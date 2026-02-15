Böde-Bíró Blanka: Minden vereség fájdalmas, ez most még inkább az
Az FTC-Rail Cargo Hungaria hazai pályán 35–30-ra kikapott a román CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A találkozó után Böde-Bíró Blanka értékelt, a Fradi kapusa szerint a román gárda szinte mindenben felülmúlta a házigazdákat. Böde-Bíró Blanka az NSO Tv stábjának azt is elárulta, milyen az élet a pályán, edzésen anyaként.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
B-CSOPORT
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–CSM BUCURESTI (román) 30–35 (15–17)
Kézilabda
17 órája
Az FTC öt góllal kikapott otthon a CSM-től a női kézilabda BL-ben
A románok ellen egyedül Darja Dmitrijeva nyújtott jó teljesítményt; A zöld-fehérek még lehetnek másodikak a csoportban, de már nincs a saját kezükben a sorsuk.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik