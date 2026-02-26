Csíkos Luca: Azért dolgozom, hogy minden nap jobb legyek a tegnapi énemnél

Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros február elején jelentette be, hogy szerződtette Csíkos Lucát, aki azonban csak két év múlva csatlakozik a zöld-fehérekhez, előtte a fejlődés érdekében még két évig a Thüringer HC-ben szerepel majd: „Nagyon örülök és büszkének mondhatom magam, megtiszteltetés ez a szerződés és egy nagyon jó út a pályafutásom tekintetében. A lépcsőfokok nagyon fontosak egy sportoló életében és én most azt érzem, ez a lépcsőfokot kell megugranom, a következő lépés pedig a Ferencváros színeiben a BL lesz” – mondta el az m4sport.hu-nak a válogatott játékos.

Csíkos Lucát elmondása szerint motiválja, hogy egy sikeres német klubban is kipróbálhatja magát, mielőtt a Ferencvároshoz igazolna: „Sokat tárgyaltunk arról, mi lenne a megfelelő a kölcsönadás szempontjából. Tavaly megnyerték az Európa-ligát, ez is nagyon pozitív képet fest a klubról. Motivál, hogy egy sikeres csapathoz igazolhatok, ahol konkrét célok és tervek vannak, egy nagyon erős bajnokságban.”

Ebben az idényben Szabó Anna, Faragó Luca és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge is a Thüringer HC játékosa, a következő évadtól ugyanakkor Kuczora már a román CSM Bucuresti együttesét erősíti majd, Faragót pedig csak erre az évadra adta kölcsön a Mosonmagyaróvár. Csíkos az interjúban elmondta, már beszélt honfitársaival, akik pozitív képet festettek a német klubról.

„A kölcsönadás kapcsán tudatos döntés volt, hogy egy erős El-csapatban szerepeljek. Abszolút éreztem a bizalmat a Ferencváros részéről, eddig is és ezután is azért dolgozom, hogy minden nap jobb legyek a tegnapi énemnél” – tette még hozzá Csíkos Luca.