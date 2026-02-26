Megvan a férfi kéziválogatott kerete az olaszok elleni felkészülési mérkőzésre

A januári Európa-bajnokságon tizedik helyezett magyar férfi kézilabda-válogatott március 21-én Tatabányán Olaszország ellen vív felkészülési mérkőzést. Az összetartásra húsz fős keretet hirdetett Chema Rodríguez.

A kontintenstornához képest a kapuban Andó Ariánt Nagy Benedek váltotta. Kikerült Szilágyi Benjámin, Papp Tamás, ellenben bekerült Máthé Dominik és Bánhidi Bence is. A mérkőzés előtti ötnapos edzőtáborhoz csatlakozik Tóth Levente és Sztraka Dániel.

A meccsre már kaphatók belépőjegyek a jegy.mksz.hu oldalon.

A magyar válogatott májusban világbajnoki selejtezőt játszik a Szerbia–Litvánia párharc győztesével.

A magyar férfiválogatott kerete

2026. március 16-21.

Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen, német), Bartucz László (MT Melsungen), Nagy Benedek (HBW Balingen-Weilstetten, német)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya KC)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes, francia), Máthé Dominik (Elverum, norvég)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Pergel Andrej (BM Logrono La Rioja, spanyol), Lukács Péter (Elverum), Tóth Levente (LIQUI MOLY NEKA – az edzéseken vesz részt), Sztraka Dániel (MOL Tatabánya KC – az edzéseken vesz részt)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)

Balátlövők: Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock), Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC)

