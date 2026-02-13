Zsóri az MTK-hoz is aláírt – visszahívhatják Mislenyből

Nemzeti Sportrádió

Csütörtökön ugyan az NB II-es Kozármisleny FC jelentette be a Puskás-díjas csatár, a 25 éves Zsóri Dániel szerződtetését, de az MLSZ adatbázisában látszik, hogy valójában korábbi klubja, az MTK szerződtette újra a román élvonalbeli UTA Aradtól, és adta kölcsön másodosztályú partnerklubjának.
„Zsóri Dániel szerződtetését a Kozármisleny indította el, de végül az MTK igazolta át és adta nekünk kölcsön a csatárt 2027 nyaráig – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az NB II-es Kozármisleny klubigazgatója, Magyar Márk. Ettől függetlenül, ha úgy teljesít, és a fővárosiaknak szüksége lesz rá, akár már a nyáron is visszatérhet az MTK-hoz, de a tavaszi szezont biztosan nálunk tölti.

Úgy tudjuk, Zsóri az MTK-nál is másfél évre írt alá, a tervek szerint a tavaszi szezont Mislenyben tölti, aztán nyáron a két klub szakmai stábja dönt majd arról, hogy az új idényt melyik csapatnál kezdheti el.

A Puskás-díjas Zsóri korábban, 2022 és 2024 között már szerepelt az MTK-ban, 35 tétmeccsen nyolc gólt szerzett. A kék-fehérektől igazolt az UTA Aradhoz másfél éve, a román élvonalban 25 meccsen négy gólt szerzett.   

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC), Zsóri Dániel (magyar-román, UTA Arad  – Románia) 
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók: Bévárdi Zsombor (Paksi FC), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Lehoczky Roland (BVSC) 
Kölcsönbe távozók: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Szűcs Patrik (KFC Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC), Zsóri Dániel (Kozármisleny) 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL
Érkezett: Gellér Axel (Majos), Herczeg Botond (MTK – kölcsönbe, legutóbb Budafok, kölcsönben), Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid (mindannyian MTK – kooperációs kölcsön), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA), Zsóri Dániel (MTK – kölcsönbe, legutóbb UTA Arad – Románia)
Távozott: Bedő Domonkos (Villány), Harsányi Dániel (PMFC), Kócs-Washburn Erik (Tiszakécske), Lengyel Noel (?), Máté Csaba (Paks – kölcsönből vissza), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, ?), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönből vissza), Sebestyén Márk (NK Vardarac Horvátország)

 

