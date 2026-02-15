Nemzeti Sportrádió

Petíció a magyar sportélet jövőjéért: Meg kell őriznünk sportolóink eredményeit! – Nagy Tímea

2026.02.15. 09:09
Címkék
magyar sport Nemzeti Sport petíció
Kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónk, Nagy Tímea saját Facebook-oldalán írt a magyar sportélet jövőjéért létrehozott petícióról, kitöltésének fontosságáról.

 

„Meg kell őriznünk sportolóink eredményeit! A magyar sport az elmúlt években fantasztikus eredményeket ért el. Ezek a sikerek nem egyik napról a másikra születtek.

Mögöttük ott vannak a hajnalok, az üres csarnokok visszhangjai, a családok áldozatvállalása, az edzők rendíthetetlen hite és egy olyan támogatási rendszer áll, amely lehetőséget teremt a tehetségek kibontakozására. Nem engedhetjük, hogy bárki elvegye tőlünk mindazt, amit magyar sportolók kemény munkával, kitartással és áldozatok árán értek el.

Az utóbbi időben napvilágot láttak olyan nézetek, amelyek szerint veszélybe kerülhetnek a sport területére szánt források. Ha ezek a források csökkennek, az nem csupán a versenysportot érinti – hanem a teljes magyar utánpótlást, a következő generáció esélyeit, a jövő álmait. Minden szülő tudja, mit jelent egy támogatás: lehetőséget az edzésre, felszerelésre, versenyzésre – és esélyt arra, hogy a gyermek álma valóra váljon. A sport nemcsak érmeket ad, hanem tartást, közösséget és jövőt. A gyermekeink jövőjét álmait nem vehetik el. Kérem töltse ki a petíciót a www.nso.hu oldalán és álljunk ki együtt a magyar sportért!”

PETÍCIÓ A MAGYAR SPORTÉLET JÖVŐJÉÉRT 

 

