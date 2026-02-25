ZTE: Borgest hamarosan bejelentik, klubrekordért távozhat

Februárban arról számoltunk be, hogy az amerikai profi ligában, az MLS-ben szereplő Sporting Kansas City első ajánlatát még elutasította a ZTE FC Diego Borges átigazolási ügyében, de tárgyalásban maradtak a klubok, és végül sikerült egyezségre jutniuk.

Ben Jacobs amerikai újságíró most arról posztolt az x oldalán, hogy a 21 éves Borges 1.7 millió euróért plusz bónuszokért szerződik a Zalaegerszegtől a Sporting Kansas Cityhez. Ez klubrekordot jelentő összegnek felel meg. Úgy tudjuk, a teljes vételár 2 millió dollár körül alakulhat.

Borges a nyáron érkezett Zalaegerszegre, és hat NB I-es meccs után tudta értékesíteni a játékjogát a zalai klub. A tavaszi szezonban már csak egy meccset játszott, a 19. fordulóban, a legutóbbi négy fordulóban már nem nevezte őt a ZTE, mert folyamatban volt az átigazolás adminisztrációja, ami mostanra zárult le. Szerdán vagy csütörtökön jelenthetik be a klubok az átigazolását.