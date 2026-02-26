Megállítja-e valaki a tizedik vb-címére hajtó Marc Márquezt?
A MotoGP 2012 óta tartó, 1000 köbcentiméteres motoros érájának utolsó éve következik, mielőtt a hajtóegységek méretét 2027-ben 850 köbcentiméterre csökkentik. Idén lehet utoljára használni a spéci hasmagasság-szabályozó rendszert, valamint a bonyolult aerodinamikai elemeket, s a Michelin is ebben az évben búcsúzik, mielőtt jövőre a Pirelli válik egyedüli gumibeszállítóvá. A mostani szabályrendszerben az utóbbi években a Ducati fejlesztette tökélyre a motorját, így már az csoda lenne, ha nem folytatódna a bolognai gyár egyeduralma.
A 22 versenyes menetrendben új helyszín a brazíliai Goianában található Ayrton Senna-versenypálya, ahol az idény második futamát rendezik meg. A kilencedik állomás lesz a vb-n tavaly debütáló Palaton Park Circuit Balatonfőkajár mellett. A versenyhétvégék lebonyolítása nem változik, szombaton az időmérők után tartják meg a sprintfutamot, vasárnap pedig a fő versenyt. A MotoGP mellett a Moto2 és a Moto3 is állandó szereplője lesz a nagydíjaknak, az elektromos motorokkal megtartott MotoE viszont megszűnt.
A MotoGP-ben öt márka 22 motorja állt rajthoz a versenyeken, a Ducati hat, a többi gyártó egyaránt négy kétkerekűt indít. Nézzük a legfontosabb tudnivalókat!
DUCATI
A királykategóriába 30 év távollét után 2003-ban visszatérő Ducati 2021-ig bezárólag csupán egyetlen világbajnoki címet szerzett, 2007-ben Casey Stoner révén törte meg a japán gyártók több mint 30 éves hegemóniáját. Utána újabb másfél évtizedig hiába próbálkozott, az egyéni világbajnoki cím nem lett az övé. Francesco Bagnaia vetett véget a sikertelenségnek 2022-ben, majd az elmúlt három évet már totálisan uralta a bolognai márka: a gyártók vb-jén 2023-ban a megszerezhető vb-pontok 96%-át zsebelte be, ez az érték 2024-ben 97%, 2025-ben 94% volt.
|2016
|Marc Márquez (Honda)
|2017
|Marc Márquez (Honda)
|2018
|Marc Márquez (Honda)
|2019
|Marc Márquez (Honda)
|2020
|Joan Mir (Suzuki)
|2021
|Fabio Quartararo (Yamaha)
|2022
|Francesco Bagnaia (Ducati)
|2023
|Francesco Bagnaia (Ducati)
|2024
|Jorge Martín (Pramac Ducati)
|2025
|Marc Márquez (Ducati)
A Ducati dominanciáját tavaly Marc Márquez használta ki, a gyári csapathoz szerződő nyolcszoros világbajnok kilencedik vb-elsőségéhez – a hetedikhez a MotoGP-ben – kétség sem férhetett, az első 16 versenyből 11-et megnyert, emellett 14 szombati sprintfutamot is behúzott ebben az időszakban, és öt futammal az idény vége előtt biztossá tette végső elsőségét. Indonéziában azonban elesett, súlyos vállsérülést szenvedett, így a tél pihenés helyett rehabilitációval telt, de felépült, és készen áll arra, hogy a tizedik világbajnoki címét is megnyerje.
Tavaly Álex Márquez személyében az öccse volt a legfőbb kihívója, és miután a vb történetében először a testvérpár zárta az első két helyen a pontversenyt, a Ducati a fiatalabbik Márquezt is a legfrissebb fejlesztésével díjazta 2026-ra a Gresininél. Az új motort használja természetesen Francesco Bagnaia is, aki a teszteken nagyon elégedett volt, mert úgy érezte, megszűntek a tavalyi idényét tönkretevő problémák féktávon. A negyedik 2026-os Desmosedici a félgyári VR46-nél versenyző Fabio Di Giannantonióé lesz. Csapattársa, Franco Morbidelli és a Gresininél versenyző Fermín Aldeguer a tavalyi motorral próbálkozhat.
Az idény előtti utolsó teszten a legjobb hét időeredményből ötöt a Ducati jegyzett, a versenyszimulációk során is kiemelkedett a mezőnyből az olasz márka különítménye.
APRILIA
Ha van olyan motoros, aki nem Ducatin ül majd, mégis veszélyes lehet Marc Márquezre, az az előző idény utolsó két versenyét megnyerő Marco Bezzecchi. A gyári Aprilia olasz pilótája az átmenetinek szánt 2025-ös idényben fantasztikusan versenyzett, öt pole pozíciót jegyzett, három futamot megnyert, három sprinten is diadalmaskodott, és végül harmadik lett a pontversenyben a két Márquez mögött. Neki köszönhette az Aprilia, hogy második erő lett a Ducati mögött, nem pedig tavalyi sztárigazolásának, 2024 világbajnokának, Jorge Martínnak.
|Március 1.: Thaiföldi Nagydíj, Buriram
Március 22.: Brazil Nagydíj, Goiania
Március 29.: Amerikai Nagydíj, Austin
Április 12.: Katari Nagydíj, Loszail
Április 26.: Spanyol Nagydíj, Jerez
Május 10.: Francia Nagydíj, Le Mans
Május 17.: Katalán Nagydíj, Barcelona
Május 31.: Olasz Nagydíj, Mugello
Június 7.: MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK
Június 21.: Cseh Nagydíj, Brno
Június 28.: Holland Nagydíj, Assen
Július 12.: Német Nagydíj, Sachsenring
Augusztus 9.: Brit Nagydíj, Silverstone
Augusztus 30.: Aragóniai Nagydíj, MotorLand Aragón
Szeptember 13.: San Marinó-i Nagydíj, Misano
Szeptember 20.: Osztrák Nagydíj, Red Bull Ring
Október 4.: Japán Nagydíj, Motegi
Október 11.: Indonéziai Nagydíj, Mandalika
Október 25.: Ausztrál Nagydíj, Phillip Island
November 1.: Malajziai Nagydíj, Sepang
November 15.: Portugál Nagydíj, Portimao
November 22.: Valenciai Nagydíj, Valencia
A spanyol az idény előtt összetörte magát, összesen öt versenyhétvégén indult, három hónapig küzdött azért – sikertelenül –, hogy felbonthassa szerződését. Rémesen alakult a 2025-ös éve, de végül maradt az Apriliánál, még ha az idei tesztelés egy részét is ki kellett hagynia a rehabilitációja miatt. Mivel már biztosnak tűnik, hogy 2027-ben a Yamahánál folytatja, Martíntól ebben az évben sem várhatjuk, hogy Bezzecchi szintjére emelkedjen.
Az amerikai Trackhouse fiókcsapat tavaly Raúl Fernández révén megszerezte első győzelmét, de a teszteken a spanyol és csapattársa, a japán Ogura Ai is szenvedett az új motorral. A noalei márka vezetői így egyelőre egy motorosukban bízhatnak, de a 27 éves Bezzecchitől tényleg sokat várnak.
KTM
Az osztrák márka tavalyi idényét pénzügyi gondok nehezítették, de sikerült új befektetőt találni, így a bizonytalan jövő ismét stabilnak tűnik. Egy éve a motorral is probléma volt, a hátsó kerék tapadásának hiánya miatt nem volt versenyképes a KTM, amely ugyan a japán riválisok előtt maradt, visszaesett az Aprilia mögé. Pedro Acosta személyében kincsre lelt a KTM, s bár versenyt nem tudott nyerni, folyamatosan ott volt az élmezőnyben. A még mindig csak 21 éves spanyol elégedett az új motorral, amelynek nyergében nem feltétlenül kell túlerőltetnie magát ahhoz, hogy tartsa a lépést az olasz gépekkel.
A szintén a gyári motoron ülő Brad Binder tavaly még sprintfutamon sem ért oda a dobogóra, neki is nagy szüksége van a stabilabb motorra. A Tech3-nál Enea Bastianini és Maverick Vinales közül bármelyik robbanthat, a spanyolnak a háromszoros MotoGP-bajnok Jorge Lorenzo segít mentorként abban a reményben, hogy meg tudja közelíteni Acosta szintjét.
HONDA
A királykategória valaha volt legsikeresebb márkájának MotoGP-csapata 2023-ban Marc Márquez távozásakor romokban hevert, de sikerült újraépíteni a projektet. 2025-ben 210 ponttal többet szerzett a csapat, mint egy évvel korábban, Johann Zarco versenyt nyert, s februárban a téli teszteken is biztató teljesítményt nyújtott az új kétkerekű, amely a pilóták szerint hatalmas előrelépést jelent, és újabb futamgyőzelmeket céloztak meg vele.
Joan Mir 2020-ban a Suzukival nyert vb-címmel bizonyított már, Luca Marini viszont kiegyensúlyozottabb, kettejük azért is megvív idén, hogy ki maradjon a gyári csapatnál a 2027-ben érkező Fabio Quartararo csapattársa. Az LCR-hez a 35 éves Zarco mellé érkező 21 éves brazil Diogo Moreira a Moto2 bajnokaként frissességet hoz a Hondához, a versenynaptárba 21 év szünet után visszatérő Brazil Nagydíjon máris leteheti a névjegyét.
YAMAHA
A márkát nyolc egyéni világbajnoki címhez segítő soros négyhengeres motort az utolsó 1000 köbcentis évre V4-esre cserélik. Az előző idényben a tavalyi motorral Augusto Fernández által teszt jelleggel kipróbált hajtóegység még mindig messze a leggyengébb, ezért az idény kezdete előtt nehéz kapaszkodót találni a négy versenyzőnek, ami segít a motiváció megtartásában – ha mégis van valami, akkor az, hogy miután a Honda tavaly kilépett a legalacsonyabb, D-kategóriából, a Yamaha maradt az egyedüli gyártó, amely az idény közben is fejlesztheti a hajtóegységét.
Ami a pilótákat illeti, Fabio Quartararo a Hondához tart, a Pramachoz szerződtetett 2025-ös Superbike-világbajnok török Toprak Razgatlioglunak szembesülnie kell azzal, hogy a tavaly a sprintfutamokkal együtt 21 győzelmet hozó idénye után reménytelen helyzetben ül motorra a MotoGP-ben. Jack Miller és Álex Rins legfeljebb abban lelhet örömöt, hogy szerepet játszhat a induló motor fejlesztésében.
|DUCATI
|63 Francesco Bagnaia (olasz)
|93 Marc Márquez (spanyol)
|GRESINI DUCATI
|54 Fermín Aldeguer (spanyol)
|73 Álex Márquez (spanyol)
|VR46 DUCATI
|21 Franco Morbidelli (olasz)
|49 Fabio Di Giannantonio (olasz)
|APRILIA
|72 Marco Bezzecchi (olasz)
|89 Jorge Martín (spanyol)
|TRACKHOUSE APRILIA
|25 Raúl Fernández (spanyol)
|79 Ogura Ai (japán)
|HONDA
|10 Luca Marini (olasz)
|36 Joan Mir (spanyol)
|LCR HONDA
|5 Johann Zarco (francia)
|11 Diogo Moreira (brazil)
|KTM
|33 Brad Binder (dél-afrikai)
|37 Pedro Acosta (spanyol)
|TECH3 KTM
|12 Maverick Vinales (spanyol)
|23 Enea Bastianini (olasz)
|YAMAHA
|20 Fabio Quartararo (francia)
|42 Álex Rins (spanyol)
|PRAMAC YAMAHA
|7 Toprak Razgatlioglu (török)
|43 Jack Miller (ausztrál)