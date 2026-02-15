Nemzeti Sportrádió

Már 17 országnak van aranyérme a téli olimpián

2026.02.15. 00:29
Lucas Pinheiro Braathen (Fotó: Getty Images)
Összesen 8 versenyszámban rendeztek döntőt szombaton a téli olimpián. A nap nyertese ismét Norvégia lett két arannyal, de Brazília is nagyon örülhet Lucas Pinheiro Braathen történelmi elsőségének.

A szombati versenynap történéseiről ide kattintva tájékozódhat.

OrszágAranyEzüstBronz
1. Norvégia1037
2. Olaszország639
3. Egyesült Államok584
4. Ausztria463
5. Franciaország462
6. Németország454
7. Hollandia441
    Svédország441
9. Svájc423
10. Japán348
11. Ausztrália31
12. Csehország22
13. Szlovénia21
14. Dél-Korea122
15. Brazília1
       Kazahsztán1
       Nagy-Britannia1
18. Kanada35
19. Kína22
20. Lengyelország21
21. Lettország11
       Új-Zéland11
23. Bulgária2
       Finnország2
25. Belgium1
Ezek is érdekelhetik