Vitályos Viktor: Csehország legjobb klubjához szerződtem

A bal oldali védő az idény elején mutatkozott be a magyar élvonalban, korábban a Puskás Akadémia második számú csapatában játszott az NB III-ban, illetve két bajnoki mérkőzésen a másodosztályban is pályára lépett a Csákvár játékosaként. Mindezek ismeretében a 18 éves játékos profi pályafutása gyökeres fordulatot vett, amikor a múlt héten aláírta a nyártól életbe lépő szerződését a 38-szoros cseh(szlovák) bajnok Sparta Prahánál.

„Csehország legjobb klubjához szerződtem, hálás vagyok az MTK-nak, mert megkaptam a bizalmat, hogy bemutatkozhassak az NB I-ben” – mondta a hátvéd az M1 aktuális csatornának adott interjúban.

Az élvonalban eddig mindössze 11 mérkőzésen lépett pályára, de a tavaszi szezontól rendre a kezdőcsapat tagja. „Azért dolgoztam gyerekkorom óta, hogy egy patinás klubhoz szerződjek. Gyorsan jött a lehetőség, mert csak a nyáron igazoltam az MTK-hoz” – fogalmazott, majd hozzátette, a szerződés aláírásakor találkozott a dán Brian Priske vezetőedzővel, aki úgy engedte vissza Budapestre, hogy az idény végéig kizárólag jelenlegi csapatával foglalkozzon.

„Nem vagyunk jó sorozatban, a tavaszi szezon első fordulójában nyertünk Kisvárdán, azóta viszont csak egy pontot szereztünk” – emelte ki, miként azt is, hogy csapatával szépen futballoznak, de szeretné, ha ez végre a tabellán elfoglalt helyezésben is megmutatkozna. A kék-fehérek ugyanis a kilencedik helyen állnak, mindössze két pont előnnyel a már kiesést jelentő 11. pozícióban lévő Diósgyőr előtt.