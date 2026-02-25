Nemzeti Sportrádió

ZTE: Borgest hamarosan bejelentik, klubrekordért távozhat

2026.02.25. 12:49
Diego Borges hat meccsen játszott a ZTE-ben, klubrekordért távozhat (Fotó: x.com)
A Nemzeti Sport Online-on már február 5-én beszámoltunk arról, hogy a brazil védő, Diego Borges eladásáról megállapodott a ZTE az amerikai Sporting Kansas Cityvel és várhatóan ma vagy holnap be is jelentik a klubok a megállapodást, miután befejeződött az átigazolás adminisztratív része.

 

ZTE: eladják a brazil légióst, Baktinak is van kérője – NS-infó

Diego Borges a Sporting Kansas Citynél köthet ki, a magyar középpályás pedig Szlovéniában folytathatja a pályafutását.

Februárban arról számoltunk be, hogy az amerikai profi ligában, az MLS-ben szereplő Sporting Kansas City első ajánlatát még elutasította a ZTE FC Diego Borges átigazolási ügyében, de tárgyalásban maradtak a klubok, és végül sikerült egyezségre jutniuk.

Ben Jacobs amerikai újságíró most arról posztolt az x oldalán, hogy a 21 éves Borges 1.7 millió euróért plusz bónuszokért szerződik a Zalaegerszegtől a Sporting Kansas Cityhez. Ez klubrekordot jelentő összegnek felel meg. Úgy tudjuk, a teljes vételár 2 millió dollár körül alakulhat. 

Borges a nyáron érkezett Zalaegerszegre, és hat NB I-es meccs után tudta értékesíteni a játékjogát a zalai klub. A tavaszi szezonban már csak egy meccset játszott, a 19. fordulóban, a legutóbbi négy fordulóban már nem nevezte őt a ZTE, mert folyamatban volt az átigazolás adminisztrációja, ami mostanra zárult le. Szerdán vagy csütörtökön jelenthetik be a klubok az átigazolását. 

 

 

Ezek is érdekelhetik