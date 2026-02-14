Nemzeti Sportrádió

Leandro de Almeida: Nem tudom, miért nincsenek magyar játékvezetők a BL-ben és az El-ben

2026.02.14. 21:01
Amint arról már beszámoltunk, a ZTE 3–1-re legyőzte az FTC-t a labdarúgó NB I 22. fordulójában. A Zalaegerszeg a 88. percben egy véleményes tizenegyessel szerezte meg a vezetést, amelyet a lefújást követően a Ferencváros pályaedzője, Leandro de Almeida sem hagyott szó nélkül az M4 Sport kamerái előtt.

„Ha ez tizenegyes volt, akkor lehet, hogy nem futballoztam több, mint 20 évig, mert ez sehol sem az. Mindig csodálkozom, hogy amikor Bajnokok Ligája, vagy Európa-liga-meccseken keresem a magyar bírókat, nincsenek ott. Nincsenek ott. Nem tudom, miért... – fogalmazott Leandro de Almeida. 

A tizenegyes megítélését követően a kispadoknál elszabadultak az indulatok, a szakmai stáb tagjai és a cserejátékosok egymásnak ugrottak, még Hajnal Tamás, a fővárosiak sportigazgatója is megjelent a helyszínen, aki a lefújás után ismét összeszólalkozott a zalaiak stábjával – Robbie Keane percekig mondta a magáét a tartalék játékvezetőnek. Az utolsó percekben Daniel Lima még betalált a teljesen kinyíló FTC kapujába, így a ZTE 3–1-re győzte le a Fradit.

