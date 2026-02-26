Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: sérülés miatt változott a dán válogatott mieink elleni kerete

2026.02.26. 10:50
Helle Thomsennek változtatnia kellett a keretén (Fotó: Getty Images)
A dán női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Helle Thomsen sérülés miatt kénytelen volt változtatni a keretén a Magyarország elleni Eurokupa-mérkőzésekre.

A dán válogatott márciusban két Eurokupa-mérkőzést is játszik a mieinkkel: 5-én Tatabányán, három nappal később pedig Svendborgban mérkőzik meg egymással a két gárda.

A dán TV2 a minap arról számolt be, hogy az északi válogatott szövetségi kapitánya bokasérülés miatt nem számíthat majd Michala Möllerre, aki mint ismert, a következő idénytől már az NB I-ben szereplő Ferencváros játékosa lesz. Az irányító helyett két játékost, a Dijonban szereplő Stine Nörklit Lönborgot és a Sönderjyskét erősítő Sarah Paulsent hívta be a keretbe Helle Thomsen szövetségi kapitány. Utóbbi játékos részt vett a decemberi világbajnokságon is, előbbi viszont első alkalommal öltheti magára a címeres mezt, amennyiben lehetőséget kap a mieink ellen.

Az északi együttes keretében egyébként három Magyarországon szereplő légiós is helyet kapott: Mette Tranborg, Kristina Jörgensen és Ida-Marie Dahl

Kézilabda
2026.02.06. 17:21

Megúszta a súlyosabb sérülést az FTC leendő irányítója

Michala Möllernek az Esbjerg szerdai bajnokiján kellett elhagynia idő előtt a pályát.

A DÁN VÁLOGATOTT MAGYARORSZÁG ELLENI KERETE
Kapusok: Anna Kristensen (Esbjerg), Althea Reinhardt (Odense), Amalie Milling (Ikast)
Jobbszélsők: Trine Östergaard (CSM Bucuresti), Cecilie Brandt (Ikast)
Jobbátlövők: Mette Tranborg (FTC), Clara Bang (Nyköbing) 
Irányítók: Kristina Jörgensen (Győri Audi ETO), Sarah Paulsen (Sönderjyske), Mie Höjlund (irányító), Stine Nörklit Lonborg (Dijon)
Beállók: Sofie Bardrum (Krim Ljubljana), Ida-Marie Dahl (Győri Audi ETO), Nanna Hinnerfeldt (Nyköbing) 
Balátlövők: Anne Mette Hansen (CSM Bucuresti), Julie Scaglione (Ikast), Laura Borg (Viborg), Line Haugsted (Esbjerg)
Balszélsők: Emma Friis (CSM Bucuresti), Elma Halilcevic (Odense)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A MÁRCIUSI EUROKUPA-MÉRKŐZÉSEKRE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT PROGRAMJA AZ EUROKUPÁBAN
2025. október 16., csütörtök
Magyarország–Törökország 43–30 (19–15)
2025. október 19., vasárnap
Csehország–Magyarország 20–31 (9–15)
Március 5., csütörtök
Tatabánya, 18.00: Magyarország–Dánia – jegyvásárlás
Március 8., vasárnap
Svendborg, 16.00: Dánia–Magyarország
Április 8., szerda
Aksaray: Törökország–Magyarország
Április 11., szombat
Érd: Magyarország–Csehország

 

