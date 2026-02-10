Nagy Barnabás: A Fradi rúgjon annyi gólt, amennyit csak lehet!

A FORDULÓ GYŐZELME
Ismét megbízható teljesítményt nyújtott Nagy Barnabás a Ferencvárosban, amely a hétvégén egy félidő alatt lerendezte az Újpest elleni derbit.
Már az első félidőben eldőlt, a Ferencváros három góllal legyőzte hazai pályán az Újpestet
Edzés, két csoportban – a hétfői gyakorlást együtt kezdte el a Ferencváros kerete, aztán Robbie Keane vezetőedző szétválogatta a társaságot: aki sok időt töltött a pályán az Újpest ellen (3–0), annak más programja volt, mint akik keveset vagy egyáltalán nem játszottak. Nagy Barnabás a Fradi mezében a 20. bajnoki mérkőzésén lépett pályára a hétvégén, pályafutása során a szombati volt az 59. élvonalbeli összecsapása.
„Számomra ez volt az első hazai derbi – mondta lapunknak a 25 éves szélső. – Az ősszel a Megyeri úton már volt lehetőségem az Újpest ellen futballozni a Ferencváros játékosaként, és tényleg nagyon jó élmény. Ráadásul a Szusza-stadionban sikerült gólpasszt adnom Varga Barnabásnak, így izgatottan, de bizakodva vártam a szombati összecsapást. Kíváncsi voltam, mi vár ránk! Hihetetlen hangulatban zajlott a találkozó, és számunkra jól alakult minden. Már a meccs elején azt éreztem, az ellenfél húzza az időt, miközben mi sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, jöttek a gólok, megnyugodtunk, végig irányítottuk az összecsapást.”
Három nulla, sima hazai győzelem, a Groupama Aréna vastapssal jutalmazta a sikert – az Újpest tíz éve képtelen győzni a zöld-fehérek ellen. Mindenki boldog ilyenkor, lehet is ünnepelni, de van ilyenkor bármilyen hiányérzet?
„Azért van – érkezett a válasz. – A szünetben beszéltünk arról, ne álljunk le, nyomjunk tovább, újabb helyzetek, gólok jöjjenek, ám ez már nem sikerült. A tekintélyes előny nyilván megnyugtatja az embert, a legfontosabb a győzelem kiharcolása, és talán tudat alatt túlságosan az előny megtartására törekedtünk, kevésbé a növelésére – a Kisvárda elleni bajnoki jutott eszembe, amelyen fél órán belül ugyanígy háromgólos előnybe kerültünk, aztán az is lett a végeredmény. Talán ebben fejlődhetünk, hogy még jobban szolgáljuk ki a nézőket, rúgjunk annyi gólt, amennyit csak lehet. Nem mondom, hogy menet közben megelégednénk, de amikor nagyon vezetünk, akkor is aktívabban kellene támadnunk az ellenfél kapuját. A hazai mérlegünkön amúgy is javítani akartunk, és ez az párosítás, amikor muszáj nyernünk.”
Több játékos is érkezett a Ferencvároshoz a télen: Franko Kovacevic és Mariano Gómez is gólt szerzett a rangadón (lapunk vasárnapi számának címlapján is ők ketten ünnepeltek), nyilván érezték, milyen miliő veszi körül ezt a találkozót. Az argentin védő a találkozót követő nyilatkozatában kiemelte, szülőhazájában tapasztalt hasonlóan szenvedélyes szurkolást.
„A magyaroknak vagy akik korábban futballoztak az NB I-ben, nem meglepő a derbi légköre – mondta Nagy Barnabás. – Franko Kovacevic nem sokkal az érkezése után kérdezte: ugye, az ETO és a Paks elleni bajnoki a fontos a klubnak, a szurkolóknak? Igen, persze, azok is, de az Újpest elleni a leginkább különleges – Franko pedig a tabellát nézve meglepetten kérdezett vissza: az Újpest? Akkor beszélgettünk erről a rivalizálásról, a múltról, arról, mit jelent ez a találkozó a szurkolók számára mindkét oldalon. Kimentünk a pályára, és Franko is mondta: érti már, miről beszéltünk, ez tényleg egészen más… Még a hotelben pihentünk, amikor zajlott az ETO diósgyőri bajnokija, de őszintén mondom, annyira nem figyeltük, inkább a háttérben ment a közvetítés. Messze a vége, nem nézegetjük a tabellát, arra figyelünk, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk.”
A következő feladat a Csákvár elleni szerdai Magyar Kupa-összecsapás – Nagy Barnabás szerint ez a sorozat is fontos a klubnak, de tiltakozott az ellen, hogy ez amolyan diplomatikus válasz lenne.
„Még nem voltam a Ferencváros tagja, amikor a csapat elveszítette a két előző kupadöntőjét. Ezt pedig nem felejtette el itt senki, ismét a Puskás Aréna, a döntő a cél, fontos lenne elhódítani a serleget. Azt érzem, összeállt, egységes lett a csapatunk: ha van egy jó beadásom, a kispadról mindenki dicsér, a posztriválisok sem duzzognak, hanem segítik a pályán lévőt, és őszintén örülnek a társ sikerének – a csapat győzelme a legfontosabb mindenkinek!”
A FORDULÓ DUPLÁJA
Muhamed Tijani, a Nyíregyháza Spartacus nigériai csatára eddigi három bajnokiján háromszor volt eredményes – kulcsszerepet játszott abban, hogy csapata elmozdult a kieső zónából.
Már nincs kieső helyen a Nyíregyháza, egyre nagyobb bajban az MTK
Már most sokat köszönhet a Nyíregyháza Spartacus Muhamed Tijaninak: a 25 éves csatár győztes gólt lőtt alig több mint egy hete a ZTE FC ellen (1–0), majd vasárnap az MTK Budapest védői nem tudták feltartóztatni (4–2), két gólt szerzett, egyet fejesből, egyet pedig tizenegyesből. Az előző két bajnokin három gólig jutó légiós kölcsönbe érkezett a cseh Slavia Prahától január közepén, s eddig egyértelmű, remek üzletet kötött a magyar klub.
„Természetesen örülök, hogy ilyen jól megy a játék, ám ez bizalom nélkül biztosan nem sikerülne – mondta lapunknak a nyíregyháziak nigériai játékosa. – Nemcsak a szakmai stáb, hanem a csapattársak is rengeteget segítettek abban, hogy minél hamarabb beilleszkedjek, nekem pedig a góllövés a feladatom, ezzel hálálom meg a bizalmat és a szeretetet. Sajnos kétszer is hátrányba kerültünk az MTK ellen, de az együttes erejét jelzi, hogy nem estünk össze, hanem összekaptuk magunkat, s sorra szerezve a gólokat fordítottunk. Ennek a sikernek azért is van nagy értéke, mert a három szerzett ponttal végre elmozdultunk a kiesőzónából és felkapaszkodtunk a tizedik helyre a tabellán. Ez mentálisan erőt ad nekünk, hiszen a saját kezünkbe vettük a sorsunkat. Persze még messze az idény vége, ugyanúgy kell koncentrálnunk, mint eddig, vasárnap le kell győznünk a Kazincbarcikát.”
Muhamed Tijani lapunknak beszélt a múltjáról is: még szinte gyerekként került Európába, s azóta hazánk a harmadik ország, amelyben játszott.
„Mindössze tizennyolc éves voltam, amikor Nigériából a cseh Ostrava U19-es csapatához kerültem. Nagyon nehéz volt Afrikában hagyni a családomat, de a karrierem szempontjából lépnem kellett és Európába szerződtem. Több cseh együttesben is megfordultam az előző hét és fél évben, egyszer országot is váltottam, hiszen 2024 nyara és 2025 nyara között az angol második ligás Plymouthban játszottam, tizenhárom bajnokin két gólt szereztem és adtam egy gólpasszt. Nem tagadom, visszavágyom Angliába, örülnék, ha ott futballozhatnék ismét: szenzációs a miliő, amely körbeveszi a futballt. Ám egyelőre nem ezzel foglalkozom, jelenleg csak az érdekel, hogy segítsek a Nyíregyházának minél simábban benn maradni az első osztályban.”
A FORDULÓ BÜNTETŐJE
Az ötvenedik, kisvárdai színekben játszott magyar NB I-es mérkőzésének végjátékában sem remegett meg Branimir Cipetic lába.
A Kisvárda egy tizenegyessel győzte le a Kazincbarcikát
Egészen jól sikerülnek a bajnokságban a jubiláló kisvárdai játékosok mérkőzései. A negyedik fordulóban Novothny Soma játszotta a 150. NB I-es mérkőzését, amelyen az 50. élvonalban elért gólját szerezte meg, csapata pedig azzal nyert 1–0-ra korábbi csapata, az Újpest otthonában. A kilencedik játéknapon a jelenlegi csapatkapitány, Jasmin Mesanovic századszor lépett pályára a magyar NB I-ben, és a Diósgyőr elleni hazai meccsen az ő találatával nyert a Kisvárda – ugyancsak 1–0-ra. A legutóbbi, 21. játéknapon pedig Branimir Cipetic játszott ötvenedszer hazánk élvonalbeli bajnokságában, 11-esből ő is gólt szerzett a Kazincbarcika ellen, a mérkőzést pedig – kell-e mondani – a Kisvárda 1–0-ra nyerte meg.
„Nehéz szituáció volt, hiszen csereként léptem pályára, meg aztán érezhető volt, a rendes játékidő vége előtt nem sokkal az egész meccs sorsát eldöntheti az a lövés – idézte fel a 89. percben történteket a hétszeres bosnyák válogatott, de horvát állampolgársággal is rendelkező futballista, aki 2023 nyara óta játszik jelenlegi csapatában. – Legutóbb Diósgyőrben hasonló volt a helyzet, akkor Toniszlav Jordanov végezte el a tizenegyest csereként beállva. Akkor én, most már bolgár csapattársam nem volt a pályán a büntető megítélésekor, így adta magát, hogy ezúttal én legyek a végrehajtó. A kapus érezte az irányt, bele is ért a bal sarok felé tartó labdába, de annál jobban helyeztem, hogy ki tudja ütni. Görcsösen játszottunk, mert nekünk volt több veszítenivalónk a sereghajtó ellen, és tudtuk, győzelem esetén kedvező pozícióba kerülhetünk a bennmaradást illetően. Az utóbbi két meccsen rendre büntetőből találtunk be, jó lenne ezen változtatni, és bízom benne, vasárnap Győrben eredményesebb lesz a támadójátékunk.”
Branimir Cipetic az 50. NB I-es meccsén tehát a nyolcadik gólját szerezte meg, az ötödiket tizenegyesből. Ezzel holtversenyes klubelső, kisvárdai színekben csak a már éppen a következő ellenfél, az ETO FC színeiben szereplő Claudiu Bumbának van ennyi értékesített tizenegyese. Cipetic a magyar élvonalban még nem rontott büntetőt, az NB II-ben is csak egyet, amikor 2024 őszén Szentlőrincen találta el a lécet.
És ki lehet a következő jubiláló gólszerző a kisvárdai csapatban? Nos, Lippai Tibor 24 fellépésnél tart a honi élvonalban…
A FORDULÓ JUBILÁLÓJA
A Debreceni VSC támadója, Bárány Donát a 100. NB I-es mérkőzésen lépett pályára a hétvégén, és győztes gólt lőtt a Paksnak.
Bárány Donát a 100. NB I-es meccsén győztes gólt szerzett a Paks ellen
Kiválóan alakult Bárány Donát századik NB I-es mérkőzése, a Debrecen saját nevelésű csatára szerezte a Paks elleni bajnoki rangadó egyetlen gólját.
„Mindig alakulhatnak jobban a dolgok, de összességében elégedett vagyok, örülök a győzelemnek és a gólomnak – mondta lapunknak a 25 esztendős támadó, aki száz élvonalbeli bajnokin 34 gólnál tart. – Ami a mérkőzést illeti, az első félidőben sem én, sem a csapat nem teljesített jól, a szünetben azonban változtatásokat eszközöltünk, és a fordulást követően feljavultunk. A Paks általában rá tudja erőltetni a játékát az ellenfélre, amit nem szabadna hagyni, de az első negyvenöt percben nem találtuk az ellenszerét. A mi térfelünkön folyt a játék, folyamatosan rugdosták fel a labdát, kisebb nyomás alatt játszottunk. A szünetben megbeszéltük a történteket, előreléptünk, s a második félidőben helyzeteket alakítottunk ki. Ha az összképet nézzük, az első félidőben a Paks, a másodikban mi voltunk veszélyesebbek, azonban mi többször kerültünk a kapu elé, így ha szűken is, de megérdemelt a győzelmünk.”
Bárány Donát közel állt hozzá, hogy duplázzon a tolnaiak ellen, azonban a második helyzeténél Kovácsik Ádám szépen védett.
„Nem sok mindent láttam, ugyanis Szabó János rángatott rendesen, és esés közben tudtam elrúgni a labdát. Amikor lendült a lábam, még láttam, hogy jó helyre megy a lövés, aztán én is meglepődtem a szögleten. Be kell vallanom, szépen védett Kovácsik Ádám.”
A remek felépítésű támadó az előző évadban egyéni csúcsot jelentő tizenhárom gólt szerzett az élvonalban, most nyolcnál tart, s szeretné megdönteni a saját rekordját.
„Minden idényben jobb akarok lenni, egyértelműen túl akarom szárnyalni a tavalyi tizenhárom gólomat. Azonban nemcsak a gólok számában, a játék minden elemében fejlődni szeretnék!”
A Debreceni VSC nagyszerűen kezdte az esztendőt, a Paks mellett legyőzte a Diósgyőri VTK-t (3–2) és döntetlent játszott az ETO FC-vel (2–2), így három mérkőzésen hét pontot szerzett és a tabella harmadik helyét foglalja el.
„Szerencsére nemcsak a tavasz, hanem az egész idény nagyszerűen alakul, a téli szünet után szerettük volna ott folytatni, ahol decemberben abbahagytuk. Igyekszünk tapadni az élbolyra, meglátjuk, mi sül ki belőle a végén.”
A megnyert derbi hozadéka: négy Ferencváros-játékos a 21. forduló NS-válogatottjában
A 21. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 6., péntek
Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–0
Február 7., szombat
Diósgyőri VTK–ETO FC 1–1
Debreceni VSC–Paksi FC 1–0
Ferencvárosi TC–Újpest FC 3–0
Február 8., vasárnap
Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1
Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest 4–2
A 22. FORDULÓ PROGRAMJA
Február 13., péntek
20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
Február 14., szombat
14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
|1. Ferencvárosi TC
21
12
4
5
40–21
+19
40
|2. ETO FC
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
21
11
5
5
32–25
+7
38
|4. Paksi FC
21
10
6
5
41–29
+12
36
|5. Puskás Akadémia
21
9
4
8
26–26
0
31
|6. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|7. Zalaegerszegi TE
21
8
6
7
31–27
+4
30
|8. MTK Budapest
21
7
3
11
39–46
–7
24
|9. Újpest FC
21
6
5
10
28–37
–9
23
|10. Nyíregyháza
21
5
6
10
25–37
–12
21
|11. Diósgyőri VTK
21
4
8
9
28–35
–7
20
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14