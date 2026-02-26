Farkas Roland: Mindenki hitt magában és a társaiban a BJA-nál

Valami megváltozott két mérkőzés után az UTE és a BJA HC elődöntős párharcában. Addig ellenfele fölé nőtt az alapszakaszban a BJA előtt végző Újpest, és nem sokan gondolták, hogy 2–0-s hátrányból képes fordítani Kangyal Balázs együttese. Nem sokan, de a csapat játékosai és edzői biztosan így gondolták, és kevesebb mint egy hét alatt bizonyították is, nekik volt igazuk, nem a kétkedőknek.

„Végig az volt a fejünkben, hogy továbbjutunk, hiszen alaposan felkészültünk, keményen edzettünk. Az első két mérkőzésen nem jött ki a lépés, de bíztunk benne, hogy ha ragaszkodunk a játékunkhoz, fordítunk az Újpest ellen. Tisztában voltunk vele, hogy elvégeztük a szükséges munkát, mindenki hitt magában és a csapattársaiban is” – mondta az elődöntő egyik legjobbja, Farkas Roland.

Bár a BJA HC kapusának nem feladata a mezőnyjáték taktikájának elsajátítása, az, hogy csapattársai mit valósítanak meg ebből, nagy hatással van az ő helyzetére és teljesítményére is. Kérdés, min változtattak a káposztásmegyeriek két meccset követően, amivel meglepték az Újpestet, egyáltalán ez hogy volt lehetséges, hiszen addigra már hatszor megmérkőztek egymással az idényben.

„Az elődöntő második meccse után változtattunk a stílusunkon, a hozzáállásunkon. Agresszívabb, kellemetlenebb hokit kezdtünk játszani. Rengeteget ütköztünk, blokkoltunk, tisztáztunk a gólvonalról, önfeláldozóak voltunk emberhátrányban, ami azért is fontos, mert ilyenkor nekem is könnyebb a feladatom. Ezt érzékelem a kapuból is, illetve fontos volt, hogy az első két összecsapás után megbeszéltük, a leghátul védekező hátvédjeinknek sokkal távolabb kell tartaniuk az Újpest támadóit a kapunktól, hogy minél kevesebb gólt kapjunk” – magyarázta Farkas Roland.

A BJA HC a DEAC-cal csap össze a fináléban. A pénteken kezdődő párharc azért is ígérkezik különlegesnek, mert egy évvel korábban is ez a két együttes küzdött meg a bajnoki címért.

„Meccsről meccsre készülünk fel a döntőre, igyekszünk hűek maradni a saját játékunkhoz, és mindent megteszünk a győzelemért” – tekintett előre Farkas Roland.