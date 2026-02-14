Leandro de Almeida: Nem tudom, miért nincsenek magyar játékvezetők a BL-ben és az El-ben

„Ha ez tizenegyes volt, akkor lehet, hogy nem futballoztam több, mint 20 évig, mert ez sehol sem az. Mindig csodálkozom, hogy amikor Bajnokok Ligája, vagy Európa-liga-meccseken keresem a magyar bírókat, nincsenek ott. Nincsenek ott. Nem tudom, miért... – fogalmazott Leandro de Almeida.

A tizenegyes megítélését követően a kispadoknál elszabadultak az indulatok, a szakmai stáb tagjai és a cserejátékosok egymásnak ugrottak, még Hajnal Tamás, a fővárosiak sportigazgatója is megjelent a helyszínen, aki a lefújás után ismét összeszólalkozott a zalaiak stábjával – Robbie Keane percekig mondta a magáét a tartalék játékvezetőnek. Az utolsó percekben Daniel Lima még betalált a teljesen kinyíló FTC kapujába, így a ZTE 3–1-re győzte le a Fradit.