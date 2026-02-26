Nemzeti Sportrádió

Tóth Amarissa legyőzte Olijnikovát az antalyai nyolcaddöntőben

H. Á.H. Á.
2026.02.26. 14:32
Karrierje legnagyobb győzelmét aratta (Fotó: Getty Images)
tenisz WTA Antalya Olekszandra Olijnikova Tóth Amarissa Tóth Amarissa Kiara
A Magyar Teniszszövetség hivatalos honlapján számolt be róla, hogy a törökországi Antalyában zajló WTA 125-ös versenyen a világranglistán 264. helyen álló Tóth Amarissa Kiara döntő szettes összecsapásban legyőzte az első kiemelt, a világranglistán 71. helyen álló Olekszandra Olijnikovát.

Nem úgy indult a mérkőzés, hogy a végén Tóth örülhet – dacára annak, hogy az első játékot ő nyerte meg fogadóként. A következő kilenc játékot viszont az ukrán nyerte meg, vagyis a második szettben is már brékelőnybe került (6:1, 3:0), s adogathatott a dupla brékelőnyért, vagyis a 6:1, 4:0-s vezetésért is. Ekkor viszont Tóth megmakacsolta magát, s túltett még az ellenfele kilences nyerő szériáján is, miután a következő 11 játékból tízet megnyert, azaz egyenlített, kiharcolta a döntő játszmát, sőt neki akkor már sikerült is a dupla brékelőnyt kiharcolnia, 4:0-ra vezetett a döntő játszmában. Innen pedig nem jelentett gondot számára, hogy lezárja a mérkőzést, ami azt is jelenti, hogy pályafutása során első alkalommal nyert teljes mérkőzést a világranglista legjobb 100 helyezettje között álló ellenféllel szemben.

Eddig egy „győzelme” van top 100-as ellenféllel szemben, a 2023-as budapesti tenisztornán az akkor a 45. helyen álló, 2. helyen kiemelt Csang Suaj az első játszmát 7:5-re elvesztette, majd visszalépett a mérkőzéstől, miután Csang egy bírói hiba és Tóth nyomtörlése után pánikrohamot kapott.

A most legyőzött Olijnikova onnan lehet ismerős olvasóinknak, hogy február elején a kolozsvári tenisztornán nem volt hajlandó kezet fogni Bondár Annával a mérkőzés előtt és után, mert a magyar teniszező évekkel korábban részt vett egy szentpétervári tenisztornán.

A negyeddöntőben az ötödik kiemelt, a világranglistán 111. egyiptomi Majar Serif lesz.

WTA 125-ÖS TORNA (115 000 dollár, salak)
2. FORDULÓ
Tóth Amarissa Kiara–Olekszandra Olijnikova (ukrán, 1.) 1:6, 6:4, 6:2

