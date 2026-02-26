NHL: 50 góllal folytatódott a bajnokság az olimpia után

A téli olimpián 143 az NHL-ben szereplő játékos vett részt, miattuk szünetelt közel három hétig a tengerentúli jégkorongbajnokság, ami aztán magyar idpő szerint csütörtökön hajnalban nyolc mérkőzéssel indult újra. A nap hírét azonban nem ezek a mérkőzések szolgáltatták, hanem a pályára sem lép Pittsburgh Penguins, amely közölte, hogy a bő egy hete, a kanadai válogatott Csehország elleni negyeddöntőjén megsérült csapatkapitánya legalább négy hétig nem léphet jégre - bár a csapat azt nem közölte, hogy pontosan milyen jellegű sérülés miatt tették sérültlistára a 38 éves centert.

Ami már a játéknaphoz kötődő hír: az olimpiai döntőn a Kanada elleni győztes gólt szerző amerikai Jack Hughes egy gólpasszal és vereséggel tért vissza ligába: a Nerw Jersey Devils 2–1-re kikapott a Buffalo Sabrestől. A gólokban leginkább gazdag mérkőzésen 11 találat esett, az Edmonton Oilers gyakorlatilag végig vezetett az Anaheim Ducks otthonában, ám 5–4-ről végül kikapott 6–5-re. A téli olimpia pontkirálya a 2+11-gyel záró Connor McDavid két gólpasszal kezdte újra az NHL-ben a szereplést. Ugyanezen a mérkőzésen Joel Quenneville az Anaheim edzője történelmet írt: ő lett a második edző az NHL történetében, aki ezer győzelemig jutott – a legendás detroiti mágus Scotty Bowman után.

NHL, ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Buffalo Sabres 1–2

Washington Capitals–Philadelphia Flyers 3–1

Tampa Bay Lightning–Toronto Maple Leafs 4–2

Dallas Stars–Seattle Kraken 4–1

Utah Mammoth–Colorado Avelanche 2–4

Los Angeles Kings–Vegas Golden Knights 4–6

Vancouver Canucks–Winnipeg Jets 2–3 – hosszabbításban

Anaheim Ducks–Edmonton Oilers 6–5