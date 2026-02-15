Nemzeti Sportrádió

Szalah szerint Szoboszlai a világ egyik legjobb játékosa

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.15. 07:55
null
Mohamed Szalah nem győzte dicsérni Szoboszlai Dominikot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik Arne Slot Liverpool FC angol FA-kupa
A Brighton & Hove Albion legyőzését követően (3–0, angol FA-kupa) a Liverpool ikonikus labdarúgója, Mohamed Szalah a világ egyik legjobb játékosának nevezte a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot.

A szombati mérkőzésen Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is betalált, a magyar játékos az egyiptomi gólpasszából volt eredményes. A lefújást követően arról kérdezték a rutinos szélsőt, hogy meddig juthatnak el a kupában.

Azt hiszem, hogy ez Szoboszlai teljesítményén múlik. Nagyon is rá támaszkodunk. Ebben az idényben ő a világ egyik legjobb játékosa.

Angol labdarúgás
10 órája

Szoboszlai kilőtte a jobb felső sarkot a Brighton ellen – videó

A magyar válogatott középpályás az 56. percben talált be az FA-kupa-mérkőzésen, 2–0-ra alakítva az állást.

Szalah kijelentésével a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot is egyetértett a lefújást követő sajtótájékoztatóján:

„Jó néhány játékos a legmagasabb szinten teljesít a mai futballban, de osztom Mo véleményét”fogalmazott Slot, aki hozzátette, hogy Szoboszlai a tökéletes példája egy fiatal játékos fejlődésének.

A holland tréner azzal különösen elégedett, hogy Szoboszlai annak ellenére lő egyre több gólt, hogy nem mindig támadó szerepkörben játszik. 

Szoboszlait a TNT Sports riportere Steven Gerrardhoz hasonlította, ám ő nem igazán kért ebből.

„Nem igaz, hogy Gerrard-idényt futok. Klublegendáról van szó, de én a saját történetemet írom. Minden meccsen a legjobbamat próbálom nyújtani, remélem, a legvégéig eljutunk.”

FA-KUPA
4. FORDULÓ
Liverpool FC–Brighton 3–0 (1–0)
Liverpool, Anfield, 60 227 néző. Vezette: Stuart Attwell
Liverpool: Alisson – C. Jones (Ramsay, 89.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister – Szalah (Ngumoha, 77.), Wirtz (J. Gomez, 71.), Gakpo (Nyoni, 89.) – Chiesa (Ekitiké, 77.). Menedzser: Arne Slot
Brighton: Steele – Veltman, Van Hecke (Boscagli, 72.), Dunk, Kadioglu – Gross, Baleba (Mitoma, 62.), Hinshelwood (Wieffer, 81.) – D. Gómez (Rutter, 62.), Kosztulasz, Howell (Minteh, 62.). Menedzser: Fabian Hürzeler
Gólszerző: C. Jones (42.), Szoboszlai (56.), Szalah (68. – 11-esből)

Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik Arne Slot Liverpool FC angol FA-kupa
Legfrissebb hírek

Szoboszlai-gól, Kerkez-gólpassz, magabiztos Liverpool-továbbjutás

Angol labdarúgás
10 órája

Szoboszlai kilőtte a jobb felső sarkot a Brighton ellen – videó

Angol labdarúgás
10 órája

Hozta a kötelezőt a Manchester City; a Newcastle elbúcsúztatta az Aston Villát az FA-kupában

Angol labdarúgás
11 órája

Marco Rossi: Szoboszlainak gyerekkori álma volt a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
16 órája

Arne Slot: Szoboszlai Dominik kvalitásai már-már elérhetetlen szintet öltenek

Angol labdarúgás
2026.02.13. 11:38

A Liverpool olyan játékost keres, mint Szoboszlai – 20 éves ghánai kiszemelt

Angol labdarúgás
2026.02.13. 11:07

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője?

Angol labdarúgás
2026.02.12. 17:58

Arne Slot aggódik a Szoboszlait helyettesítő játékosa miatt

Angol labdarúgás
2026.02.12. 09:35
Ezek is érdekelhetik