Tekvondó: az utánpótlás első nemzetközi versenyhétvégéje jön

Az esztendő eleji csendes felkészülés, a klubtréningek és válogatott edzőtáborok után február utolsó két napján már a nemzetközi versenyszezon is beindul a tekvondósoknak – magyar részvétellel. A hátország történéseit követők figyelmét a Calgaryban esedékes szombat-vasárnapi, hagyományos sportági összejövetel kötheti le a leginkább:

a Kanada Openen indul ugyanis az idei első nagy próbáját teljesítő két Salim lány, Kamilah és húga, a família legifjabbja, Nala is.

A Los Angelesben élő és készülő, de kezdettől magyar színekben versenyző Salim családból a 17 éves Kamilah csaknem napra pontosan egy éve is a kanadaiak kiemelkedő rendezvényén tette próbára magát először, s persze kivágta a rezet, hiszen a juniormezőnyben, kategóriájában minden riválisát leküzdve végzett aranyérmesként. Nem rossz előjel ez a 2026-os start előtt...

Ezúttal is nyilván „aranyos” tervet forgat a fejében, ráadásul ezúttal az ifik között rajtoló testvéréért is izgulhat, miután Nala ugyancsak megméreti magát a kanadaiak nyílt viadalán. Ő a 33 kilósok súlycsoportjában, míg Kamilah a 46 kilogrammosok között teszteli év eleji formáját.

A nővérek nem sokat pihennek majd a szezonnyitót követően, hiszen

március első hétvégéjén már részben hazai környezetben vár rájuk az újabb próbatétel: a US Open Las Vegasban.

Ahol esztendeje mindketten az első helyen végeztek.

Az utánpótláskorúak idénykezdete érinti a 20 esztendős magyar ikreket, Márton Luanát és Vivianát is, akik koruknál fogva idén még éppenséggel nevezhetnének az U21-esek világeseményeire is akár. A felnőtteknél háromszoros világbajnok Luana, akit idehaza 2025 legjobb magyar sportolójának választottak meg, és a Párizsban olimpiát nyert, tavaly vb-aranyérmessé avanzsált Viviana a Kanada Opennel „ütköző”, szintén

február utolsó két napjára kiírt Bulgaria Openen indul Szófiában.

Az egymás közötti kategóriaelosztás értelmében Viviana a 62, Luana pedig a 67 kilogrammosok mezőnyében lép küzdőtérre.

(Kiemelt képünkön: A magyar tekvondós utánpótlás egyik legtöbbre hivatott tagja, Salim Kamilah is megkezdi nemzetközi szereplését Forrás: Facebook)