A svájci hokiválogatott alapembere számára véget ért a téli olimpia

Pénteken Kanada 5–1-re legyőzte Svájcot, így csoportelsőként biztosan negyeddöntős. Már csak három perc volt hátra, amikor az európai csapat egyik alapembere, Fiala a palánk mellett ütközött Thomas Wilsonnal, súlyosnak tűnő lábsérülést szenvedett és csak hordágyon tudta elhagyni a jeget.

A Svájci Jégkorongszövetség szombaton közölte, hogy a Los Angeles Kings csatára lábszársérülés miatt nem játszhat a torna hátralévő mérkőzésein.