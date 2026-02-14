Olaszországból igazolt középpályást a DVTK

Szombat este, negyedórával a Paks–DVTK (1–2) mérkőzés előtt jelentette be Galántai Tamás érkezését a Diósgyőr. A 20 éves középpályás (aki a Főnix-Gold FC-ben és a Puskás Akadémián tanulta meg a labdarúgás alapjait, majd az olasz Torino FC játékosa lett) megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd aláírta két és fél évre szóló szerződését, ami további opciót is tartalmaz – természetesen Pakson még nem volt ott a meccskeretben, de hétfőn már együtt edz új csapattársaival, s a szerződése azonnal életbe lép, amint a nemzetközi átigazolási rendszerben végbemegy a regisztráció.

„Gyorsan történt minden, a DVTK megkeresése, a döntés és a szerződéskötés, most pedig örülök, hogy a Diósgyőr labdarúgója lehetek – kezdte Galántai Tamás. – Középpályásként igyekszem komplex játékossá válni, azaz védekezni és támadni, amihez megvannak a fizikai adottságaim és a technikai tudásom is. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy minden téren sokat kell még fejlődnöm. Ismerős helyre érkeztem, mert a Puskás Akadémia játékosaként játszottam a DVTK Edzőközpontban, sőt az U18-as válogatott kapitányaként a DVTK Stadionban is Svédország ellen. Már akkor is nagyszerű hangulat uralkodott, bízom benne, hogy vissza tudjuk csábítani a szurkolókat, mert fantasztikus, hogy ennyien állnak a klub mögött. Olaszországban rengeteget tapasztaltam, a Diósgyőrbe igazolásomat pedig az motiválta, hogy szeretném megmutatni, mit tanultam az elmúlt években, és elkezdeni a felnőttpályafutásomat. Szeretnék minél több játékpercet kapni, és minél több győzelemhez segíteni a csapatot. 2024 őszén kettős lábszárcsonttörést szenvedtem, de azóta teljesen felépültem. Készen állok a játékra, és szeretném élvezni a focit!”

„Galántai Tamás pályafutását évek óta figyelemmel kísérem, hiszen folyamatosan a korosztályos válogatottak meghatározó tagja. Télen több helyre is hívták, örülök, hogy minket választott – mondta Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Komoly utánpótlásképző kluboknál töltött el hosszú éveket, viszont korából is adódóan felnőttrutinnal még nem rendelkezik. Hosszú távra tervezünk vele, ezért két és fél éves szerződést kötöttünk, ami további opciót is tartalmaz. A középpálya közepén, hatos és nyolcas, azaz védekező és box-to-box középpályásként képes a legjobb teljesítményt nyújtani, így tovább növeli a szakmai stáb választási lehetőségét.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Galántai Tamás (Torino FC – Olaszország), Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Kölcsönbe érkezők: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen FC – Skócia), Lamin Colley (gambiai, Puskás Akadémia FC), Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC, az ősszel kooperációs kölcsönben: Soroksár SC)

Kölcsönből visszatértek: Christ Tiéhi (francia-elefántcsontparti, Banik Ostrava – Csehország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencvárosi TC), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán),

Kölcsönbe távozók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Christ Tiéhi (francia-elefántcsontparti, Maccabi Bnei Reineh – Izrael)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC, onnan kölcsönbe BVSC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –