Megállítja-e valaki a tizedik vb-címére hajtó Marc Márquezt?

A MotoGP 2012 óta tartó, 1000 köbcentiméteres motoros érájának utolsó éve következik, mielőtt a hajtóegységek méretét 2027-ben 850 köbcentiméterre csökkentik. Idén lehet utoljára használni a spéci hasmagasság-szabályozó rendszert, valamint a bonyolult aerodinamikai elemeket, s a Michelin is ebben az évben búcsúzik, mielőtt jövőre a Pirelli válik egyedüli gumibeszállítóvá. A mostani szabályrendszerben az utóbbi években a Ducati fejlesztette tökélyre a motorját, így már az csoda lenne, ha nem folytatódna a bolognai gyár egyeduralma.

A 22 versenyes menetrendben új helyszín a brazíliai Goianában található Ayrton Senna-versenypálya, ahol az idény második futamát rendezik meg. A kilencedik állomás lesz a vb-n tavaly debütáló Palaton Park Circuit Balatonfőkajár mellett. A versenyhétvégék lebonyolítása nem változik, szombaton az időmérők után tartják meg a sprintfutamot, vasárnap pedig a fő versenyt. A MotoGP mellett a Moto2 és a Moto3 is állandó szereplője lesz a nagydíjaknak, az elektromos motorokkal megtartott MotoE viszont megszűnt.

A MotoGP-ben öt márka 22 motorja állt rajthoz a versenyeken, a Ducati hat, a többi gyártó egyaránt négy kétkerekűt indít. Nézzük a legfontosabb tudnivalókat!

DUCATI

A királykategóriába 30 év távollét után 2003-ban visszatérő Ducati 2021-ig bezárólag csupán egyetlen világbajnoki címet szerzett, 2007-ben Casey Stoner révén törte meg a japán gyártók több mint 30 éves hegemóniáját. Utána újabb másfél évtizedig hiába próbálkozott, az egyéni világbajnoki cím nem lett az övé. Francesco Bagnaia vetett véget a sikertelenségnek 2022-ben, majd az elmúlt három évet már totálisan uralta a bolognai márka: a gyártók vb-jén 2023-ban a megszerezhető vb-pontok 96%-át zsebelte be, ez az érték 2024-ben 97%, 2025-ben 94% volt.

Idén is Marc Márquez a vb esélyese (Fotó: AFP)

2016 Marc Márquez (Honda) 2017 Marc Márquez (Honda) 2018 Marc Márquez (Honda) 2019 Marc Márquez (Honda) 2020 Joan Mir (Suzuki) 2021 Fabio Quartararo (Yamaha) 2022 Francesco Bagnaia (Ducati) 2023 Francesco Bagnaia (Ducati) 2024 Jorge Martín (Pramac Ducati) 2025 Marc Márquez (Ducati) AZ ELMÚLT 10 ÉV VILÁGBAJNOKAI

A Ducati dominanciáját tavaly Marc Márquez használta ki, a gyári csapathoz szerződő nyolcszoros világbajnok kilencedik vb-elsőségéhez – a hetedikhez a MotoGP-ben – kétség sem férhetett, az első 16 versenyből 11-et megnyert, emellett 14 szombati sprintfutamot is behúzott ebben az időszakban, és öt futammal az idény vége előtt biztossá tette végső elsőségét. Indonéziában azonban elesett, súlyos vállsérülést szenvedett, így a tél pihenés helyett rehabilitációval telt, de felépült, és készen áll arra, hogy a tizedik világbajnoki címét is megnyerje.

Tavaly Álex Márquez személyében az öccse volt a legfőbb kihívója, és miután a vb történetében először a testvérpár zárta az első két helyen a pontversenyt, a Ducati a fiatalabbik Márquezt is a legfrissebb fejlesztésével díjazta 2026-ra a Gresininél. Az új motort használja természetesen Francesco Bagnaia is, aki a teszteken nagyon elégedett volt, mert úgy érezte, megszűntek a tavalyi idényét tönkretevő problémák féktávon. A negyedik 2026-os Desmosedici a félgyári VR46-nél versenyző Fabio Di Giannantonióé lesz. Csapattársa, Franco Morbidelli és a Gresininél versenyző Fermín Aldeguer a tavalyi motorral próbálkozhat.

Az idény előtti utolsó teszten a legjobb hét időeredményből ötöt a Ducati jegyzett, a versenyszimulációk során is kiemelkedett a mezőnyből az olasz márka különítménye.

APRILIA

Ha van olyan motoros, aki nem Ducatin ül majd, mégis veszélyes lehet Marc Márquezre, az az előző idény utolsó két versenyét megnyerő Marco Bezzecchi. A gyári Aprilia olasz pilótája az átmenetinek szánt 2025-ös idényben fantasztikusan versenyzett, öt pole pozíciót jegyzett, három futamot megnyert, három sprinten is diadalmaskodott, és végül harmadik lett a pontversenyben a két Márquez mögött. Neki köszönhette az Aprilia, hogy második erő lett a Ducati mögött, nem pedig tavalyi sztárigazolásának, 2024 világbajnokának, Jorge Martínnak.

A 2024-es világbajnok Jorge Martínnak a tavalyinál csak jobb éve lehet (Fotó: AFP)

Március 1.: Thaiföldi Nagydíj, Buriram

Március 22.: Brazil Nagydíj, Goiania

Március 29.: Amerikai Nagydíj, Austin

Április 12.: Katari Nagydíj, Loszail

Április 26.: Spanyol Nagydíj, Jerez

Május 10.: Francia Nagydíj, Le Mans

Május 17.: Katalán Nagydíj, Barcelona

Május 31.: Olasz Nagydíj, Mugello

Június 7.: MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK

Június 21.: Cseh Nagydíj, Brno

Június 28.: Holland Nagydíj, Assen

Július 12.: Német Nagydíj, Sachsenring

Augusztus 9.: Brit Nagydíj, Silverstone

Augusztus 30.: Aragóniai Nagydíj, MotorLand Aragón

Szeptember 13.: San Marinó-i Nagydíj, Misano

Szeptember 20.: Osztrák Nagydíj, Red Bull Ring

Október 4.: Japán Nagydíj, Motegi

Október 11.: Indonéziai Nagydíj, Mandalika

Október 25.: Ausztrál Nagydíj, Phillip Island

November 1.: Malajziai Nagydíj, Sepang

November 15.: Portugál Nagydíj, Portimao

November 22.: Valenciai Nagydíj, Valencia A 2026-OS VERSENYNAPTÁR

A spanyol az idény előtt összetörte magát, összesen öt versenyhétvégén indult, három hónapig küzdött azért – sikertelenül –, hogy felbonthassa szerződését. Rémesen alakult a 2025-ös éve, de végül maradt az Apriliánál, még ha az idei tesztelés egy részét is ki kellett hagynia a rehabilitációja miatt. Mivel már biztosnak tűnik, hogy 2027-ben a Yamahánál folytatja, Martíntól ebben az évben sem várhatjuk, hogy Bezzecchi szintjére emelkedjen.

Az amerikai Trackhouse fiókcsapat tavaly Raúl Fernández révén megszerezte első győzelmét, de a teszteken a spanyol és csapattársa, a japán Ogura Ai is szenvedett az új motorral. A noalei márka vezetői így egyelőre egy motorosukban bízhatnak, de a 27 éves Bezzecchitől tényleg sokat várnak.

KTM

Az osztrák márka tavalyi idényét pénzügyi gondok nehezítették, de sikerült új befektetőt találni, így a bizonytalan jövő ismét stabilnak tűnik. Egy éve a motorral is probléma volt, a hátsó kerék tapadásának hiánya miatt nem volt versenyképes a KTM, amely ugyan a japán riválisok előtt maradt, visszaesett az Aprilia mögé. Pedro Acosta személyében kincsre lelt a KTM, s bár versenyt nem tudott nyerni, folyamatosan ott volt az élmezőnyben. A még mindig csak 21 éves spanyol elégedett az új motorral, amelynek nyergében nem feltétlenül kell túlerőltetnie magát ahhoz, hogy tartsa a lépést az olasz gépekkel.

A szintén a gyári motoron ülő Brad Binder tavaly még sprintfutamon sem ért oda a dobogóra, neki is nagy szüksége van a stabilabb motorra. A Tech3-nál Enea Bastianini és Maverick Vinales közül bármelyik robbanthat, a spanyolnak a háromszoros MotoGP-bajnok Jorge Lorenzo segít mentorként abban a reményben, hogy meg tudja közelíteni Acosta szintjét.

Maverick Vinales idén Jorge Lorenzo mentorálásával versenyez (Fotó: AFP)

HONDA

A királykategória valaha volt legsikeresebb márkájának MotoGP-csapata 2023-ban Marc Márquez távozásakor romokban hevert, de sikerült újraépíteni a projektet. 2025-ben 210 ponttal többet szerzett a csapat, mint egy évvel korábban, Johann Zarco versenyt nyert, s februárban a téli teszteken is biztató teljesítményt nyújtott az új kétkerekű, amely a pilóták szerint hatalmas előrelépést jelent, és újabb futamgyőzelmeket céloztak meg vele.

Joan Mir 2020-ban a Suzukival nyert vb-címmel bizonyított már, Luca Marini viszont kiegyensúlyozottabb, kettejük azért is megvív idén, hogy ki maradjon a gyári csapatnál a 2027-ben érkező Fabio Quartararo csapattársa. Az LCR-hez a 35 éves Zarco mellé érkező 21 éves brazil Diogo Moreira a Moto2 bajnokaként frissességet hoz a Hondához, a versenynaptárba 21 év szünet után visszatérő Brazil Nagydíjon máris leteheti a névjegyét.

Joan Mir a hondás jövőjéért is hajt 2026-ban (Fotó: AFP)

YAMAHA

A márkát nyolc egyéni világbajnoki címhez segítő soros négyhengeres motort az utolsó 1000 köbcentis évre V4-esre cserélik. Az előző idényben a tavalyi motorral Augusto Fernández által teszt jelleggel kipróbált hajtóegység még mindig messze a leggyengébb, ezért az idény kezdete előtt nehéz kapaszkodót találni a négy versenyzőnek, ami segít a motiváció megtartásában – ha mégis van valami, akkor az, hogy miután a Honda tavaly kilépett a legalacsonyabb, D-kategóriából, a Yamaha maradt az egyedüli gyártó, amely az idény közben is fejlesztheti a hajtóegységét.

Ami a pilótákat illeti, Fabio Quartararo a Hondához tart, a Pramachoz szerződtetett 2025-ös Superbike-világbajnok török Toprak Razgatlioglunak szembesülnie kell azzal, hogy a tavaly a sprintfutamokkal együtt 21 győzelmet hozó idénye után reménytelen helyzetben ül motorra a MotoGP-ben. Jack Miller és Álex Rins legfeljebb abban lelhet örömöt, hogy szerepet játszhat a induló motor fejlesztésében.

Álex Rinsre és a többi yamahásra nehéz év vár (Fotó: AFP)