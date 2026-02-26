NS-képeslap: Modernizált stadion Kispesten

Nemzeti Sportrádió

Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Kispestről érkezett képeslap.  
 

Magyarország kormánya még 2014-ben indította el a nemzeti stadionfejlesztési programot. Célja a honi sportlétesítmények modernizálása és bővítése volt. A program keretein belül számos korszerű és impozáns komplexum épült, amelyek európai mércével mérve is bőven megállják a helyüket. Az egyik ilyen stadion a jelenleg a labdarúgó NB II élén álló Budapest Honvéd FC otthonául szolgáló Bozsik Aréna. A létesítmény Bozsik József 101-szeres válogatott klublegendáról kapta a nevét. A fejlesztési projekt 2014-ben zöld utat kapott, azonban a tényleges építkezés csak 2019-ben indult el, és 2021-ben fejeződött be, a végső beruházási összeg megközelítőleg 17 milliárd forint lett. A mutatós, élénkpiros színben pompázó aréna 8200 néző befogadására képes, és a tehetősebb szurkolóknak kitűnő VIP-lehetőséggel garantál felejthetetlen meccsélményt. A Bozsik Aréna honlapján kiemelik, hogy a sportesemények mellett egyéb rendezvényeknek, koncerteknek vagy üzleti megbeszéléseknek is kiváló helyszínéül szolgál.

 

