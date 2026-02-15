Nemzeti Sportrádió

Böde-Bíró Blanka: Minden vereség fájdalmas, ez most még inkább az

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.02.15. 07:20
null
Böde-Bíró Blanka abban bízott, egy kicsit többet tud majd otthon lenni még (Fotó: NSO Tv)
Címkék
női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti Böde-Bíró Blanka FTC-Rail Cargo Hungaria
Az FTC-Rail Cargo Hungaria hazai pályán 35–30-ra kikapott a román CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A találkozó után Böde-Bíró Blanka értékelt, a Fradi kapusa szerint a román gárda szinte mindenben felülmúlta a házigazdákat. Böde-Bíró Blanka az NSO Tv stábjának azt is elárulta, milyen az élet a pályán, edzésen anyaként.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
B-CSOPORT
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–CSM BUCURESTI (román) 30–35 (15–17) 

Kézilabda
17 órája

Az FTC öt góllal kikapott otthon a CSM-től a női kézilabda BL-ben

A románok ellen egyedül Darja Dmitrijeva nyújtott jó teljesítményt; A zöld-fehérek még lehetnek másodikak a csoportban, de már nincs a saját kezükben a sorsuk.

 

női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti Böde-Bíró Blanka FTC-Rail Cargo Hungaria
Legfrissebb hírek

Szomorú szombat: az ETO is kikapott a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
13 órája

Az FTC öt góllal kikapott otthon a CSM-től a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
17 órája

Az ETO-ra és az FTC-re is rangadó vár a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
22 órája

Mátéfi Eszter: Vezető típus vagyok, ez nálunk családi szokás

Kézilabda
Tegnap, 7:20

Nyáron távozik a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapattól Mélanie Halter

Kézilabda
2026.02.13. 17:45

Női kézi: Kácsor Gréta további egy évig a CSM Slatinánál marad

Kézilabda
2026.02.13. 13:32

Bruna de Paula: Minden trófeát meg akarok nyerni a csapatommal!

Kézilabda
2026.02.12. 09:08

Női kézilabda: kihagyja az FTC elleni BL-meccset a CSM átlövője

Kézilabda
2026.02.11. 22:06
Ezek is érdekelhetik