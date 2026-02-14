A svájci hokiválogatott alapembere számára véget ért a téli olimpia

Kevin Fiala svájci jégkorongozó számára sérülés miatt véget ért a milánói-cortinai téli olimpia.
Pénteken Kanada 5–1-re legyőzte Svájcot, így csoportelsőként biztosan negyeddöntős. Már csak három perc volt hátra, amikor az európai csapat egyik alapembere, Fiala a palánk mellett ütközött Thomas Wilsonnal, súlyosnak tűnő lábsérülést szenvedett és csak hordágyon tudta elhagyni a jeget.
A Svájci Jégkorongszövetség szombaton közölte, hogy a Los Angeles Kings csatára lábszársérülés miatt nem játszhat a torna hátralévő mérkőzésein.
