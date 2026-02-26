Kosárlabda: ők voltak a legjobb fiatalok a női NB I alapszakaszában

1. DRAHOS LEILA (2007-ES SZÜLETÉSŰ, ELTE BEAC-ÚJBUDA)

A tavaszi szezonban látott számos jó teljesítmény fényében különösen nehéz feladat volt eldönteni, hogy az U20-as fiatalok közül ki érdemli meg leginkább az első helyet (három-négy jelölt is akadt erre a pozícióra). Kiemelkedő ponttermésének köszönhetően végül nálunk a 18 éves Drahos Leila lett a legjobb, aki első számú vezéregyéniségként bejuttatta a rájátszásba a BEAC csapatát.

Az U20-as válogatott irányító-hátvéd meccsenkénti 11,6 pontjával a felnőttélvonal toronymagasan legeredményesebb utánpótláskorú játékosaként zárt,

s e mellé még 3,8 lepattanót, 3,2 gólpasszt, 1,7 szerzett labdát is beletett a közösbe csapatánál, ráadásul a támadójátéka mellett az egyéni védőteljesítményét sem érheti igazán panasz. Összesen nyolc alkalommal zárt 15 pont felett, háromszor is beválasztották a forduló válogatottjába.

2. RÁTKAI ESZTER (2006, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

A második helyezést annak a Rátkai Eszternek szavaztuk meg, aki az egész idényben stabil, jó formát hozott az alapszakasz éllovasaként záró és bajnoki címre pályázó Pécsben. A 19 esztendős irányító fordulónként 8,5 pontot, 4,9 asszisztot, 3 lepattanót és 14,5-ös teljesítményindexet jegyzett, ezzel egyértelműen kulcsembere volt csapatának.

A gólpasszranglistán az előkelő nyolcadik helyen végzett.

Emellett a szezon során kétszer is bekerült a forduló álomcsapatába. Ráadásul a teljesítményének köszönhetően kiérdemelte, hogy debütálhatott a felnőttválogatottban, és a márciusi vb-selejtezőkre is bekerült a nemzeti csapat keretébe.

3. FÁRBÁS ELIZA (2006, ELTE BEAC-ÚJBUDA)

Drahos mellett a BEAC fiataljai közül még Fárbás Eliza is igazán maradandót alkotott. A DVTK-tól kölcsönben az újbudaiaknál szereplő, 19 éves ígéretnek bár előfordultak ingadozások a teljesítményében, amikor jó napot fogott ki, akkor kiemelkedő dolgokra volt képes. Akadt 25 és 23 pontos meccse is, de például volt olyan forduló, amikor meg 18 lepattanóval vagy éppen 4 blokkal végzett. Összességében a védekezésével és rendkívül hasznos mezőnybeli játékával tűnt ki leginkább; 22 meccsen 7,4 ponttal, 7,1 lepattanóval és 15,9-es teljesítményindex-szel fejezte be az alapszakaszt (a legmagasabb U20-as VAL-átlag is az ő nevéhez fűződik).

4. JOSEPOVITS KINGA (2008, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Az elitötösünk legfiatalabb tagja, a 17 éves Josepovits Kinga, aki Rátkaihoz hasonlóan a listavezető Pécsben bontogatta szárnyait, méghozzá igencsak biztatóan. A centerreménységnek a remek őszi rajtja után a január volt a legerősebb hónapja, amikor is három 10 pont feletti és kettő 20-as VAL fölötti produkció is összejött neki. Több alkalommal is bekerült a forduló legjobbjai közé, és mindeközben novemberben ő is bemutatkozhatott a nagyválogatottban, és jelenleg is tagja a vb-selejtezős bő keretnek. Josepovits 8,5 pontot és 5,5 lepattanót átlagolt az NB I/A-csoport alapszakaszában.

5. SZÜCS GRÉTA (2006, TARR KSC SZEKSZÁRD)

A rangsorunk ötödik helyére a Szekszárdban hétről hétre megbízható teljesítményt nyújtó Szücs Gréta fért oda. A tavaly nyári U19-es világbajnokságon mutatott jó produkciója után a felnőttélvonalban is szintet lépett: meccsenként majdnem 30 percet a pályán töltve 6,3 pontot, 3,5 lepattanót, 1,4 szerzett labdát és 1,3 blokkot (ebben az ötödik legjobb az élvonalban) ért el átlagosan a bajnokságban, és közben az Európa-kupában is egyre nagyobb szerephez jutott az évadban. Öt bajnokin zárt 10 pont felett, míg 11-szer érte el a kétszámjegyű VAL-mutatót.

