Fordult a kocka az Újpestnél, a fiatalok hozzák a lendületet

Lapunk összefoglalójában hétről hétre a 2004. január 1. után született futballisták bajnoki meccseken kapott osztályzatait vizsgáljuk, s örömhír, hogy minden alkalommal be tudunk számolni kiemelkedő teljesítményekről – nem volt ez máshogy a 23. fordulóban sem. A kezdés mondjuk döcögős volt e tekintetben, hiszen a Nyíregyháza és a Kisvárda 2–2-es döntetlenje alkalmával leginkább a rutinos magyarok és a légiósok csillogtatták meg tudásukat. Olyannyira, hogy a Szpari részéről – melynek lapunk által értékelt játékosai átlagban 5.38-ra végeztek tudósítónknál – egyetlen utánpótláskorú játékost sem osztályoztunk. A vendégek részéről kettőt is, ám Popovics Ilija (4) idénybeli egyik leghalványabb teljesítményével rukkolt ki, míg Pintér Filip (4) nem jelentett veszélyt az ellenfél kapujára. A többi várdai NS-osztályzat középértéke 5.3 volt.

A Puskás Akadémia és a Kazincbarcika összecsapásán (2–0) a felcsúti Mark­gráf Ákos csupán 5-ös osztályzatot kapott, csakúgy, mint a lelkesen játszó Mondovics Kevin – a többi PAFC-játékos 5.55-re végzett –, míg a túloldalon Klausz Milán és a néhány szebb védést is bemutató Juhász Bence is 4-es osztályzatban részesült (bár a többi barcikai sem örülhet igazán a 4.72-es NS-osztályzatnak). Az esti meccsen viszont Újpesten fordult a kocka! Az őszi szezonban a fiatalokat mellőző negyedik kerületieknél Bodnár Gergő (6) ezúttal is már-már tanárian játszott, Fenyő Noah (6) uralta a középpályát, és az első gólt megelőzően nagyszerűen ugratta ki Gleofilo Vlijtert, a csereként pályára lépő Krajcsovics Ábel (6) pedig már nem először szerzett érvénytelenített gólt újpesti futballistaként – nagy kár érte, mert a bírói ítélet meglehetősen véleményesnek tűnt. Ami a hazaiaknál öröm, a vendégeknél fájdalom: Szakos Bence (3) mindkét lila-fehér találatnál nagyot hibázott, le is cserélték az első félidőben, Pető Milán (5) azonban színt vitt a gyengélkedő DVTK-s támadásokba. A rend kedvéért, az újpesti légiósok és rutinos magyarok 6.125-re, míg diósgyőri ellenfeleik 4.58-re végeztek tudósítónknál.

Vasárnap kora délután a Zalaegerszeg és a Debrecen szórakoztató 1–1-es döntetlent játszott egymással. Kijelenthető, hogy a ZTE teljesen „elhagyta” a fiatalperces ajánlást – 5.36 lett a csapatátlag –, hiszen ezúttal sem szerepeltetett U21-es korú magyar labdarúgót, míg a DVSC részéről Erdélyi Benedek (5) és Cibla Flórián (5) iparkodott becsülettel, hogy legalább egy ponttal térhessen haza a Loki – a többiekre sem lehetett különösebb panasz (5.545). A forduló rangadóján az ETO FC az idény egyik legjobb NB I-es meccsén 4–3-ra legyőzte a Paksot. Bíró Barnabás (6) gólpasszal vette ki részét a sikerből, a kényszermegoldásképp védekező középpályásként szereplő Tóth Rajmund (5) sem vallott szégyent, Bánáti Kevin (5) viszont halványabban játszott az egyébként ellenállhatatlan győri gépezetben (5.88). Hazai oldalon nincs új a nap alatt: Horváth Kevin (4) indiszponált volt a hullámvölgyben lévő paksi csapatban (4.84).

A forduló utolsó meccsén, az örökrangadón (1–3) sem maradtunk jó fiatalperces teljesítmények nélkül: bár Molnár Ádin (4) felejthetően futballozott – csakúgy, mint az MTK-kezdő nagy része, hiszen tudósítónk átlagban 4.25-ös osztályzattal honorálta teljesítményüket –, Vitályos Viktor (5) bizonyította, hogy nyártól miért játszhat a cseh bajnokságban, Németh Hunor (5) is többször ötletes megoldásokkal hívta fel magára a figyelmet, a csereként beálló Jurek Gábor (6) pedig elkapta a fonalat, ezúttal is szép góllal jelentkezett. A Fradi (5.88-as csapatátlag) teljesítményére nem lehetett különösebb panasz, s bár Gruber Zsombor (5) ismét halványabban játszott, Madarász Ádám (6) dicséretet érdemel, megszerezte első gólját a felnőttek között.

A 23. körben 23 fiatalt osztályozott lapunk, 4.91-es átlaguk ezúttal elmaradt a légiósok és a rutinosabb magyarok 5.28-as értékelésétől.

A 23. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Február 21., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–2

Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 0–2

Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1

Február 22., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1–1

Paksi FC–ETO FC 3–4

Február 23., hétfő

MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1–3