Szép emlékekkel tér vissza Párizsba a Szeged a férfi kézi BL-ben

A pályaelőny szempontjából fontos meccsek várnak a szegedi kézilabdázókra a BL-csoportkör végjátékában. A magyar csapat az utolsó három fordulóban három közvetlen riválisával találkozik: a PSG otthonában, majd a dán GOG-t fogadva a riválisok maga mögött tartása, a lengyel Wisla Plock arénájában a záró körben a még előkelőbb helyezés megszerzése cél.

Azonban a sérüléshullám, ami továbbra is sújtja Michael Apelgren együttesét, megnehezíti a feladatot. A múlt héten a Barca simán nyert a Pick Arénában, részben azért, mert a szegedi első sor több mint fele (Bánhidi Bence, Mario Sostaric, Janus Smárason, Magnus Röd) hiányzott, így esély sem volt a pontszerzésre. Az a meccs még – bizonyos szempontból – „dobható” volt, de a hátralévőkön már pontokat kell szerezni, hogy meglegyen a rájátszásban pályaelőnyt jelentő 3-4. hely valamelyike.

„A sok hiányzó miatt nehéz időszakot élünk meg, de most az a legfontosabb, hogy aki a keretben van, szívvel-lélekkel játsszon minden meccsen – nyilatkozta Michael Apelgren vezetőedző a szegedi klubhonlapnak. – Még nagyobb energiát kell mozgósítanunk, még nagyobb akarattal kell küzdenünk, mint valaha. Tisztában vagyunk vele, hogy a PSG hazai pályán milyen erőt képvisel, ezért nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Egyet ígérhetek: úgy megyünk fel a pályára, hogy mindent beleadunk, célunk pedig az, hogy pontot, pontokat szerezzünk.”

A PSG ellen szép emlékei lehetnek a Tisza-partiaknak, hiszen az idényben hazai pályán 31–29-re legyőzte, a múlt évad rájátszásában pedig az egygólos hazai vereség után Párizsban tíz góllal (!) diadalmaskodott, ezzel kiharcolva a negyeddöntőbe jutást.

Míg a Szeged kulcsemberei sérülései miatt szenved, a PSG inkább a megszokottnál gyengébb játékoskerete miatt képtelen kibontakozni. A 11 meccsen elért négy siker nagyon „vékonynak” tűnik, a téli szünet alatt a norvég balátlövő Simen Lyse (aki csak a következő BL-szakasztól játszhat új csapatában) átigazolása új lendületet adhat neki tavasszal. Igaz, az első sorában továbbra is Elohim Prandi, Luc Steins és Jahja Omar a kulcsszereplő, illetve beállóban Kamil Syprzak termeli a gólokat. Viszont amennyire világklasszisok támadásban, a védekezésük – BL-szinten – legalább annyira közepesnek mondható. Ez jelentheti a reményt csütörtök este a Szegednek.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Füchse Berlin (német)–Industria Kielce (lengyel)

20.45: Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán)

B-CSOPORT

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–Magdeburg (német)

20.45: Barca (spanyol)–HC Zagreb (horvát)