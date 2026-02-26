A Detroit nyerte a keleti és a nyugati éllovas csatáját – videó

A játéknap Keleti konferenciát vezető Detroit Pistons fogadta a ligaelső, címvédő Oklahoma Cityt. A vendégek az első negyed végén még 12 pontos előnnyel fordult, a harmadik negyed végére már viszont 15 pont fölé nőtt a Detroit előnye, melyből nyolcat a mérkőzés végéig megőrzött. A hazaiak közül Cade Cunningham 29 pontos, 13 asszisztos, Jalen Duren pedig 29 pontos, 15 lepattanós dupla duplát ért el. A meccs legjobb dobója a karriercsúcs 30 pontot termelő Jaylin Williams volt.

Cade & Jalen each post 29-point double-doubles in Pistons' win!



Cunningham: 29 PTS, 13 AST, 3 STL, 3 BLK

Duren: 29 PTS, 15 REB pic.twitter.com/booVVk2ffi — NBA (@NBA) February 26, 2026

Tovább kapaszkodik az OKC-re a sorozatban tizedik győzelmét arató San Antonio. A Spurs három ponttal nyert Torontóban, a győzelemből De'Aaron Fox 20, Devin Vassell 21 pontttal vette ki a részét. Victor Wembanyama ezúttal csak 12 pontig jutott (12 mezőnykísérletből három sikeres), de nyolc lepattanót és öt blokkot jegyzett.

🖐️ blocks for Wemby.



🖐️🖐️ straight wins for the Spurs! pic.twitter.com/Wo2JLYdNDd — NBA (@NBA) February 26, 2026

A Milwaukee Bucks őrült végjáték után verte a Clevelandet. Húsz másodperccel a mérkőzés vége előtt Kevin Porter Jr. kosarával a hazaiak kerültek előnybe, Jarrett Allen viszont egyenlített. Videózás után kiderült, hogy már későn engedte el a labdát, így a Bucks örülhetett. A Milwaukee-ban öten is elérték a 15 pontot, közülük Kevin Porter Jr. volt a legjobb húsz ponttal. A vendégek részéről Allen 27 pontos, 11 lepattanós dupla duplát ért el, míg Dennis Schröder 26 pontot dobott.

WILD ENDING IN MILWAUKEE 🚨



Kevin Porter Jr. gives the Bucks the lead with 20.2 left, and the buzzer sounds JUST before Jarrett Allen's game-tying attempt. pic.twitter.com/MOWyJLi5Wf — NBA (@NBA) February 26, 2026

Nikola Jokics (30 pont, 12 lepattanó) és Jaylen Brown (23 pont, 11 lepattanó) is dupla duplát ért el csapatában, a mérkőzést 103–84-re a Denver nyerte a Boston ellen.

KOSÁRLABDA

NBA

Alapszakasz

Detroit Pistons–Oklahoma City Thunder 124–116

Memphis Grizzlies–Golden State Warriors 112–133

Toronto Raptors–San Antonio Spurs 107–110

Houston Rockets–Sacramento Kings 128–97

Milwaukee Bucks–Cleveland Cavaliers 118–116

Denver Nuggets–Boston Celtics 103–83