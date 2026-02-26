Női kézilabda: sérülés miatt változott a dán válogatott mieink elleni kerete

A dán válogatott márciusban két Eurokupa-mérkőzést is játszik a mieinkkel: 5-én Tatabányán, három nappal később pedig Svendborgban mérkőzik meg egymással a két gárda.

A dán TV2 a minap arról számolt be, hogy az északi válogatott szövetségi kapitánya bokasérülés miatt nem számíthat majd Michala Möllerre, aki mint ismert, a következő idénytől már az NB I-ben szereplő Ferencváros játékosa lesz. Az irányító helyett két játékost, a Dijonban szereplő Stine Nörklit Lönborgot és a Sönderjyskét erősítő Sarah Paulsent hívta be a keretbe Helle Thomsen szövetségi kapitány. Utóbbi játékos részt vett a decemberi világbajnokságon is, előbbi viszont első alkalommal öltheti magára a címeres mezt, amennyiben lehetőséget kap a mieink ellen.

Az északi együttes keretében egyébként három Magyarországon szereplő légiós is helyet kapott: Mette Tranborg, Kristina Jörgensen és Ida-Marie Dahl.