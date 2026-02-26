Az olimpiai bajnok amerikai legenda búcsúztatta Végh Richárdot Tiranában

Remekül kezdett Európa-bajnoki bronzérmesünk, Végh Richárd, hiszen a selejtezőben 3.28 perc alatt technikai tussal (10:0) megverte az U20-as Ázsia-bajnoki bronzérmes indiai Akashot.

A nyolcaddöntőben az U23-as Európa-bajnok és U23-as vb-bronzérmes orosz Muhamed Hanijevvel került szembe, aki túl nagy falatnak bizonyult, 10:2-re legyőzte az Érd kiválóságát. Azt lehetett sejteni, hogy Végh versenye ezzel véget ért, hiszen Hanijev a folytatásban az olimpiai, négyszeres világ- és hétszeres Pánamerika-bajnok legendával, Kyle Snyderrel birkózott, de meglepetésre simán nyert, majd a döntőbe is bejutott, így Végh a vigaszágon folytathatta, Snyder ellen. A papírforma érvényesült a mérkőzésen, Snyder technikai tussal nyert, Végh Richárd fontos tapasztalatot szerezve esett ki Tiranában.

Pénteken a mi szempontunkból legérdekesebb nap következik, eldőlhet a kötöttfogású 77 kilogrammos válogatottság sorsa Fritsch Róbert és Lévai Zoltán között, ugyancsak kötöttfogásban a 87 kilogrammos címeres mezt már megszerző Takács Istvánért, míg női birkózásban Bognár Erikáért (59 kg) és Szabados Noémiért (68 kg) szoríthatunk.