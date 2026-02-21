Nem örülünk, Vincent – Bodnár Zalán jegyzete

KÉPZELJÜK EL ezt a nonszensz meccsszituációt: a tizenhatoson belül egy csatár és egy védő egymásnak csúszik, majd mindketten felpattannak, egymás nyakának ugranak, néhányan odaszaladnak még, kisebb tömegbunyó alakul ki, erre berohan egy néző a pályára, kikapja a piros lapot a játékvezető kezéből, és felmutatja – a túloldali kapuban álldogáló kapusnak.

Nagyjából ehhez a szurkolóhoz hasonlóan cselekedett most Vincent Kompany, a Bayern München belga vezetőedzője, aki teljesen illetéktelenül olyan szereplőt ítélt el, aki – ott sem volt… Kérdezték őt az ezredik Vinícius Júnior-esetről, most épp a Real Madrid Benfica elleni BL-mérkőzéséről, amelyen a brazil csatárt állítólag újra – és megint éppen őt – rasszista inzultus érte egy Benfica-játékos részéről. Kompany ebből azt hozta ki: „Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját.”

Nem tudjuk, Kompany milyen gyakran jár Magyarországon, milyen személyes tapasztalatai vannak hazánkról (no meg Szerbiáról és Bulgáriáról), milyen esetekről hallott, amelyekben egy Magyarországon légióskodó színes bőrű labdarúgót a bőrszíne miatt nemcsak támadás ért, de még jogorvoslatért sem folyamodhatott, mert „el lett hallgattatva”, de sokkal valószínűbb, hogy egyetlen ilyen eset sincs (nem úgy, mint Nyugat-Európában mindenhol, ahol Vinícius Júnior pályára lép), és bölcs meglátásait a baloldali német sajtóból szerzi. Abból, amely hősként ünnepli például azokat az antifa terroristákat, akik Magyarországra jöttek és csoportosan félholtra vertek ártatlan magyarokat pusztán külső jegyek (öltözék) alapján.

Civilizálatlan és előítéletes megnyilvánulása után azt üzenjük Vincent Kompanynak, hogy máskor tájékozódjék hitelesebb forrásokból, mielőtt megszólal olyan témában, amelyre semmilyen rálátása sincs, és azt kívánjuk neki, hogy nagyszerű szakmai munkájának eredményeként a csodálatos futballt játszó Bayern München jusson be a május 30-i, budapesti BL-döntőbe, így személyesen is megtapasztalhassa a messze földön híres magyar vendégszeretetet.