Nemzeti Sportrádió

Hiába vezetett a Ferencváros, emberhátrányba kerülése után a ZTE fordított ellene

2026.02.14. 19:03
null
Fordított a Zalaegerszeg (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
FTC ZTE NB I élő közvetítés Zalaegerszeg NB I 22. forduló Ferencváros
A labdarúgó NB I 22. fordulójában a Ferencváros korán vezetést szerzett Zalaegerszegen, ám az első félidő közepén emberhátrányba került, a ZTE pedig a második játékrészben fordított. A 3–1-es vereség azt jelenti, hogy az FTC egy év után kapott ki újra vendégként a bajnokságban.

LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1 (0–1)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 6148 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Calderón (64.), Skribek (88. – 11-esből), Lima (90+8.), ill. Ötvös (13.)
Kiállítva: I. Cissé (25., FTC)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Megfért egymás mellett a két szurkolótábor a ZTE Arénában és annak környékén. A Zalaegerszeg és a Ferencváros drukkerei közismerten remek viszonyt ápolnak egymással, így nem volt meglepő, hogy sokaknak mindkét klub címerével ellátott sál lógott a nyakában, és az sem, hogy egy-egy autóból ZTE- és FTC-zászló lógott ki egyszerre az ablakon. A helyszínre kilátogatók jó és színvonalas mérkőzésben reménykedtek, s a két csapat formája erre okot is adott. A Zalaegerszeg hetek óta remekel, egyre látványosabb a támadójátéka, s az eredmények is megjöttek, míg a Ferencváros a Nottingham Foresttől elszenvedett Európa-liga-vereség óta minden mérkőzését kapott gól nélkül nyerte meg. S ha már az El szóba került, a Fradi csütörtökön Razgradban, a Ludogorec ellen lép pályára a rájátszás odavágóján, bár a kezdőcsapatot elnézve nem tartalékolt Robbie Keane vezetőedző.

A Ferencváros rögtön magához ragadta a kezdeményezést, főleg Mohammed Abu Fani volt elemében, remek átadásokkal szolgálta ki társait. Ő mégsem volt benne a Ferencváros vezető góljában, Gruber Zsombor jobb oldali szöglete után a hosszún érkező Ötvös Bence senkitől sem zavartatva helyezett a kapuba. Gyorsan megszerezte a vezetést a fővárosi együttes, aztán az addig sportszerű mérkőzésbe Ibrahim Cissé rondított bele, aki rettentő csúnyán rúgta meg Szendrei Norbertet, a játékvezető VAR-segítséggel kiállította a ferencvárosi futballistát – a hazaiak csapatkapitánya ápolás után tudta folytatni a játékot. Gruber Zsombor volt az áldozat, őt hozta le Robbie Keane, helyére Szalai Gábor érkezett, aki Cissé pozícióját foglalta el a védelemben. Az FTC 5–3–1-re állt át, a ZTE pedig igyekezett rövid passzokkal feltörni a felállt és stabil védelmet. Emberelőnyben gyorsan egyenlíthetett volna a kék-fehér együttes, de Szendrei fejesét követően Szalai Gábor a gólvonalról mentett. Az első félidő hajrája az emberhátrányban játszó Ferencvárosé volt, előbb Mariano Gómez fejelt kapu fölé ígéretes helyzetből, majd egy szögletet követően Szalai Gábor bólintott a jobb oldali kapufára, ami után óriási kavarodás végén sikerült felszabadítaniuk a kék-fehéreknek, később Abu Fani vette észre, hogy kint áll a kapujából Gundel-Takács Bence, a félpályáról (!) lőtt, a hazai kapusnak résen kellett lennie.

A fordulás után 40 másodperc alatt kiegyenlíthetett volna a ZTE FC, a szünetben beálló, első meccsét játszó André Ferreira beadása után Szendrei Norbert közelről az égbe lőtt, majd a másik oldalon Szalai Gábor fejese után védett bravúrral Gundel-Takács Bence. A Zalaegerszeg játszotta a rövid, gyors passzos játékát, de középen remekül zárt a Ferencváros védelme, akkor keletkezett veszély, amikor a két szélen André Ferreira és José Calderón lépett be a támadásba. Jól látható volt a zöld-fehérek célja, emberhátrányban és egygólos előnyben igyekezték őrizni a vezetést, s ezzel párhuzamosan tartalékoltak a Ludogorec elleni El-mérkőzésre. Ám a ZTE máshogy gondolta, Kiss Bence lövése után még hatalmasat védett Gróf Dávid, de a kipattanóból José Calderón kiegyenlített – a spanyol balhátvéd októberben is betalált a Fradi kapujába az Üllői úton.

A hajrában mindkét csapat előtt adódtak nagy területek, ám rendre rossz döntéseket hoztak a játékosok a tizenhatos előterében. Sokáig úgy tűnt, döntetlennel ér véget a találkozó, de Júlio Romao kezezése miatt tizenegyest kapott a ZTE, amelyet Skribek Alen értékesített. A büntető jogosságát erősen megkérdőjelezték a ferencvárosiak, a kispadoknál elszabadultak az indulatok, a szakmai stáb tagjai és a cserejátékosok egymásnak ugrottak, még Hajnal Tamás, a fővárosiak sportigazgatója is megjelent a helyszínen, aki a lefújás után ismét összeszólalkozott a zalaiak stábjával – Robbie Keane percekig mondta a magáét a tartalék játékvezetőnek. Az utolsó percekben Daniel Lima még betalált a teljesen kinyíló FTC kapujába, így a ZTE október után ismét legyőzte a Fradit, amely vereséggel hangolt a Ludogorec elleni Európa-liga-mérkőzésre – nem mellesleg 2025. február 9. után kapott ki ismét idegenben a bajnokságban (akkor a Puskás Akadémiától 1–0-ra). 3–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17 

40 

  2. ETO FC

21

11

7

3

42–21

+21 

40 

  3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6 

38 

  4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11 

36 

  5. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6 

33 

  6. Puskás Akadémia

22

9

5

8

28–28

32 

  7. Kisvárda

21

9

4

8

26–33

–7 

31 

  8. Újpest FC

22

7

5

10

30–38

–8 

26 

  9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7 

25 

10. Diósgyőri VTK

22

5

8

9

30–36

–6 

23 

11. Nyíregyháza Spartacus

21

5

6

10

25–37

–12 

21 

12. Kazincbarcika

21

4

2

15

20–41

–21 

14 

 

 

FTC ZTE NB I élő közvetítés Zalaegerszeg NB I 22. forduló Ferencváros
Legfrissebb hírek

Önbecsülés helyett – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
3 órája

Olaszországból igazolt középpályást a DVTK

Labdarúgó NB I
5 órája

Windecker az elején tizenegyest hibázott, a DVTK a bajnokságban is nyerni tudott Pakson

Labdarúgó NB I
7 órája

Leandro de Almeida: Nem tudom, miért nincsenek magyar játékvezetők a BL-ben és az El-ben

Labdarúgó NB I
7 órája

Hornyák Zsolt szerint a Puskás Akadémia túl sok teret engedett Bognár Istvánnak

Labdarúgó NB I
10 órája

Nagy Zsolt tizenegyesgóljaira válaszolt az MTK, és otthon tartott egy pontot

Labdarúgó NB I
11 órája

Az FTC öt góllal kikapott otthon a CSM-től a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
12 órája

Kovácsik Ádám szerint magukhoz tértek a hatgólos kupasokkból…

Labdarúgó NB I
17 órája
Ezek is érdekelhetik