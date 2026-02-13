Nemzeti Sportrádió

A Kazincbarcika utánpótlás-válogatott labdarúgót szerződtetett – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.13. 09:56
null
Sebök Péter Kazincbarcikán folytatja (Fotó: kbsc.hu)
Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport értesülései, a labdarúgó NB I-ben szereplő Kazincbarcika csapata a hivatalos honlapján jelentette be Sebök Péter szerződtetését.
Labdarúgó NB I
2026.02.09. 14:07

Kazincbarcika: magyar U-válogatott játékos érkezhet külföldről – NS-infó

A Svájcban született és ott is nevelkedett Sebök Péter értesüléseink szerint már megérkezett az újonchoz.

A klubhonlap bemutatója szerint a 21 éves Sebök Péter Svájcban kezdett futballozni, utánpótlás éveit az FC Zürich akadémiáján töltötte. 2024-ben a Winterthurhoz igazolt, az U21-es csapat csapatkapitányaként kapott lehetőséget. Ősszel 15 mérkőzésen 4 gólt szerzett.

„Először is szeretném megköszönni a Kazincbarcikának, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Remélem, minél hamarabb sikerül beilleszkednem, és a játékommal tudom majd segíteni a csapatot. Azt megígérem, hogy mindig mindent meg fogok tenni a pályán és a pályán kívül is azért, hogy sikeresek legyünk. Most a legfontosabb cél természetesen a bentmaradás. A személyes célom, mint minden fiatal focistának, hogy napról-napra fejlődjek és minél magasabb szinten játsszak. A hosszú távú célom, amiért minden nap dolgozom, a válogatottság” – nyilatkozta Sebök Péter.

A korábban az U18-as válogatottban is szereplő Sebök először játszhat magyar klubcsapatban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Ferenczi János (FC Csíkszereda – Románia), Eduvie Ikoba (amerikai, Zemplín Michalovce – Nagymihály, Szlovákia), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Nyíri Vince (Zalaegerszegi TE FC), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Kacper Radkowski (lengyel, Waterford FC – Írország), Sebök Péter (magyar-svájci, Winterthur U21 – Svájc) Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC)
Kölcsönből visszatérhetnek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: – 
Kiszemeltek: 
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható), Prosser Dániel (Tatabánya SC, szabadon igazolhatóként), Szujó Attila (Haladás)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Sós Bence (Topolyai SC – Szerbia, onnan Tiszakécskei LC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

