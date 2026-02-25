Az ETO-ból hárman, a Ferencvárosból ketten kerültek be az NB I 23. fordulójának álomcsapatába

A 23. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

SZAPPANOS 6 (Puskás Akadémia) – CSINGER 7 (ETO FC), RAEMAEKERS 7 (Ferencváros), PERAZA 7 (ZTE FC), ANTONOV 7 (Nyíregyháza) – DZSUDZSÁK 7 (DVSC), VITÁLIS 7 (ETO FC), MAGYAR 7 (Puskás Akadémia) – ACOLATSE 7 (Ferencváros), VLIJTER 7 (Újpest), SCHÖN SZ. 8 (ETO FC)

A forduló játékvezetője: Hanyecz Bence 9 – Becséri Gergely, Horváth Zoltán (Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda Master Good)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SCHÖN Szabolcs 8 (ETO FC)

Kiváló formát mutat a kilencszeres válogatott szélső, egy héttel ezelőtt is ő lett lapunknál a forduló legjobbja. Akkor győztes gólt szerzett a Kisvárda elleni mérkőzésen, most pedig szintén főszerepet játszott a Paks elleni győzelemben. Jó fél óra alatt duplázott, lendületesen futballozott, sokat futott, a kapu előtt pedig kétszer is kiváló megoldást választott.

A 23. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 3269

AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4199

A 23. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Február 21., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–2

Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 0–2

Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1

Február 22., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1–1

Paksi FC–ETO FC 3–4

Február 23., hétfő

MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1–3

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 23 13 7 3 47–24 +23 46 2. Ferencvárosi TC 23 13 4 6 44–25 +19 43 3. Debreceni VSC 23 11 6 6 34–28 +6 39 4. Paksi FC 23 10 6 7 45–35 +10 36 5. Puskás Akadémia 23 10 5 8 30–28 +2 35 6. Zalaegerszegi TE 23 9 7 7 35–29 +6 34 7. Kisvárda 23 9 5 9 28–36 –8 32 8. Újpest FC 23 8 5 10 32–39 –7 29 9. MTK Budapest 23 7 4 12 42–51 –9 25 10. Nyíregyháza 23 6 7 10 31–39 –8 25 11. Diósgyőri VTK 23 5 8 10 31–38 –7 23 12. Kazincbarcika 23 4 2 17 20–47 –27 14

A 24. FORDULÓ PROGRAMJA

Február 27., péntek

20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Február 28., szombat

14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Március 1., vasárnap

16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)