Böde-Bíró Blanka: Minden vereség fájdalmas, ez most még inkább az

Az FTC-Rail Cargo Hungaria hazai pályán 35–30-ra kikapott a román CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A találkozó után Böde-Bíró Blanka értékelt, a Fradi kapusa szerint a román gárda szinte mindenben felülmúlta a házigazdákat. Böde-Bíró Blanka az NSO Tv stábjának azt is elárulta, milyen az élet a pályán, edzésen anyaként.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–CSM BUCURESTI (román) 30–35 (15–17)