A Nyíregyháza új szerzeményei szerezték a legtöbb gólt – a ferencvárosiakat is megelőzve
A labdarúgó NB I-ben 2026-ban öt fordulót rendeztek, és mindegyikben szerzett gólt és adott gólpasszt olyan játékos, akit a télen szerződtetett a jelenlegi csapata. Összesen 20 gólt szereztek és 14 gólpasszt adtak eddig a tavaszi szezonban a téli szerzemények.
A legeredményesebbek a Nyíregyháza új játékosai voltak nyolc góllal. Ezt a termést három játékos hozta össze. A legtöbbször a Slavia Prahától kölcsönvett (igaz, az őszi szezonban ugyancsak kölcsönben a Sigma Olomoucban szerepelt), 25 éves nigériai Muhamed Tijani talált be, négyszer, őt a szintén Csehországból, az 1. FC Slovackótól érkezett osztrák csatár, Martko Kvasina követi három találattal, míg a német másodosztályból kölcsönvett, korábbi debreceni védő, a montenegrói Meldin Dreskovics egy gólt szerzett. Érdekesség, hogy Tijani és Kvasina az őszi szezonban együttesen 27 meccsen (előbbi 13-szor, utóbbi 14-szer játszott) két gólt szereztek a cseh élvonalban (egyet-egyet), az NB I-ben viszont öt forduló elteltével (öt-öt meccsen játszottak) hétnél tartanak.
A Nyíregyháza után a Ferencváros új játékosai találtak be a legtöbbször. Az AEK Athénhoz került Varga Barnabás helyére szerződtetett horvát csatár, Franko Kovacevic háromszor is, míg a DVTK-tól érkezett holland-ghánai szélső, Elton Acolatse és a Svájcból jött argentin védő, Mariano Gómez egyszer-egyszer. Kovacevic tulajdonképpen ugyanazt a gólerős formát folytatta az NB I-ben is, amit az idény első felében a szlovén Celjében mutatott, amelynél 14 bajnokin talált be 11-szer az őszi szezonban, az NB I-ben öt találkozó után tart három gólnál és egy gólpassznál.
Ami az új szerzemények gólpasszait illeti, ebben a ferencvárosiak voltak a legeredményesebbek három gólpasszal. Kovacevic mellett Acolatse és a Paksról érkezett Osváth Attila is adott már gólpasszt.
A télen klubot váltó játékosok közül érdemes még kiemelni Jurek Gábort, akit a bennmaradásért folyó harcban közvetlen riválisához, az MTK-hoz engedett el kölcsönbe a Diósgyőr és a támadó két góllal és két gólpasszal hálálta meg eddig a bizalmat a kék-fehéreknek, ezzel az új játékosok kanadai táblázatán a 2. helyen áll Tijani mögött, aki a négy gólja mellett egy gólpasszt is adott eddig.
A DVTK új igazolása, a Puskás Akadémiától kölcsönvett gambiai Lamin Colley a bajnokságban két gólt szerzett, amivel máris megduplázta az őszi, felcsúti termést (11 meccs 2 gól, tavasszal 5/2), igaz a DVTK-ban a Magyar Kupában is betalált a paksi 6–2-es diadal alkalmával, ráadásul kétszer is.
Az Újpestben a múlt héten éppen a DVTK ellen szerezte meg első gólját az Egyiptomból kölcsönbe érkezett, az előző idényben még Fehérváron futballozó szlovén Nejc Gradisar. A liláknál két téli szerzemény adott eddig gólpasszt: Bodnár Gergő és Fenyő Noah.
Az említett klubok mellett a Kazincbarcika téli szerzeményei jegyeztek még gólt és és gólpasszt is tavasszal (Kacper Radkowski és Ferenczi János), míg a Puskás Akadémia Csákvárról szerződtetett 24 éves középpályása, Magyar Zsolt pályafutása második NB I-es meccsén, a Kazincbarcika ellen rögtön két gólpasszal jelentkezett.
A TÉLI IGAZOLÁSOK NAGY MECCSE – NYÍREGYHÁZA–MTK BUDAPEST 4–2
Ezen a mérkőzésen a két csapatban összesen négy gólt szereztek a téli szerzemények.
|FORDULÓ
|GÓLSZERZŐ (dőlt betűvel jelezzük a játékos klubját)
|GÓLPASSZADÓ
|19.
|M. Kvasina (Nyíregyháza–Újpest 1–1), L. Colley (DVSC–DVTK 3–2), F. Kovacevic (FTC–ETO 1–3)
|Bodnár G. (Nyíregyháza–Újpest 1–1), Jurek G. (Kisvárda–MTK 2–3), L. Colley (DVSC–DVTK 3–2)
|20.
|K. Radkowski (MTK–Kazincbarcika 1–3), M. Tijani (ZTE–Nyíregyháza 0–1)
|Ferenczi J. (MTK–Kazincbarcika 1–3), Pető M. (DVTK–Kisvárda 1–1), E. Acolatse (Paks–FTC 0–1)
|21.
|L. Colley (DVTK–ETO 1–1), F. Kovacevic (FTC–Újpest 3–0), M. Gómez (FTC–Újpest 3–0), M. Kvasina (Nyíregyháza–MTK 4–2), M. Tijani 2 (Nyíregyháza–MTK 4–2), Jurek G. (Nyíregyháza–MTK 4–2)
|F. Kovacevic (FTC–Újpest 3–0), Osváth A. (FTC–Újpest 3–0), M. Dreskovics (Nyíregyháza–MTK 4–2)
|22.
|A. Zeljkovic (MTK–PAFC 2–2), M. Tijani (Kazincbarcika–Nyíregyháza 0–4), M. Kvasina (Kazincbarcika–Nyíregyháza 0–4)
|Jurek G. (MTK–PAFC 2–2), M. Tijani (Kazincbarcika–Nyíregyháza 0–4)
|23.
|M. Dreskovics (Nyíregyháza–Kisvárda 2–2), N. Gradisar (Újpest–DVTK 2–1), F. Kovacevic (MTK–FTC 1–3), E. Acolatse (MTK–FTC 1–3), Jurek G. (MTK–FTC 1–3)
|Magyar Zs. 2 (Kazincbarcika–PAFC 0–2), Fenyő N. (Újpest–DVTK 2–1)
|Összesítés
20 gól:
Nyíregyháza (8): M. Tijani 4, M. Kvasina 3, Dreskovics 1
14 gólpassz:
FTC (3): E. Acolatse 1, F. Kovacevic 1, Osváth A. 1