Nemzeti Sportrádió

Vitályos Viktor: Csehország legjobb klubjához szerződtem

2026.02.26. 10:25
null
Vitályos Viktor (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
MTK NB I Vitályos Viktor labdarúgó NB I Sparta Praha
A labdarúgó NB I-ben szereplő MTK Budapest labdarúgója, Vitályos Viktor úgy véli, a Sparta Prahánál nyártól életbe lépő szerződésével Csehország legjobb klubjához igazolt.

A bal oldali védő az idény elején mutatkozott be a magyar élvonalban, korábban a Puskás Akadémia második számú csapatában játszott az NB III-ban, illetve két bajnoki mérkőzésen a másodosztályban is pályára lépett a Csákvár játékosaként. Mindezek ismeretében a 18 éves játékos profi pályafutása gyökeres fordulatot vett, amikor a múlt héten aláírta a nyártól életbe lépő szerződését a 38-szoros cseh(szlovák) bajnok Sparta Prahánál.

„Csehország legjobb klubjához szerződtem, hálás vagyok az MTK-nak, mert megkaptam a bizalmat, hogy bemutatkozhassak az NB I-ben” – mondta a hátvéd az M1 aktuális csatornának adott interjúban.

Az élvonalban eddig mindössze 11 mérkőzésen lépett pályára, de a tavaszi szezontól rendre a kezdőcsapat tagja. „Azért dolgoztam gyerekkorom óta, hogy egy patinás klubhoz szerződjek. Gyorsan jött a lehetőség, mert csak a nyáron igazoltam az MTK-hoz” – fogalmazott, majd hozzátette, a szerződés aláírásakor találkozott a dán Brian Priske vezetőedzővel, aki úgy engedte vissza Budapestre, hogy az idény végéig kizárólag jelenlegi csapatával foglalkozzon.

„Nem vagyunk jó sorozatban, a tavaszi szezon első fordulójában nyertünk Kisvárdán, azóta viszont csak egy pontot szereztünk” – emelte ki, miként azt is, hogy csapatával szépen futballoznak, de szeretné, ha ez végre a tabellán elfoglalt helyezésben is megmutatkozna. A kék-fehérek ugyanis a kilencedik helyen állnak, mindössze két pont előnnyel a már kiesést jelentő 11. pozícióban lévő Diósgyőr előtt.

 

MTK NB I Vitályos Viktor labdarúgó NB I Sparta Praha
Legfrissebb hírek

Fordult a kocka az Újpestnél, a fiatalok hozzák a lendületet

Labdarúgó NB I
1 órája

Fenyő Noah: Újpestről megnyílhat előttem a Bundesligába vezető út

Labdarúgó NB I
5 órája

A Nyíregyháza új szerzeményei szerezték a legtöbb gólt – a ferencvárosiakat is megelőzve

Labdarúgó NB I
18 órája

ZTE: Borgest hamarosan bejelentik, klubrekordért távozhat

Labdarúgó NB I
22 órája

Szalai Gábor: Nagyon fontos volt az MTK elleni győzelem

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:43

Az ETO-ból hárman, a Ferencvárosból ketten kerültek be az NB I 23. fordulójának álomcsapatába

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:02

Az ETO és a Videoton is szektorbezárást kapott a két csapat kupameccse nyomán

Labdarúgó NB I
2026.02.24. 21:41

Az ETO FC meghosszabbította csapatkapitánya szerződését – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.02.24. 19:40
Ezek is érdekelhetik