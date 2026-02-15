Nemzeti Sportrádió

Autóbalesetet szenvedett a Mezőkövesd elnöke

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.02.15. 08:42
null
Fotó: Mezőkövesd Képekben/Facebook
Címkék
Tállai András baleset Mezőkövesd
Szombat délelőtt autóbalesetet szenvedett a labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry SE elnöke, Tállai András – a hírről klubvezető a saját Facebook-oldalán számolt be.

„Igaz a hír, a mai nap folyamán szolgálati autómmal lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedtünk kolléganőmmel. A gépjárművet én vezettem. Az incidensnek rajtunk kívül nem volt más érintettje, mi könnyebb sérüléseket szenvedtünk” közölte Facebook-oldalán Tállai András.

A Mezőkövesd Képekben nevű Facebook-oldal beszámolója szerint a klubelnök által vezetett autó szombat kora délelőtt fának ütközött, amellett mély, vízzel teli árok volt. 

„Ezúton is szeretném megköszönni a kiérkező szolgálatok precíz, pontos, mindenre kiterjedő munkáját és emberségét! Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam. Akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott, tőlük elnézést kérek!” – fogalmazott a parlamenti képviselőként és az Agrárminisztérium államtitkáraként is tevékenykedő sportvezető.

 

Tállai András baleset Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

NB II: a Kecskemét Mezőkövesdre, a Kozármisleny Ajkára adott kölcsön támadót

Labdarúgó NB II
2026.02.13. 21:04

Fontos rangadót nyert a Vasas a Kecskemét ellen, a Honvéd csak ikszelt a Budafok otthonában – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.02.08. 18:59

Egy gól döntött Mezőkövesden a Tiszakécske ellen

Labdarúgó NB II
2026.02.08. 13:46

Hazai pályán sem bírt a Mezőkövesddel a Karcag

Labdarúgó NB II
2026.02.01. 15:49

Hárman küzdhetnek a feljutásért – vasárnap rajtol az NB II tavaszi szezonja

Labdarúgó NB II
2026.01.31. 12:20

Kiderült, mi okozhatta a PAOK-szurkolók romániai tragédiáját

Európa-liga
2026.01.28. 16:32

Már nincs ágyhoz kötve Michael Schumacher – sajtóhír

F1
2026.01.27. 11:07

A Brazíliából hazatérő csatárt ennél a klubnál várják edzésre

Labdarúgó NB II
2026.01.23. 09:43
Ezek is érdekelhetik