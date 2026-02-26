NB II: a Vasas és a Videoton távozója is Soroksáron folytatja

A 24 éves támadó, Kálnoki-Kis Zsombor a nyáron a szlovén NK Naftától igazolt az NB II-es Videotonba, az őszi szezonban Fehérváron futballozott, de hét meccsen kevesebb mint 400 perc jutott neki és januárban távozott a Viditől.

Információink szerint a múlt héten már Soroksáron edzett, fel is tűnt a csapat egyik öltözői, ünneplős fotóján a Kozármisleny ellen 3–2-re megnyert bajnoki meccs után. Kálnoki-Kis Soroksárra szerződését az őt képviselő PF Agency menedzseriroda jelentett be a közösségi oldalán – úgy tudjuk, fél évre írt alá –, majd a soroksarsc.hu is megerősítette, hogy a fővárosiaknál folytatja a pályafutását.

Csakúgy, mint a legutóbb a Vasasban szerepelt 34 éves Jova Levente, aki a Kozármisleny elleni bajnokin már a kispadon ült.

„Az előző hetekben sajnos több játékosunk is sérülést szenvedett, ezért elengedhetetlenné vált a keret megerősítése – írja a soroksarsc.hu. – Kapusposzton Jova Levente érkezett, nem kell bemutatni szurkolóinknak. Érkezése kapusaink kiesése miatt elengedhetetlenné vált és nagy öröm számunkra, hogy egy korábbi játékosunk tért vissza hozzánk. Levente 2017-ben már szerepelt Soroksáron, majd éveken keresztül védte a Nyíregyháza és a Vasas kapuját. Soroksáron is azt várjuk tőle, hogy rutinjának, tapasztalatának köszönhetően nem csak a pályán, azon kívül is a csapat vezére, fiatalok számára követendő példa legyen. Szintén csapatunk játékosa lett Kálnoki-Kis Zsombor, aki a támadó szekciót erősíti. Akadémiai nevelést kapott, felnőttként pedig pályára lépett a Kazincbarcika és a Videoton színeiben is. Nemzetközi tapasztalatokra is szert tett, játszott az amerikai egyetemi bajnokságban illetve a szlovén Lendvaban is.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Bora György (Mezőkövesd), Bencze Márk (III. Kerület), Jova Levente (szabadon igazolhatóként, legutóbb Vasas), Kálnoki-Kis Zsombor (szabadon igazolhatóként, legutóbb Videoton), Kokovai Csongor (FTC II – kölcsönbe)

Távozott: Bolla Gergő (Szentlőrinc), Csemer Gyula (Pécsi MFC), Mergl Szabolcs (Dunaújváros)