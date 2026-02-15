Autóbalesetet szenvedett a Mezőkövesd elnöke

„Igaz a hír, a mai nap folyamán szolgálati autómmal lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedtünk kolléganőmmel. A gépjárművet én vezettem. Az incidensnek rajtunk kívül nem volt más érintettje, mi könnyebb sérüléseket szenvedtünk” – közölte Facebook-oldalán Tállai András.

A Mezőkövesd Képekben nevű Facebook-oldal beszámolója szerint a klubelnök által vezetett autó szombat kora délelőtt fának ütközött, amellett mély, vízzel teli árok volt.

„Ezúton is szeretném megköszönni a kiérkező szolgálatok precíz, pontos, mindenre kiterjedő munkáját és emberségét! Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam. Akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott, tőlük elnézést kérek!” – fogalmazott a parlamenti képviselőként és az Agrárminisztérium államtitkáraként is tevékenykedő sportvezető.