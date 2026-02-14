Nemzeti Sportrádió

A svájci hokiválogatott alapembere számára véget ért a téli olimpia

2026.02.14. 14:21
null
Kevin Fialát hordágyon kellett levinni (Fotó: AFP)
Címkék
téli olimpia jégkorong Kevin Fiala svájci jégkorong-válogatott
Kevin Fiala svájci jégkorongozó számára sérülés miatt véget ért a milánói-cortinai téli olimpia.

 

Pénteken Kanada 5–1-re legyőzte Svájcot, így csoportelsőként biztosan negyeddöntős. Már csak három perc volt hátra, amikor az európai csapat egyik alapembere, Fiala a palánk mellett ütközött Thomas Wilsonnal, súlyosnak tűnő lábsérülést szenvedett és csak hordágyon tudta elhagyni a jeget.

A Svájci Jégkorongszövetség szombaton közölte, hogy a Los Angeles Kings csatára lábszársérülés miatt nem játszhat a torna hátralévő mérkőzésein.

 

