A Paks az MTK-tól és a Nyíregyházától is igazolhat – NS-infó

Információink szerint a Paksi FC máris befekteti a játékospiacon annak az összegnek egy részét, amit a múlt héten a Ferencvárosnak eladott Osváth Attiláért kapott, és rögtön két védőt is szerződtethet.

A 22 éves belső védő, Alaxai Áron már elköszönt a Nyíregyházától, akár már ma csatlakozhat a Paksi FC-hez, és Paksra tart az MTK jobbhátvédje, Bévárdi Zsombor is. A két játékos érkezését hamarosan bejelenthetik Pakson.

A korábbi U21-es válogatott Alaxai ebben az idényben nem számított alapembernek Nyíregyházán, amiben az is közrejátszhatott, hogy az őszi szezonban sérülés hátráltatta, 11 NB I-es meccsen 466 percet szerepelt. 2023-ban a Puskás Akadémiától szerződött Nyíregyházára, ahova 2028-ig köti a megállapodása, az egyelőre kérdés, hogy végleg vagy csak kölcsönbe kerülhet-e Paksra.

A 27 éves Bévárdi egy kispesti kölcsönjáték után került a nyáron a Puskás Akadémiától az MTK-hoz, melynél kilenc NB I-es meccsen szerepelt, de kevesebb mint 300 percet játszott eddig ebben az idényben az élvonalban.

A Paksi FC az idén még nem jelentett be új játékost, Alaxai és Bévárdi nyithatja meg a sort a tolnaiaknál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Alaxai Áron (Nyíregyháza), Bévárdi Zsombor (MTK), Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)

Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Skribek Alen (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: