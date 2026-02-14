Szélesi Zoltán: Most minden lila! A győzelem mindenekfelett áll
SZÉLESI Zoltán, az Újpest vezetőedzője
– Megvan az első győzelme az Újpest kispadján.
– Sokan kérdezték, újpesti srácként, a csapat volt játékosaként milyen érzés az első győzelem. Úgy mondom: most minden lila! Győztünk, és a győzelem a futballban mindenekfelett áll. Nagyon értékes, de persze nem kell túlértékelni, mert mind védekezésben, mind támadásban van még hová fejlődni. Ugyanakkor jó visszajelzés az elvégzett munkáról. Sok téren fejlődtünk a múlt hét óta is.
– Péntek 13-án lett meg az első győzelem. Babonás? Ha igen, jelezzük: márciusban is lesz péntek 13.
– Vannak babonáim, játékosként is voltak, még ha nem is vagyok az a nagyon babonás típus. De bevallom, az öltözködésemet minden meccsen változtattam, most így a negyedik bajnokin a civil nadrághoz vettem lila pólót. Igaz, hogy most ráfröccsent a pezsgő, de kimosom, és babonából megtartom ezt a kombinációt.
– Kettő egynél nem tartott attól, hogy emberhátrányban is képes lesz visszajönni a meccsbe a Debrecen?
– A Debrecen jó csapat, jó edzővel, nem véletlenül kezdte a dobogón a fordulót. Természetes, hogy emberhátrányban is nyomott, mert ha visszaáll védekezni, esélye sem lett volna pontot szerezni. Mi viszont jól frissítettünk, és a végén még növelhettük is volna a különbséget.
Az Újpest először nyert Szélesi Zoltán irányításával
Alex PALLARÉS, a Debrecen másodedzője (Sergio Navarro vezetőedző eltiltás miatt nem ülhetett a kispadon)
– Mi hiányzott a pontszerzéshez?
– Sajnálom nagyon ezt a találkozót, hiszen azért jöttünk ide, hogy győzelmet arassunk, de talán nem volt szerencsénk. Ennek ellenére büszke vagyok a csapatra és a játékosokra. Öt kapura lövésünk volt és huszonegy alkalommal értünk labdába az ellenfél tizenhatosán belül, miközben negyven percen át emberhátrányban voltunk, és akkor is folyamatosan támadtunk. Közel voltunk a második gól megszerzéséhez is, ám sajnos nem sikerült egyenlíteni.
– Említette a balszerencsét. A péntek tizenharmadika Spanyolországban is balszerencsésnek számít?
– Nem tudok róla, de nem is hiszek az ilyen dolgokban, én a mindennapi munkában hiszek, és a jó futballban.
– A kihagyott tizenegyes vagy a kiállítás bosszantotta jobban?
– Egyik sem, mivel a futballban ilyen szituációk előfordulnak minden csapattal. Néha az ellenfél hagyja ki a tizenegyest és az ellenfél játékosa kap piros lapot. Most így alakult, de már a következő mérkőzésre kell koncentrálni és tovább dolgozni.
LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1 (1–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4279 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Matko (15., 64.), ill. Youga (67.)
Kiállítva: Szűcs T. (55., DVSC)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|21
|12
|4
|5
|40–21
|+19
|40
|2. ETO FC
|21
|11
|7
|3
|42–21
|+21
|40
|3. Debreceni VSC
|22
|11
|5
|6
|33–27
|+6
|38
|4. Paksi FC
|21
|10
|6
|5
|41–29
|+12
|36
|5. Puskás Akadémia
|21
|9
|4
|8
|26–26
|0
|31
|6. Kisvárda
|21
|9
|4
|8
|26–33
|–7
|31
|7. Zalaegerszegi TE
|21
|8
|6
|7
|31–27
|+4
|30
|8. Újpest FC
|22
|7
|5
|10
|30–38
|–8
|26
|9. MTK Budapest
|21
|7
|3
|11
|39–46
|–7
|24
|10. Nyíregyháza Spartacus
|21
|5
|6
|10
|25–37
|–12
|21
|11. Diósgyőri VTK
|21
|4
|8
|9
|28–35
|–7
|20
|12. Kazincbarcika
|21
|4
|2
|15
|20–41
|–21
|14