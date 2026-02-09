Nemzeti Sportrádió

A Paks az MTK-tól és a Nyíregyházától is igazolhat – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.02.09. 13:22
null
Bévárdi Zsombor (balra) és Alaxai Áron is Paksra szerződhet (Fotó: Czinege Melinda, Dömötör Csaba)
Címkék
MTK Nyíregyháza Paksi FC magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint akár már ma bejelenthet két új szerzeményt a Paksi FC.

 

Információink szerint a Paksi FC máris befekteti a játékospiacon annak az összegnek egy részét, amit a múlt héten a Ferencvárosnak eladott Osváth Attiláért kapott, és rögtön két védőt is szerződtethet.

A 22 éves belső védő, Alaxai Áron már elköszönt a Nyíregyházától, akár már ma csatlakozhat a Paksi FC-hez, és Paksra tart az MTK jobbhátvédje, Bévárdi Zsombor is. A két játékos érkezését hamarosan bejelenthetik Pakson.

A korábbi U21-es válogatott Alaxai ebben az idényben nem számított alapembernek Nyíregyházán, amiben az is közrejátszhatott, hogy az őszi szezonban sérülés hátráltatta, 11 NB I-es meccsen 466 percet szerepelt. 2023-ban a Puskás Akadémiától szerződött Nyíregyházára, ahova 2028-ig köti a megállapodása, az egyelőre kérdés, hogy végleg vagy csak kölcsönbe kerülhet-e Paksra.

A 27 éves Bévárdi egy kispesti kölcsönjáték után került a nyáron a Puskás Akadémiától az MTK-hoz, melynél kilenc NB I-es meccsen szerepelt, de kevesebb mint 300 percet játszott eddig ebben az idényben az élvonalban.

A Paksi FC az idén még nem jelentett be új játékost, Alaxai és Bévárdi nyithatja meg a sort a tolnaiaknál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Alaxai Áron (Nyíregyháza), Bévárdi Zsombor (MTK), Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)
Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Skribek Alen (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe távozók: Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: 

 

 

 

 

MTK Nyíregyháza Paksi FC magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Kazincbarcika: magyar U-válogatott játékos érkezhet külföldről – NS-infó

Labdarúgó NB I
18 perce

Már nincs kieső helyen a Nyíregyháza, egyre nagyobb bajban az MTK

Labdarúgó NB I
19 órája

Átrok Zalán érzi, hogy még van a lábában gól

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:50

Csíkszeredáról kapott kölcsön középpályást az NB II-es Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
Tegnap, 8:37

Bárány Donát a 100. NB I-es meccsén győztes gólt szerzett a Paks ellen

Labdarúgó NB I
2026.02.07. 16:41

Szabó János egyre közelebb kerül 400. bajnokijához

Labdarúgó NB I
2026.02.07. 11:00

Derbi: Szélesi játékosként már nyert az Üllői úton, most edzőként tér vissza

Labdarúgó NB I
2026.02.06. 13:52

Csoboth Kevin Újpesten edzett, a jövő héten pedig visszatér Svájcba

Légiósok
2026.02.06. 12:44
Ezek is érdekelhetik