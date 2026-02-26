Nemzeti Sportrádió

Három játékosától is megválhat az Inter a BL-kiesés után – sajtóhír

L. Á.L. Á.
2026.02.26. 13:01
Marcus Thuram helye is veszélyben lehet (Fotó: Getty Images)
Három kulcsjátékosának az eladására kényszerülhet az Internazionale labdarúgócsapata pénzügyi nehézségek miatt – értesült csütörtökön az olasz Repubblica.

A Bajnokok Ligájából való kiesés komoly pénzügyi problémákat okozott az Internél, amely három kulcsjátékostól is elbúcsúzhat.

Ahogy a Repubblica beszámolt róla, a milánóiaknak fontos anyagi forrást jelentett volna a legjobb 16 közé jutás a Bajnokok Ligájában. A Bodö/Glimt azonban keresztülhúzta az Inter számításait, kiejtve őket a sorozatból.

A váratlan kudarc komoly anyagi következménnyel is járt a fekete-kékeknél: a tavalyi 137 millió eurós BL-bevételhez képest az idei kiírás csak 66 millió eurót hozott a házhoz, ami lényegesen kevesebb, mint az egy évvel korábbi.

A pénzügyi problémák elkerülésének érdekében az Internek ezért drasztikus lépéseket kell tennie, a lap szerint meghatározó játékosoktól válhat meg a klub: név szerint Marcus Thuram, Denzel Dumfries és Nicoló Barella is távozhat az anyagi egyensúly megteremtésének érdekében. Mellettük pedig számos játékos fizetését is csökkenthetik.

