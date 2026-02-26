Bamidele Yusuf: Hiszek a csapatunkban, túljuthatunk a Ludogorecen

EURÓMILLIÓK FOROGNAK KOCKÁN. Ebben a szakaszban már nem csupán a talpon maradás a tét az Európa-ligában, hanem a jövőt meghatározó bevétel is. A Ferencváros az El aktuális kiírásában 11 millió eurót már biztosan keresett, a Ludogorec elleni továbbjutás újabb 1.75 milliót érne.

Nem csekély összeg.

Arról nem is beszélve, hogy nagy eredmény lenne a tizenhat közé kerülés. Ott mindenképpen portugál csapat, a Porto vagy a Braga következik két nehéz összecsapással, no meg továbbpörögne az FTC neve Európában. A múlt héten Razgradban elszenvedett 2–1-es vereség után a Fradi játékosai okkal voltak bosszúsak, túl könnyű gólokat engedtek a riválisnak, míg nekik hiába voltak meg a helyzeteik, csak egyet használtak ki belőlük. Pedig a Ludogorec nem jobb a magyar bajnoknál.

Az első találkozón a ferencvárosiak gólját Bamidele Yusuf szerezte lélektanilag fontos pillanatban, a hazaiak vezető találata után három perccel, a csapat mégsem tudta meglovagolni a kínálkozó lehetőséget. A szünet előtti percekben Bamidele Yusuf, Franko Kovacevic és Cadu is betalálhatott volna, a kimaradt helyzetekért aztán súlyos árat fizetett az FTC, úgyhogy a bolgár bajnok egygólos előnyből várja a csütörtöki budapesti visszavágót.

„Csalódott voltam a vereség miatt – mondta lapunknak Bamidele Yusuf, a zöld-fehérek nigériai támadója, akinek mezén a Dele becenév szerepel. – A gólom után úgy éreztem, meglesz a mérkőzés, átvettük a játék irányítását, sorra dolgoztuk ki a helyzeteket. A szünet előtt három-négy lehetőségünk volt, sajnos egyiket sem használtuk ki, amire rá is fizettünk. Hátrányból várjuk a visszavágót, de a feladat nem megoldhatatlan.”

A nigériai csatár vasárnap töltötte be 25. életévét, másnap az MTK ellen (3–1) a bajnokságban fontos győzelmet arattak. Úgy érzi, Robbie Keane vezetőedző számít rá, bízik benne, így kellő önbizalommal várja a Ludogorec elleni összecsapást.

„A télen Varga Barnabás távozásával előtérbe kerültem, el kell ismerni, neki jelentős hatása volt a játékunkra. De az élet nem állt meg, a Ferencváros továbbra is ugyanolyan nagy csapat. Próbálom kihasználni ezt a helyzetet és meghálálni a szakmai stáb bizalmát. Érzem a felelősséget, tisztában vagyok vele, sokat várnak tőlem. De ez egyáltalán nem bénít, sőt!”

Bamidele Yusuf erős fizikumú, a párharcokba keményen beleálló csatár, nem könnyű a pályán odébb tenni. Futballja egyelőre nem látványos, ám a támadóharmadban annál hasznosabb, ahogyan mondani szokták, a piszkos munkát is elvégzi. Vérbeli célfutballista, a góllövés neki az elsődleges.

„Az első mérkőzésen a gólom mellett nekem is akadt még helyzetem. Ezúttal sokkal élesebbnek kell lennünk a kapu előtt, nem hinném, hogy öt-hat ziccerünk lesz a csütörtöki visszavágón. Fontos lesz, hogy ha helyzetbe kerülünk, megfelelően összpontosítsunk, az edzőnk is hangsúlyozta, ezúttal nem lehet hibázni.”

Az afrikai futballista élvezi a közös munkát Robbie Keane-nel, csatárként rendkívül sokat tanul tőle. Az ír vezetőedző a tréningek után gyakran kint marad a pályán a támadókkal.

„Gyakran félrehív, elmondja, megmutatja, az adott szituációban miként kellett volna helyezkednem. Igyekszem megfogadni a tanácsait, az edzéseken tudatosan az útmutatása szerint gyakorolok. Gyerekkoromban Emmanuel Adebayor volt a kedvenc futballistám, csodálattal figyeltem, ahogyan az Arsenal játékosaként valósággal letaglózza a védőket. Odahaza Afrikában a televízió előtt tátott szájjal néztük a Premier League mérkőzéseit, a Manchester Unitedet, a Liverpoolt. Akkor még csak álmodtam róla, hogy Európában futballozhassak.”

Nos, megvalósította álmát. Nigériában Jos városában született, nyolcéves volt, amikor eldöntötte, futballista akar lenni. Noha édesapja sohasem sportolt, mindenben támogatta, engedte, hogy iskola után edzésre járjon, az első focicipőjét tőle kapta.

„Nem volt könnyű gyerekkorom. Időnként enni is alig volt mit, pedig a szüleim megfeszültek a munkában. Tizennégy évesen aztán Lagosba költöztem egyedül, akadémiára kerültem. Hét óra autóútra voltam az otthonomtól, onnantól kezdve évente egyszer, legfeljebb kétszer láttam a családomat. Folyamatosan egy cél lebegett a szemem előtt, szerettem volna Európába kerülni, hogy az ott megkeresendő pénzből a szüleimet tudjam támogatni. Büszke vagyok rá, hogy ezt elértem. Éppen a napokban beszéltük meg édesapámmal, a bajnokság végén meglátogatnak Budapesten.”

Európába kerülve kultúrsokként élte meg a kezdeti hónapokat, az időjárás, a nyelv, az étkezés kihívást jelentett neki. A hosszú, hideg teleket a mai napig nehezen viseli, mielőtt Magyarországra érkezett, megfordult Szlovákiában, Portugáliában és Szerbiában is. Pályafutása során fokról fokra lépdelt egyre feljebb, ezért is tartja értékesnek, hogy ma már a legnevesebb magyar együttes tagja.

Hisz benne, hogy az Európa-ligában nem a Ludogorec a végállomás, és ott lesz a Ferencvárossal a nyolcaddöntőben.

„Hiszek a csapatban, a hátrányunkat ledolgozva a magunk javára tudjuk fordítani a párharcot. Okosan, türelmesen kell futballoznunk, nem szabad ész nélkül nekiesni az ellenfélnek. Robbie Keane minden apró részletre felhívta a figyelmünket, szerintem jobbak vagyunk riválisunknál.”