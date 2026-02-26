Egy helyen változott az FTC kezdőcsapata a Ludogorec elleni visszavágóra az első meccshez képest

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Ferencvárosi TC–Ludogorec Razgrad (bolgár) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu – Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Tóth Z., Varga Á. (kapusok), Gruber, N. Keita, F. Kovacevic, Lakatos Cs., Levi, Madarász Á., Nagy B., Romao, Szalai G., Zachariassen

Ludogorec: Bonmann – Son, Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov – P. Sztanics, Pedro Naressi, D. Duarte – C. Vidal, Duah, E. Marcus. Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

A kispadon: Padt, Sztoimenov (kapusok), J. Andersson, Csocsev, Sz. Ivanov, Kaloc, Nogueira, Rwan Seco, Tekpetey

Az első mérkőzésen: 1–2