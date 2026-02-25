Az ETO-ból hárman, a Ferencvárosból ketten kerültek be az NB I 23. fordulójának álomcsapatába
A 23. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
SZAPPANOS 6 (Puskás Akadémia) – CSINGER 7 (ETO FC), RAEMAEKERS 7 (Ferencváros), PERAZA 7 (ZTE FC), ANTONOV 7 (Nyíregyháza) – DZSUDZSÁK 7 (DVSC), VITÁLIS 7 (ETO FC), MAGYAR 7 (Puskás Akadémia) – ACOLATSE 7 (Ferencváros), VLIJTER 7 (Újpest), SCHÖN SZ. 8 (ETO FC)
A forduló játékvezetője: Hanyecz Bence 9 – Becséri Gergely, Horváth Zoltán (Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda Master Good)
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SCHÖN Szabolcs 8 (ETO FC)
Kiváló formát mutat a kilencszeres válogatott szélső, egy héttel ezelőtt is ő lett lapunknál a forduló legjobbja. Akkor győztes gólt szerzett a Kisvárda elleni mérkőzésen, most pedig szintén főszerepet játszott a Paks elleni győzelemben. Jó fél óra alatt duplázott, lendületesen futballozott, sokat futott, a kapu előtt pedig kétszer is kiváló megoldást választott.
A 23. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 3269
AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4199
A 23. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 21., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–2
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 0–2
Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1
Február 22., vasárnap
Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1–1
Paksi FC–ETO FC 3–4
Február 23., hétfő
MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1–3
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
23
13
7
3
47–24
+23
46
|2. Ferencvárosi TC
23
13
4
6
44–25
+19
43
|3. Debreceni VSC
23
11
6
6
34–28
+6
39
|4. Paksi FC
23
10
6
7
45–35
+10
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Zalaegerszegi TE
23
9
7
7
35–29
+6
34
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
23
7
4
12
42–51
–9
25
|10. Nyíregyháza
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14
A 24. FORDULÓ PROGRAMJA
Február 27., péntek
20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Február 28., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 1., vasárnap
16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)