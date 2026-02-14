NB I: MTK–Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 0–2 – ÉLŐ

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 14.45 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Rúsz

Gólszerző: Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt 11-esből)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 24. NB I-es összecsapásuk jön, a vendég felcsútiak minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 9 MTK-győzelem, 10 Puskás Akadémia-siker és 4 döntetlen. Rögtön az első találkozójukon, 2013 novemberében Székesfehérváron, majd tavaly áprilisban és októberben, Felcsúton egyaránt 1–1-re végeztek, 2022 májusában a Hungária körúton pedig nem esett gól a meccsükön.

♦ A Puskás Akadémia legutóbb 4 évvel ezelőtt, 2022 februárjában, a Pancho Arénában kapott ki az MTK-tól (1–2), az azóta lejátszott 8 NB I-es találkozójukon nem maradt alul (5 diadal, 3 iksz). Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amely ellen a közelmúltban ilyen hosszú veretlenségi szériát produkált volna Hornyák Zsolt gárdája. A 2023. októberi budapesti 5–0-t és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a felcsúti klub élvonalbeli rekordgyőzelmei között.

♦ A kék-fehérek pályaválasztása mellett is a felcsútiak az eredményesebbek: 4 MTK-győzelem, 1 döntetlen, 6 Puskás Akadémia-siker. A fővárosiak az előző 6 hazai meccsükből 1 iksz mellett 5-öt elbuktak az akadémistákkal szemben, és közben mindössze 1-szer találtak be a hálójukba. Legutóbb, 2024 novemberében Nagy Zsolt tizenegyese döntött (0–1), aki 4 találatával a párharc társgólkirálya és már a 15. bajnokijára készül az MTK ellen.

♦ Az MTK kimagaslóan a legtöbb gólt kapta a mezőnyben, 46-ot, Pinezits Máté vezetőedzővel pedig a kisvárdai sikere óta mindhárom tétmérkőzését elbukta: kettőt a bajnokságban, majd szerdán hazai pályán az NB II-es Kecskeméti TE ellen a Magyar Kupában (1–2).

♦ A legutóbbi 4 bajnokijából 3-at elvesztett és egyedül az újpestit nyerte meg a Puskás Akadémia, ezalatt 2-szer gólt sem ért el.

♦ A kék-fehér együttes pontjai kétharmadát otthon szerezte meg, 24-ből 16-ot, a mérlege 5–1–4, és az egyetlen a mezőnyben, amely eddig minden hazai bajnokiján betalált az ellenfelének.

♦ A felcsúti együttes idegenben több pontot zsebelt be (17), mint otthon (14). A házon kívüli mérlege 5–2–3, ezzel hatodik a vendégtabellán. Látogatóként az előző 3 bajnokijából kettőt 1–0-ra megnyert és közben csak Győrben kapott ki.

