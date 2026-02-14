Nemzeti Sportrádió

Kinevezték a Tottenham új vezetőedzőjét

M. B.M. B.
2026.02.14. 13:46
Fotó: Getty Images
Címkék
Igor Tudor Tottenham Hotspur Premier League
Az angol labdarúgó-élvonalban (Premier League) érdekelt Tottenham Hotspur a hivatalos honlapján közölte, hogy Igor Tudor lesz a csapat vezetőedzője az évad végéig.

A 47 éves szakember legutóbb a Juventust irányította, amelyet az előző idény hajrájában beugróként a Bajnokok Ligájába vezetett – más kérdés, hogy ezt követően már nem jöttek az eredmények, így október végén megköszönték a munkáját. 

„Tisztában vagyok a rám ruházott felelősséggel, s az a célom, hogy állandósítsam a jó teljesítményt a csapaton belül. A keret minőségi és erős, az én dolgom pedig az, hogy megszervezzem és felélénkítsem őket” – idézi Igor Tudor szavait a klubhonlap.

„A cél az, hogy stabilizáljuk a csapat játékát, kihozzuk a legjobbat a keretből és jól szerepeljünk a Premier League-ben, illetve a Bajnokok Ligájában” – így a Tottenham sportigazgatója, Johan Lange. 

 

Igor Tudor Tottenham Hotspur Premier League
Legfrissebb hírek

Arne Slot: Szoboszlai Dominik kvalitásai már-már elérhetetlen szintet öltenek

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:38

„Spekulációkkal nem foglalkozom” – Robbie Keane a Tottenham-pletykákról

Labdarúgó NB I
2026.02.11. 20:10

Máris összeboronálták Robbie Keane-t a Tottenhammel – Dániában és Angliában

Labdarúgó NB I
2026.02.11. 13:37

Hét és fél hónap után kirúgta edzőjét a Tottenham – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.02.11. 11:15

Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban, a „cseresznyések” fordítottak Liverpoolban

Angol labdarúgás
2026.02.10. 23:15

Szoboszlai a Manchester City ellen is pokolian nagy gólt lőtt, később piros lapot kapott – videó

Angol labdarúgás
2026.02.08. 19:20

,,Elismerésem a fiúknak” – Michael Carrick a Manchester United sorozatban negyedik győzelme után

Angol labdarúgás
2026.02.08. 11:07

Szoboszlai Dominik minden bizonnyal a Man. City elleni rangadón is jobbhátvéd lesz

Angol labdarúgás
2026.02.08. 10:24
Ezek is érdekelhetik