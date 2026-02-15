Nemzeti Sportrádió

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei egyórás jeges edzéssel hangolt

2026.02.15. 00:39
Egyórás jeges edzéssel hangolt a vasárnapi rövid programra a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros Milánóban a téli olimpián. „Csodás egy óra volt, különös érzés volt, hogy egy edzésen félig megtelt a lelátó; edzettünk már a versenyhelyszínen egy hete, de akkor egyetlen néző sem volt. Sohasem volt még részünk ilyenben, ez egyszerűen fantasztikus!” – mondta lapunknak Pavlova Maria, aki felidézte a megnyitóünnepség élményét is. „Hihetetlen volt, hogy ott vagyunk: sokáig vártunk arra, hogy bevonuljunk, hiszen az olasz ábécé szerint jöttek egymás után az országok, és Magyarország az U betűnél került sorra – hosszú nap volt, de megért minden várakozást. Amikor beléptünk a stadionba… Még most is beleborzongok, nem is tudom megfogalmazni az érzéseimet, azt hiszem, akkor érzékeltetem jól az egészet, ha azt mondom, az volt az a pillanat, amelyre oly régóta vártunk és amelyért rengeteget edzettünk és gyakoroltunk.

Minden fejben dől el – a szombat délutáni MTK Budapest–Puskás Akadémia mérkőzés után Hegyi Krisztián és Nagy Zsolt is ezt mondta. A házigazdák kapusa és a felcsútiak válogatott játékosa kétszer is farkasszemet nézett az első félidőben, amikor a Puskás Akadémia tizenegyeshez jutott. „Azután, hogy az elsőt berúgtam a jobb alsóba, egyértelmű volt, hogy a fiatal kapus a másodiknál is elvetődik  – mondta Nagy Zsolt lapunknak az öltözőfolyosón. – Szeretem ezeket a fejben megvívott párharcokat, és örültem, hogy bejött, amire gondoltam, vagyis a kapus elvetődött, én pedig tudtam, hogy középre beemelem a labdát. Ráadásul azt a tizenegyest én harcoltam ki, felpattant a labda, és eszembe jutott az Anglia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés hasonló szituációja: a védő a labdát figyelte, nem számított arra, hogy ki tudok mögüle bújni.”

Elmarad a magyaros párharc a vasárnapi RB Leipzig–Wolfsburg német bajnoki labdarúgó-mérkőzésen. Hazai oldalon ugyan minden bizonnyal ott lesz a csapatban a napokban 2027-ig hosszabbító kapus, Gulácsi Péter, illetve Willi Orbán a védelem tengelyében, a „farkasoknál” ugyanakkor továbbra is sérült a szintén válogatott Dárdai Bence. Vegyes hetek állnak a lipcseiek mögött, november eleje óta nem tudtak egymás után három meccset nyerni, a fordulót a negyedik helyen kezdték, az ötödik Stuttgarttal azonos pontszámmal, tehát keményen meg kell küzdeniük a Bajnokok Ligája-indulásért. A Wolfsburg mély válságot él át, alig a vonal fölött áll, a 15. helyen kezdte meg a fordulót, a 21 meccsen összegyűjtött 19 pont klubtörténeti mélypont az élvonalban.

