Továbbra is a Márton ikrek vezetik a tekvandósok nemzetközi rangsorát

A 20 éves lányok közül Viviana, a 2024-es párizsi ötkarikás játékok aranyérmese, a tavalyi világbajnokság győztese továbbra is vezeti az olimpiai ranglistát a női 67 kilogrammos súlycsoportban, míg a háromszoros vb-győztes Luana ugyanebben a küzdelmi kategóriában a világranglista első helyét foglalja el.

Márton Luana emellett az olimpiai rangsorban a második helyen áll a plusz 67 kilogrammosok között, néhány perccel fiatalabb húga pedig a 67 kilósoknál második a világranglistán.

Az ikerpár mindkét tagja jelölt volt, és a legjobb három között végzett az év magyar női sportolója választáson, végül a legtöbb szavazatot kapva Márton Luana lett 2025 legjobbja.

Az idei, februári nemzetközi rangsorban más magyar tekvandósok is helyet kaptak az elitben. Közülük a legelőkelőbb pozícióra a tavalyi junior Európa-bajnoki ezüstérmes, 17 éves Salim Kamilah tett szert, aki 2025-ben, élete első felnőtt-világbajnokságán ötödikként végzett, s jelenleg az olimpiai ranglista 15. helyén áll a 49 kilósoknál.