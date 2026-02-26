Nemzeti Sportrádió

NHL: 50 góllal folytatódott a bajnokság az olimpia után

H. Á.H. Á.
2026.02.26. 11:01
null
Joel Quenneville 1000. győzelmét aratta edzőként (Fotó: Getty Images)
Nem egészen három hét szünet után magyar idő szerint csütörtökön hajnalban folytatódott az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság alapszakasza. A téli olimpia miatti szünet után kiderült, a Milánóban megsérülő Sidney Crosbyra legalább négy hét kihagyás vár.

A téli olimpián 143 az NHL-ben szereplő játékos vett részt, miattuk szünetelt közel három hétig a tengerentúli jégkorongbajnokság, ami aztán magyar idpő szerint csütörtökön hajnalban nyolc mérkőzéssel indult újra. A nap hírét azonban nem ezek a mérkőzések szolgáltatták, hanem a pályára sem lép Pittsburgh Penguins, amely közölte, hogy a bő egy hete, a kanadai válogatott Csehország elleni negyeddöntőjén megsérült csapatkapitánya legalább négy hétig nem léphet jégre - bár a csapat azt nem közölte, hogy pontosan milyen jellegű sérülés miatt tették sérültlistára a 38 éves centert. 

Ami már a játéknaphoz kötődő hír: az olimpiai döntőn a Kanada elleni győztes gólt szerző amerikai Jack Hughes egy gólpasszal és vereséggel tért vissza ligába: a Nerw Jersey Devils 2–1-re kikapott a Buffalo Sabrestől. A gólokban leginkább gazdag mérkőzésen 11 találat esett, az Edmonton Oilers gyakorlatilag végig vezetett az Anaheim Ducks otthonában, ám 5–4-ről végül kikapott 6–5-re. A téli olimpia pontkirálya a 2+11-gyel záró Connor McDavid két gólpasszal kezdte újra az NHL-ben a szereplést. Ugyanezen a mérkőzésen Joel Quenneville az Anaheim edzője történelmet írt: ő lett a második edző az NHL történetében, aki ezer győzelemig jutott – a legendás detroiti mágus Scotty Bowman után.

NHL, ALAPSZAKASZ
New Jersey Devils–Buffalo Sabres 1–2
Washington Capitals–Philadelphia Flyers 3–1
Tampa Bay Lightning–Toronto Maple Leafs 4–2
Dallas Stars–Seattle Kraken 4–1
Utah Mammoth–Colorado Avelanche 2–4
Los Angeles Kings–Vegas Golden Knights 4–6
Vancouver Canucks–Winnipeg Jets 2–3 – hosszabbításban
Anaheim Ducks–Edmonton Oilers 6–5

 

