Szélesi Zoltán: Most minden lila! A győzelem mindenekfelett áll

Alex PALLARÉS, a Debrecen másodedzője (Sergio Navarro vezetőedző eltiltás miatt nem ülhetett a kispadon)



– Mi hiányzott a pontszerzéshez?

– Sajnálom nagyon ezt a találkozót, hiszen azért jöttünk ide, hogy győzelmet arassunk, de talán nem volt szerencsénk. Ennek ellenére büszke vagyok a csapatra és a játékosokra. Öt kapura lövésünk volt és huszonegy alkalommal értünk labdába az ellenfél tizenhatosán belül, miközben negyven percen át emberhátrányban voltunk, és akkor is folyamatosan támadtunk. Közel voltunk a második gól megszerzéséhez is, ám sajnos nem sikerült egyenlíteni.



– Említette a balszerencsét. A péntek tizenharmadika Spanyolországban is balszerencsésnek számít?

– Nem tudok róla, de nem is hiszek az ilyen dolgokban, én a mindennapi munkában hiszek, és a jó futballban.



– A kihagyott tizenegyes vagy a kiállítás bosszantotta jobban?

– Egyik sem, mivel a futballban ilyen szituációk előfordulnak minden csapattal. Néha az ellenfél hagyja ki a tizenegyest és az ellenfél játékosa kap piros lapot. Most így alakult, de már a következő mérkőzésre kell koncentrálni és tovább dolgozni.



LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

Újpest FC–Debreceni VSC 2–1 (1–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4279 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Matko (15., 64.), ill. Youga (67.)

Kiállítva: Szűcs T. (55., DVSC)

