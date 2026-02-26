A Detroit nyerte a keleti és a nyugati éllovas csatáját – videó
A játéknap Keleti konferenciát vezető Detroit Pistons fogadta a ligaelső, címvédő Oklahoma Cityt. A vendégek az első negyed végén még 12 pontos előnnyel fordult, a harmadik negyed végére már viszont 15 pont fölé nőtt a Detroit előnye, melyből nyolcat a mérkőzés végéig megőrzött. A hazaiak közül Cade Cunningham 29 pontos, 13 asszisztos, Jalen Duren pedig 29 pontos, 15 lepattanós dupla duplát ért el. A meccs legjobb dobója a karriercsúcs 30 pontot termelő Jaylin Williams volt.
Tovább kapaszkodik az OKC-re a sorozatban tizedik győzelmét arató San Antonio. A Spurs három ponttal nyert Torontóban, a győzelemből De'Aaron Fox 20, Devin Vassell 21 pontttal vette ki a részét. Victor Wembanyama ezúttal csak 12 pontig jutott (12 mezőnykísérletből három sikeres), de nyolc lepattanót és öt blokkot jegyzett.
A Milwaukee Bucks őrült végjáték után verte a Clevelandet. Húsz másodperccel a mérkőzés vége előtt Kevin Porter Jr. kosarával a hazaiak kerültek előnybe, Jarrett Allen viszont egyenlített. Videózás után kiderült, hogy már későn engedte el a labdát, így a Bucks örülhetett. A Milwaukee-ban öten is elérték a 15 pontot, közülük Kevin Porter Jr. volt a legjobb húsz ponttal. A vendégek részéről Allen 27 pontos, 11 lepattanós dupla duplát ért el, míg Dennis Schröder 26 pontot dobott.
Nikola Jokics (30 pont, 12 lepattanó) és Jaylen Brown (23 pont, 11 lepattanó) is dupla duplát ért el csapatában, a mérkőzést 103–84-re a Denver nyerte a Boston ellen.
KOSÁRLABDA
NBA
Alapszakasz
Detroit Pistons–Oklahoma City Thunder 124–116
Memphis Grizzlies–Golden State Warriors 112–133
Toronto Raptors–San Antonio Spurs 107–110
Houston Rockets–Sacramento Kings 128–97
Milwaukee Bucks–Cleveland Cavaliers 118–116
Denver Nuggets–Boston Celtics 103–83