, elégedettek lehetünk. Több párossal készültünk ott együtt, szerintem jól tettük, hogy elutaztunk Milánóból, azt hiszem, nagyon elterelte volna a figyelmünket, ha itt maradunk, mert még mindig olyan, mintha folyamatosan ajándékot kapnánk, minden pillanat csodálatos itt.

Az Európa-bajnokságon az egyik emelésüket mindkét programban lepontozták a bírók, tudtak változtatni azon?

Igen, azt hiszem. Aztán hétfő estére kiderül, valóban így van-e, meglátjuk, a bírók elfogadják-e azt az emelést.

Vasárnap este a rövid programban az utolsó előtti csoport első jégre lépői lesznek. Szeretnek elsőként futni?

Azt tudtuk előre, hogy vagy az elsők, vagy a másodikok leszünk a csoportunkban, arra készültünk sokat, milyen elsőként futni – Svájcban a többi párossal modelleztük is ezt az egyik edzésen.

Milyen érzései vannak a rajt előtt?

Nem vagyok ideges, inkább nyugodt. Erre készültünk gyerekkorunk óta, olimpián versenyezni egyfajta jutalom a sok munkáért, de azt azért nem ígérem, hogy a vasárnapi rövid program előtti percekben egyáltalán nem leszek feszült és izgatott.

Szombaton délután a vasárnap estét modellezték a páros műkorcsolyázók, így a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó azokkal edzett együtt, akikkel a rövid programban egy csoportban lép jégre: a zenés gyakorláson nem abban a sorrendben futottak a párosok, ahogyan vasárnap fognak, de mindenki teljes erőbedobással gyakorolt. Elsőként az amerikai Ellie Kam, Danny O’Shea, majd a kanadai Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps kettős uralta a jeget – utóbbi páros visszalépett a csapatversenytől Stellato-Dudek sérülése miatt, ám az edzésen úgy tűnt, nem lesz akadálya az indulásuknak. Harmadikként jöttek Pavlováék, őket edzőjük, Dmitrij Szavin bocsátotta útjukra, s bár mindhárom páros hatalmas tapsot kapott a szép számú nézőközönségtől, a negyedik duónak járt a legnagyobb ováció, nem véletlenül, hiszen utolsóként az olasz Rebecca Ghilardi, Filippo Ambrosini páros gyakorolta programjának különböző elemeit. Edzés – nézők előtt

TÉLI OLIPMIA

MŰKORCSOLYA

19.45: páros, rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

