Kinevezték a Tottenham új vezetőedzőjét

A 47 éves szakember legutóbb a Juventust irányította, amelyet az előző idény hajrájában beugróként a Bajnokok Ligájába vezetett – más kérdés, hogy ezt követően már nem jöttek az eredmények, így október végén megköszönték a munkáját.

„Tisztában vagyok a rám ruházott felelősséggel, s az a célom, hogy állandósítsam a jó teljesítményt a csapaton belül. A keret minőségi és erős, az én dolgom pedig az, hogy megszervezzem és felélénkítsem őket” – idézi Igor Tudor szavait a klubhonlap.

„A cél az, hogy stabilizáljuk a csapat játékát, kihozzuk a legjobbat a keretből és jól szerepeljünk a Premier League-ben, illetve a Bajnokok Ligájában” – így a Tottenham sportigazgatója, Johan Lange.