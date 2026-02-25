Nemzeti Sportrádió

Az ETO-ból hárman, a Ferencvárosból ketten kerültek be az NB I 23. fordulójának álomcsapatába

2026.02.25.
Hét klub labdarúgóiból áll össze az NB I 23. fordulójának válogatottja a Nemzeti Sportnál: tudósítóink osztályzatai alapján az ETO-ból három – egyikük a forduló legjobbjának megint megválasztott Schön Szabolcs –, a Ferencvárosból és a Puskás Akadémiából egyaránt kettő, a DVSC-ből, a Nyíregyházából, az Újpestből és a ZTE-ből egy-egy játékos került be az álomtizenegybe.

A 23. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
SZAPPANOS 6 (Puskás Akadémia) – CSINGER 7 (ETO FC), RAEMAEKERS 7 (Ferencváros), PERAZA 7 (ZTE FC), ANTONOV 7 (Nyíregyháza) – DZSUDZSÁK 7 (DVSC), VITÁLIS 7 (ETO FC), MAGYAR 7 (Puskás Akadémia) – ACOLATSE 7 (Ferencváros), VLIJTER 7 (Újpest), SCHÖN SZ. 8 (ETO FC)

A forduló játékvezetője: Hanyecz Bence 9 – Becséri Gergely, Horváth Zoltán (Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda Master Good)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SCHÖN Szabolcs 8 (ETO FC)

Kiváló formát mutat a kilencszeres válogatott szélső, egy héttel ezelőtt is ő lett lapunknál a forduló legjobbja. Akkor győztes gólt szerzett a Kisvárda elleni mérkőzésen, most pedig szintén főszerepet játszott a Paks elleni győzelemben. Jó fél óra alatt duplázott, lendületesen futballozott, sokat futott, a kapu előtt pedig kétszer is kiváló megoldást választott.

A 23. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 3269

AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4199

A 23. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 21., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–2
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 0–2
Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1
Február 22., vasárnap
Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1–1
Paksi FC–ETO FC 3–4
Február 23., hétfő
MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1–3

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K   

Gk

P

  1. ETO FC

23

13

7

3

47–24

+23

46

  2. Ferencvárosi TC

23

13

4

6

44–25

+19

43

  3. Debreceni VSC

23

11

6

6

34–28

+6

39

  4. Paksi FC

23

10

6

7

45–35

+10

36

  5. Puskás Akadémia

23

10

5

8

30–28

+2

35

  6. Zalaegerszegi TE

23

9

7

7

35–29

+6

34

  7. Kisvárda

23

9

5

9

28–36

–8

32

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7

29

  9. MTK Budapest

23

7

4

12

42–51

–9

25

10. Nyíregyháza 

23

6

7

10

31–39

–8

25

11. Diósgyőri VTK

23

5

8

10

31–38

–7

23

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27

14

 

A 24. FORDULÓ PROGRAMJA
Február 27., péntek
20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Február 28., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 1., vasárnap
16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

 

