Szalai Gábor: Nagyon fontos volt az MTK elleni győzelem

Bár döcögősen indult, és egy kapitális hiba is kellett az első félidőben az MTK-védelem részéről, a második játékrészben a címvédő Ferencváros a játék minden elemében ellenfele fölé kerekedett, s végül könnyednek mondható, 3–1-es sikert aratott a hétfő esti örökrangadón. Szalai Gábor impozáns statisztikával zárt, hatszor tisztázott, hibátlan volt a szerelési mutatója, blokkolt egy lövést, szerzett egy labdát, három párharcából kettőt megnyert, egyszer sem cselezték ki, s összességében a teljes ferencvárosi védelem önbizalomtól duzzadva, szinte sallangmentesen oldotta meg a feladatát az időnként igen lelkes, kombinatívan futballozó hazai támadókkal szemben. Az egyetlen szépséghiba Jurek Gábor kései gólja, ám az egyszeres válogatott hátvédet nem érintette mélyen a bekapott gól, hiszen az FTC megszerezte a három pontot.

„Az idény ezen szakaszában már minden mérkőzés óriási tétre megy, lelkileg fontos győzelmet arattunk, de persze minden siker jólesik az önbizalmunknak” – mondta lapunknak a lefújást követően a 25 esztendős középső védő. – „Uraltuk a találkozót, több nagy helyzetet alakítottunk ki, szerencsére háromszor is betaláltunk, így megérdemli a dicséretet a csapat. Nem is feltétlen a pihentetés miatt, de rotációs szándékból felforgatott kezdővel léptünk pályára, mindig öröm, ha az eddig kevesebb esélyt kapó társak is játéklehetőséghez jutnak, mert bizonyítják, hogy rájuk is lehet számítani, ugyanúgy helytállnak, ugyanannyira erős a kezdősor.”

Mivel az ETO FC is nyert a hétvégén (4–3-ra Pakson), a Ferencváros továbbra is üldözőszerepben – hárompontos hátrányban – maradt a győriekkel szemben, a tabellán harmadik DVSC előtt ugyanakkor növelte az előnyét. Szalai Gábor azonban nem számolgat, nem találgat, meccsről meccsre venné az akadályokat.

„Nem jelenteném ki, hogy kétcsapatosra szűkült az aranycsata” – folytatta az egyszeres válogatott hátvéd. – „Több az erős együttes az élmezőnyben, amelyek odaérhetnek még a végelszámolásnál. Tíz forduló maradt a bajnokságból, meglátjuk, hogy riválisaink milyen formában lesznek. Egy biztos: mi tesszük a dolgunkat továbbra is, aztán kiderül, ez mire lesz elég.”

A következő bajnoki mérkőzést vasárnap hazai pályán a Kazincbarcika ellen vívja a Fradi, előtte ugyanakkor fontos nemzetközi szereplés vár rá: az Európa-liga rájátszásának visszavágóján csütörtökön a Groupama Arénában fogadja a Ludogorecet, és a cél nem lehet más, mint a múlt hét csütörtökön elszenvedett 2–1-es vereség feledtetése és a továbbjutás kiharcolása a sorozat nyolcaddöntőjébe. A kecskeméti nevelésű játékos szerint az MTK Budapest elleni hétfői sikerből erőt meríthet a csapat a bolgárok elleni összecsapásra is.

„Sikerélménnyel készülhetünk a csütörtöki, Ludogorec elleni találkozóra. Nyilván stílusában az teljesen másfajta mérkőzés lesz, de az önbizalmunkat mindenképp segítette az örökrangadón elért siker” – mondta végül Szalai Gábor.

Banai Dávid reméli, hogy állandósul az Újpest jó formája

Egymás után második bajnoki meccsét nyerte meg szombaton az Újpest, a lila-fehérek tapasztalt kapusa, Banai Dávid bizakodó, hogy társaival napról napra képesek fejlődni és nem adják alább a bajnoki hajrában sem.

Banai Dávid

Pislákol a fény a Megyeri úton. Bár a Dárdai-korszak nehézkesen, gyengébb eredményekkel (2026 első három tétmeccsén mindössze egy pontot gyűjtött a csapat) kezdődött, a legutóbbi két bajnoki mérkőzést egyaránt 2–1-es sikerrel könyvelték el a lila-fehérek – a DVTK elleni találkozó első félideje az évad egyik legjobbja volt. A negyedik kerületiek szinte megfojtották a miskolciak játékát, uralták a középpályát, és gyors támadások végén 25 perc alatt háromszor is betaláltak (bár a harmadik gólt Aljosa Matko lesre mozgása miatt érvénytelenítette a VAR). A védelem is nagyszerűen helytállt, a diósgyőri támadások kevés veszélyt jelentettek a hazai kapura, de a mérkőzés hajrájában egy felesleges szabálytalanság után értékesített tizenegyes miatt nem úszta meg kapott gól nélkül Banai Dávid – a rutinos kapus azonban nem bánkódott emiatt.

„Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, amit az edzéseken gyakoroltunk, azt nagyszerűen kiviteleztük, az első félidőben három-négy góllal is vezethettünk volna” – mondta a Nemzeti Sportnak a 31 éves kapus. – „A második játékrészben talán kissé visszavettünk a tempóból, és a végjáték is izgalmasan alakult, de összességében uraltuk a meccset. A csapat hétről hétre egyre szebb arcát mutatja, azon vagyunk, hogy a játék minden elemében fejlődjünk és stabilabb legyen a játékunk. Jó úton vagyunk, szeretnénk, hogy az utolsó tíz bajnokin a lehető legjobb eredményt érjük el, és megörvendeztessük szurkolóinkat.”

Az újpestiekre szombat este kemény erőpróba vár, amelyen kiderülhet, mennyire tudják állandósítani jelenlegi jó formájukat – a bajnokaspiráns ETO FC-hez utaznak Győrbe.

Kiss Bence: A Loki ellen több góllal nyerhettünk volna

Hiába dolgozott ki több és veszélyesebb helyzetet a ZTE FC, csupán egy pontot szerzett a Debrecen ellen.

Döntetlent játszott a Zalaegerszeg és a Debrecen a ZTE Arénában, ami a mérkőzés képét látva a vendégeknek hízelgő. A zalaiak az első félidőben sok helyzetet dolgoztak ki, de csak egyet értékesítettek, a fordulás után kiegyenlítettebbé vált a játék, és össze is jött az egyenlítés a Lokinak.



Fotó: Katona Tibor

„Nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt, de ez nemcsak rám igaz, hanem a többiekre is” – mondta lapunknak a gólpasszt adó Kiss Bence. – „Az öltözőben letargikus hangulat fogadott, ami egy döntetlen után pozitív is lehetne. Nem olyan régen még örültünk volna egy iksznek a Debrecen ellen, de már nem azokat az időket éljük. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, kettő vagy három nullára is elhúzhattunk volna, de sajnos az üres kapuba sem tudtuk betalálni… Egyébként nem hibáztatjuk Joao Victort emiatt, ilyen a foci, ez benne van a pakliban, a lefújás után igyekeztünk lelket önteni belé. Tény, nem jött jókor a hibája, de mindenkivel előfordul ilyen, segítünk neki. Éppen mögötte álltam, már indultam ünnepelni a gólt, amikor láttam, hogy mellé lőtt. Az első félidőben nagyszerűen játszottunk, a fordulás után kiegyenlítettebbé vált a játék, s be kell vallani, Dzsudzsák Balázs csodálatos gólpasszt adott, valamint a hajrában Bárány Donát centikkel fejelt mellé. Ha az bemegy, kitéptem volna a hajamat… A játék képe alapján addigra már el kellett volna döntetünk a három pont sorsát.”

Kiss Bence nagyszerűen futballozik az idényben, a tavasszal pedig rátett még egy lapáttal, ezúttal gólpasszal segítette a csapatát.

„Keveset voltam játékban, de a labdával igyekeztem jó megoldásokat választani” – mondta saját hétvégi játékáról. – „Jó csapat a Debrecen, nagyszerű az edzője, és sajnos kitűnően zárta le a területeket, így nehéz volt engem vagy éppen Skribek Alent megjátszani. Jól felkészítette csapatát Sergio Navarro. Egyébként készültünk arra, hogy szöglet- és szabadrúgások, valamint beadások után lehet keresnivalónk, s éppen egy beívelésem után fejelt a kapuba Joseth Peraza. Láttam, hogy ő és Várkonyi Bence is a kapu előtt helyezkedik, igyekeztem belőni a kapus és védelem közé a labdát.”

A ZTE FC szombaton Diósgyőrbe látogat, Kiss Bence a legutóbbi két DVTK Arénában lejátszott mérkőzésen egyaránt gólt szerzett, így bizakodva várja a mérkőzést.

„Édesapám mondta éppen, hogy a hétvégén biztosan gólt szerzek. Én nem értettem, mire céloz, de aztán elmondta, hogy a legutóbbi két meccsemen a DVTK Arénában betaláltam, s szombaton is ott játszunk. Örülnék neki, de a győzelem a legfontosabb. Kieső helyen áll a DVTK, de ez nem téveszt meg minket, keményen harcol a bennmaradásért és a szurkolóiért. Kérdés, milyen állapotban lesz a pálya, ha rossz, akkor kihívás lesz játszani a saját, rövid passzos játékunkat. A technikás játékosainkkal azonban ez nem lehet kifogás. Győzni megyünk.”

Magyar Zsolt nem bánja, hogy 24 évesen lett NB I-es

Újabb későn felfedezett játékos az NB I-ben: a Puskás Akadémiában futballozó Magyar Zsoltra érdemes figyelni.

Az egy éve még az NB III-as VFC labdarúgójaként szerzett gólt a Gyirmót FC Győr II elleni bajnokin, szombaton pedig élete második élvonalbeli mérkőzésén a Puskás Akadémia legjobbjának bizonyult a zirci születésű, ám a Veszprémhez közeli Eplényben felcseperedő Magyar Zsolt. Kacifántos karriert tudhat maga mögött a 24 éves irányító középpályás, mint falevél az őszi szélben, úgy sodródott egyik klubtól a másikig, hogy aztán Felcsúton megmutathassa, valójában mire képes. Veszprémben a helyi utánpótlásban nevelkedett, majd tizenegy évvel ezelőtt az FTC U15-ös csapatában is játszott, aztán a Puskás Akadémiához került, de akkor még nem látták meg a szakemberek a középpályásban rejlő tehetséget, így Csákvár, aztán Szeged következett, ám az ottani NB II-es csapatban két éve csupán egy meccsen kapott lehetőséget, akkor is csereként. Nem csoda, hogy visszaigazolt nevelőegyesületébe, Veszprémbe, tavaly nyáron pedig visszahívta a Csákvár – akkor és ott kezdett felfelé ívelni a karrierje.

Ősszel az NB II-es együttesben irányító középpályásként meghatározó játékossá vált. A számok is beszédesek, tizennégy mérkőzésen nyolc gólt szerzett, s a statisztikák szerint ötször hozta kihagyhatatlan helyzetbe társait. Erre a teljesítményre Felcsúton Hornyák Zsolt is felfigyelt, a vezetőedző javaslatára szerződtette a klub. Magyar Zsolt eddig kétszer szerepelt kezdőként a Puskás Akadémiában, s bár az MTK ellen sem játszott rosszul, hogy mire képes, azt Diósgyőrben, a Kazincbarcika elleni meccsen mutatta meg. Pályafutása nagyban hasonlít az élvonalban 25 évesen bemutatkozó, majd válogatottságig jutó, s ma már a görög AEK-ben légióskodó Varga Barnabáséhoz.

„Sokak szerint kicsit késve mutatkoztam be az élvonalban, mégsem hasonlítanám a karrieremet Varga Barnáéhoz” – mondta lapunknak a felcsútiak középpályása. – „A magam útját járom, s elfogadom, hogy nekem huszonnégy évesen jött el a lehetőség. Természetesen örülök, hogy az NB I-ben futballozhatok, s úgy érzem, jól ment a játék a Kazincbarcika ellen, némi hiányérzet azonban van bennem, a két kapufás lövés egyikéből a hálóban is kiköthetett volna a labda. A meccs előtt bátor játékra biztatott az edzőnk, Hornyák Zsolt, kérte, ha lehetőségem nyílik rá, lőjek kapura távolról is.”

Ha Magyar Zsolt úgy futballozik, mint legutóbb, az NB I-ben ő is sokra viheti – és ki tudja, ő meddig jut el.

A 23. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Február 21., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–2

Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 0–2

Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1

Február 22., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1–1

Paksi FC–ETO FC 3–4

Február 23., hétfő

MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1–3