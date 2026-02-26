Nemzeti Sportrádió

Még a négyszeres világbajnok elleni meccs kezdete előtt figyelmeztetni kellett Révész Bulcsút

2026.02.26. 12:37
Mint beszámoltunk róla, Révész Bulcsú nagyszerű mérkőzést játszott a négyszeres világbajnok John Higgins ellen a sznúker Welsh Openen, ám 4:3-ra kikapott a sportági legendától. A találkozó nem indult zökkenőmentesen a 19 éves magyar sznúkeres számára, a játékvezető Anasztaszija Tuzikova ugyanis figyelmeztette még a kezdőlökés előtt, a meccs után viszont Higgins elismerően beszélt ellenfeléről.

A fehérorosz játékvezető Anasztaszija Tuzikova a pénzfeldobás előtt diszkréten jelezte Révésznek, hogy igazítsa meg az öltözékét, ám ő ezt a dákója összecsavarása után elmulasztotta. Így még a mérkőzés kezdete előtt már a közönség által is jól hallhatóan figyelmeztette a kezdőlökéshez készülődő Révészt, miután jó játékot kívánt neki.

„Tűrje be rendesen az ingét!” – szólt rá Révészre a játékvezető, s a magyar játékos engedelmeskedett is a méltányolható kérésnek.

A meccset végül Révész nagy csatában elvesztette, de csupán döntő frémben kapott ki a négyszeres világbajnoktól, aki igazán elismerően beszélt a magyar játékostól.

Lenyűgöző volt, ahogy Bulcsú játszott, tényleg nagyszerűen sznúkerezett. Az egész mezőny egyik legjobb kiállású játékosa, nagyon jó a mezőnynek, hogy a profik között van. Kellenek a sportágunknak a hozzá hasonló jó játékosok Európából. Legyen más is Luca Brecel mellett” – hasonlította az első profi magyar sznúkerest a sportág első belga világbajnokához a négyszeres világbajnok John Higgins, aki hozzátette, azért örül a hetedik frémben megnyert mérkőzésének, mert ebből a győzelemből önbizalmat meríthet a folytatáshoz.

SZNÚKER, WELSH OPEN, LLANDUDNO
2. forduló
Révész Bulcsú–John Higgins 3:4

 

 

