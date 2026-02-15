Új világcsúcs született félmaratoni gyaloglásban

A sportoló a 30. születésnapján Kobe városában 1:20:34 óra alatt teljesítette a távot, ez közel 56 másodperccel jobb, mint a világszövetség által decemberben megállapított 1:21:30-as idő.

A 20 km kétszeres világbajnoka és olimpiai bronzérmese 16 másodpercre volt attól, hogy ezen a távon átadja saját világcsúcsát a múltnak, amit tavaly ilyenkor ugyanezen a pályán állított fel.