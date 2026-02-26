Tinédzser miatt kerülhet a padra Mohamed Szalah
Vízválasztónak bizonyulhat a hétvégi nottinghami mérkőzés a Liverpoolnál két játékosnak, igaz, ellentétes iránnyal, mert amíg a fiatal Rio Ngumoha talán mostantól kaphatja meg első nagy lehetőségeit, a klublegendának, Mohamed Szalahnak egyfajta végjáték következhet.
Kezdjük az utóbbival, aki az idényben egyszer szinte már el is búcsúzott a „vörösöktől”, aztán úgy tűnt, van visszaút számára. Az egyiptomi támadó, miután a bajnoki címet hozó idényben szárnyalt, nagyon nem találta a helyét az új évadban, aminek egyik egyértelmű mélypontja az lett számára, amikor a West Ham, a Sunderland, majd a Leeds elleni bajnokin csak a kispadon kapott helyet, és a másodikon állhatott be egy félidőre. A leedsi vendégjátékot követően állt ki a sajtó elé és mondta el hírhedtté váló „busz alá lökős” panaszát, amiért Arne Slot menedzser kihagyta az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésről, és bár a következő bajnokin, a Brighton ellenin ismét szerepelhetett (igaz, Joe Gomez sérülése is kellett, hogy beállhasson), a meccs előtt úgy nyilatkozott, a szüleit is meghívja az Anfieldbe, mert lehet, hogy az lesz az utolsó fellépése, a lefújást követően pedig hosszasan integetett a szurkolóknak.
Ezt követően utazott el az Afrikai Nemzetek Kupájára, amelyről egy hónappal később bűnbocsánatot nyerve tért vissza, és úgy tűnt, megint csak kirobbanthatatlan a csapatból – a Forest elleni meccsig. A visszatérését követően öt bajnokin játszott, csak a Newcastle ellen cserélte le Slot az utolsó percekben, a két januári BL-meccset végigjátszotta, a Brighton elleni FA-kupa-találkozón idénybeli legjobb teljesítményét nyújtotta (gól, gólpassz), és csak azért hagyta el idő előtt a pályát, hogy megtapsolhassák a szurkolók. Csakhogy az esetek többségében nagyon távolt állt tavalyi önmagától, és amikor az említett nottinghami mérkőzésen a 77. percben az ő mezszámát mutatták fel a Liverpool cseréjénél, értetlenkedve és zavartan nevetgélt, noha egyetlen kapura lövés, megnyert párharc vagy cselkísérlet sem szerepelt a neve mellett.
Arne Slotot számos kritika érte már az idényben, de a helyi sajtó ezúttal egységesen állt ki a menedzser döntése mellett. Persze a számok makacs dolgok, és a legkevésbé sem oltalmazzák Szalahot. A leginkább szembetűnő, ha arányosítjuk, hogy milyen mértékben járult hozzá a csapat góljaihoz (gólok, gólpasszok) tavaly és az idén: minden frontot számolva a 2024–2025-ös idényben 52 meccsen 34 gólt és 23 asszisztot jegyzett, ami 1.1 gólhozzájárulás/mérkőzést jelent, míg ugyanez a mutató idén csak 0.535 (28 meccs, hét gól, nyolc gólpassz), azaz nagyjából a fele…
Természetesen az idényből még bőven van hátra (több mint húsz meccs, ha a kupákban jól szerepel a Liverpool), kérdés, hogy Szalah miként viseli, ha ismét a kispadon találja magát. Ugyanakkor, ha az egyiptomi ismét csak csere lesz, megint át kell hangolni a csapat struktúráját, és a leginkább kézenfekvő megoldás az lenne, ha Szoboszlai Dominik – ki más? – venné át a helyét a jobb szélen (az idényben már többször volt rá példa), viszont a magyar válogatott kapitánya más posztokon is megjelenik hiánypótlóként, például jobb-bekként, ahol a sérülések miatt sokkal nagyobb az űr, és legyen bármennyire jó játékos is, ketté ő sem tud szakadni.
Szalah gyenge formája tehát újabb fejfájást okoz Arne Slotnak, Rio Ngumoha szerepeltetése azonban óriási lehetőségeket rejt magában, és ahogy a helyi sajtó egyetértett az egyiptomi lecserélésével, kardoskodott a fiatal játékos szerepeltetése mellett is. Egyes elemzők szerint a 17 éves balszélső többet tett az asztalra húsz perc alatt Nottinghamben, mint a posztjáról lecserélt Cody Gakpo és Szalah együttvéve, és a legtöbben azon sopánkodtak, hogy most milyen jól jönne, ha Ngumoha a jobb oldalon játszana. Nem csoda, hogy a Nottingham elleni találkozót követően a vegyes zónában tartózkodó újságírók egy emberként kérték Ngumohát, hogy nyilatkozzon, aki elsőre azt sem tudta, hogy ehhez nem kell engedélyt kérnie a Liverpool FC sajtófőnökétől.
„Mindenképpen szükségem van játékpercekre, különben könnyen megrekedhetek, ezért fontos, hogy még az utánpótlásban, akár az U18-asoknál is játsszak. Fiatal vagyok, bevethető, tehát bármilyen meccsre neveznek, én ott leszek” – mondta Rio Ngumoha, és ez meg is valósult, mivel a neki szűk negyedórát hozó Brighton elleni kupamérkőzést követően nem egészen egy nappal az U21-es csapattal játszott bajnokit, amelyen gólt szerzett (4–3 a West Ham United ellen).
