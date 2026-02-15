Szalah szerint Szoboszlai a világ egyik legjobb játékosa

Szalah kijelentésével a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot is egyetértett a lefújást követő sajtótájékoztatóján:

„Jó néhány játékos a legmagasabb szinten teljesít a mai futballban, de osztom Mo véleményét” – fogalmazott Slot, aki hozzátette, hogy Szoboszlai a tökéletes példája egy fiatal játékos fejlődésének.

A holland tréner azzal különösen elégedett, hogy Szoboszlai annak ellenére lő egyre több gólt, hogy nem mindig támadó szerepkörben játszik.

Szoboszlait a TNT Sports riportere Steven Gerrardhoz hasonlította, ám ő nem igazán kért ebből.

„Nem igaz, hogy Gerrard-idényt futok. Klublegendáról van szó, de én a saját történetemet írom. Minden meccsen a legjobbamat próbálom nyújtani, remélem, a legvégéig eljutunk.”

FA-KUPA

4. FORDULÓ

Liverpool FC–Brighton 3–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 227 néző. Vezette: Stuart Attwell

Liverpool: Alisson – C. Jones (Ramsay, 89.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister – Szalah (Ngumoha, 77.), Wirtz (J. Gomez, 71.), Gakpo (Nyoni, 89.) – Chiesa (Ekitiké, 77.). Menedzser: Arne Slot

Brighton: Steele – Veltman, Van Hecke (Boscagli, 72.), Dunk, Kadioglu – Gross, Baleba (Mitoma, 62.), Hinshelwood (Wieffer, 81.) – D. Gómez (Rutter, 62.), Kosztulasz, Howell (Minteh, 62.). Menedzser: Fabian Hürzeler

Gólszerző: C. Jones (42.), Szoboszlai (56.), Szalah (68. – 11-esből)