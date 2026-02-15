Már 17 országnak van aranyérme a téli olimpián
Összesen 8 versenyszámban rendeztek döntőt szombaton a téli olimpián. A nap nyertese ismét Norvégia lett két arannyal, de Brazília is nagyon örülhet Lucas Pinheiro Braathen történelmi elsőségének.
A szombati versenynap történéseiről ide kattintva tájékozódhat.
|Ország
|Arany
|Ezüst
|Bronz
|1. Norvégia
|10
|3
|7
|2. Olaszország
|6
|3
|9
|3. Egyesült Államok
|5
|8
|4
|4. Ausztria
|4
|6
|3
|5. Franciaország
|4
|6
|2
|6. Németország
|4
|5
|4
|7. Hollandia
|4
|4
|1
|Svédország
|4
|4
|1
|9. Svájc
|4
|2
|3
|10. Japán
|3
|4
|8
|11. Ausztrália
|3
|1
|–
|12. Csehország
|2
|2
|–
|13. Szlovénia
|2
|1
|–
|14. Dél-Korea
|1
|2
|2
|15. Brazília
|1
|–
|–
|Kazahsztán
|1
|–
|–
|Nagy-Britannia
|1
|–
|–
|18. Kanada
|–
|3
|5
|19. Kína
|–
|2
|2
|20. Lengyelország
|–
|2
|1
|21. Lettország
|–
|1
|1
|Új-Zéland
|–
|1
|1
|23. Bulgária
|–
|–
|2
|Finnország
|–
|–
|2
|25. Belgium
|–
|–
|1
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik