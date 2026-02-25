Női kézilabda BL: megvan, mikor kezd az FTC és a DVSC a nyolcaddöntőben

A negyeddöntőbe jutásért két magyar csapat lesz érdekelt: a Ferencváros és a Debrecen.

A zöld-fehérek először idegenben lépnek pályára a Borussia Dortmund ellen március 22-én 14 órától, míg a visszavágót március 28-án 16 órától rendezik Érden. A Debrecen hazai pályán kezd a Odense ellen március 21-én 18 órától, és a visszavágót játssza idegenben március 29-én 16 órától.

A címvédő Győri Audi ETO már biztosan ott van a negyeddöntőben, ahol a Debrecen–Odense párharc győztese vár rá.

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, A MAGYAR CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI

1. MÉRKŐZÉSEK

Március 21., 18.00: DVSC SCHAEFFLER–Odense (dán)

Március 22., 14.00: Borussia Dortmund (német)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA

2. MÉRKŐZÉSEK

Március 28., 16.00: FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Borussia Dortmund (német)

Március 29., 16.00: Odense (dán)–DVSC SCHAEFFLER