Szélesi Zoltán: Most minden lila! A győzelem mindenekfelett áll

2026.02.14. 07:42
Szélesi Zoltán először győzött az Újpest vezetőedzőjeként (Fotó: Török Attila)
Az NB I 22. fordulója az Újpest–Debrecen (2–1) mérkőzéssel vette kezdetét. Lássuk, hogyan értékelték a látottakat a lefújást követően a szakvezetők (debreceni részről Alex Pallarés másodedző).

 

SZÉLESI Zoltán, az Újpest vezetőedzője

  –   Megvan az első győzelme az Újpest kispadján.     
– Sokan kérdezték, újpesti srácként, a csapat volt játékosaként milyen érzés az első győzelem. Úgy mondom: most minden lila! Győztünk, és a győzelem a futballban mindenekfelett áll. Nagyon értékes, de persze nem kell túlértékelni, mert mind védekezésben, mind támadásban van még hová fejlődni. Ugyanakkor jó visszajelzés az elvégzett munkáról. Sok téren fejlődtünk a múlt hét óta is. 

Péntek 13-án lett meg az első győzelem. Babonás? Ha igen, jelezzük: márciusban is lesz péntek 13.     
– Vannak babonáim, játékosként is voltak, még ha nem is vagyok az a nagyon babonás típus. De bevallom, az öltözködésemet minden meccsen változtattam, most így a negyedik bajnokin a civil nadrághoz vettem lila pólót. Igaz, hogy most ráfröccsent a pezsgő, de kimosom, és babonából megtartom ezt a kombinációt. 

–  Kettő egynél nem tartott attól, hogy emberhátrányban is képes lesz visszajönni a meccsbe a Debrecen?     
– A Debrecen jó csapat, jó edzővel, nem véletlenül kezdte a dobogón a fordulót. Természetes, hogy emberhátrányban is nyomott, mert ha visszaáll védekezni, esélye sem lett volna pontot szerezni. Mi viszont jól frissítettünk, és a végén még növelhettük is volna a különbséget.

Alex PALLARÉS, a Debrecen másodedzője (Sergio Navarro vezetőedző eltiltás miatt nem ülhetett a kispadon)

– Mi hiányzott a pontszerzéshez?     
– Sajnálom nagyon ezt a találkozót, hiszen azért jöttünk ide, hogy győzelmet arassunk, de talán nem volt szerencsénk. Ennek ellenére büszke vagyok a csapatra és a játékosokra. Öt kapura lövésünk volt és huszonegy alkalommal értünk labdába az ellenfél tizenhatosán belül, miközben negyven percen át emberhátrányban voltunk, és akkor is folyamatosan támadtunk. Közel voltunk a második gól megszerzéséhez is, ám sajnos nem sikerült egyenlíteni.

–    Említette a balszerencsét. A péntek tizenharmadika Spanyolországban is balszerencsésnek számít?     
– Nem tudok róla, de nem is hiszek az ilyen dolgokban, én a mindennapi munkában hiszek, és a jó futballban.
 
– A kihagyott tizenegyes vagy a kiállítás bosszantotta jobban?     
–  Egyik sem, mivel a futballban ilyen szituációk előfordulnak minden csapattal. Néha az ellenfél hagyja ki a tizenegyest és az ellenfél játékosa kap piros lapot. Most így alakult, de már a következő mérkőzésre kell koncentrálni és tovább dolgozni.


LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1 (1–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4279 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Matko (15., 64.), ill. Youga (67.)
Kiállítva: Szűcs T. (55., DVSC)

A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT KÖVETHETŐ!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Ferencvárosi TC21124540–21+1940
  2. ETO FC21117342–21+2140
  3. Debreceni VSC22115633–27+638
  4. Paksi FC21106541–29+1236
  5. Puskás Akadémia2194826–26031
  6. Kisvárda2194826–33–731
  7. Zalaegerszegi TE2186731–27+430
  8. Újpest FC22751030–38–826
  9. MTK Budapest21731139–46–724
10. Nyíregyháza Spartacus21561025–37–1221
11. Diósgyőri VTK2148928–35–720
12. Kazincbarcika21421520–41–2114

 

