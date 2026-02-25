Nemzeti Sportrádió

A Nyíregyháza új szerzeményei szerezték a legtöbb gólt – a ferencvárosiakat is megelőzve

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.02.25. 16:47
null
Eddig a Nyíregyháza új szerzeményei szerezték a legtöbb gólt a tavaszi szezonban az NB I-ben, Muhamed Tijani (jobbra) négyet is (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Lamin Colley magyar átigazolás
A labdarúgó NB I-ben idén eddig az összes fordulóban láthattunk gólt és gólpasszt olyan játékosoktól, akik a télen váltottak klubot.

 

A labdarúgó NB I-ben 2026-ban öt fordulót rendeztek, és mindegyikben szerzett gólt és adott gólpasszt olyan játékos, akit a télen szerződtetett a jelenlegi csapata. Összesen 20 gólt szereztek és 14 gólpasszt adtak eddig a tavaszi szezonban a téli szerzemények.

A legeredményesebbek a Nyíregyháza új játékosai voltak nyolc góllal. Ezt a termést három játékos hozta össze. A legtöbbször a Slavia Prahától kölcsönvett (igaz, az őszi szezonban ugyancsak kölcsönben a Sigma Olomoucban szerepelt), 25 éves nigériai Muhamed Tijani talált be, négyszer, őt a szintén Csehországból, az 1. FC Slovackótól érkezett osztrák csatár, Martko Kvasina követi három találattal, míg a német másodosztályból kölcsönvett, korábbi debreceni védő, a montenegrói Meldin Dreskovics egy gólt szerzett. Érdekesség, hogy Tijani és Kvasina az őszi szezonban együttesen 27 meccsen (előbbi 13-szor, utóbbi 14-szer játszott) két gólt szereztek a cseh élvonalban (egyet-egyet), az NB I-ben viszont öt forduló elteltével (öt-öt meccsen játszottak) hétnél tartanak.   

A Nyíregyháza után a Ferencváros új játékosai találtak be a legtöbbször. Az AEK Athénhoz került Varga Barnabás helyére szerződtetett horvát csatár, Franko Kovacevic háromszor is, míg a DVTK-tól érkezett holland-ghánai szélső, Elton Acolatse és a Svájcból jött argentin védő, Mariano Gómez egyszer-egyszer.  Kovacevic tulajdonképpen ugyanazt a gólerős formát folytatta az NB I-ben is, amit az idény első felében a szlovén Celjében mutatott, amelynél 14 bajnokin talált be 11-szer az őszi szezonban, az NB I-ben öt találkozó után tart három gólnál és egy gólpassznál.

Ami az új szerzemények gólpasszait illeti, ebben a ferencvárosiak voltak a legeredményesebbek három gólpasszal. Kovacevic mellett Acolatse és a Paksról érkezett Osváth Attila is adott már gólpasszt.  

A télen klubot váltó játékosok közül érdemes még kiemelni Jurek Gábort, akit a bennmaradásért folyó harcban közvetlen riválisához, az MTK-hoz engedett el kölcsönbe a Diósgyőr és a támadó két góllal és két gólpasszal hálálta meg eddig a bizalmat a kék-fehéreknek, ezzel az új játékosok kanadai táblázatán a 2. helyen áll Tijani mögött, aki a négy gólja mellett egy gólpasszt is adott eddig. 

A DVTK új igazolása, a Puskás Akadémiától kölcsönvett gambiai Lamin Colley a bajnokságban két gólt szerzett, amivel máris megduplázta az őszi, felcsúti termést (11 meccs 2 gól, tavasszal 5/2), igaz a DVTK-ban a Magyar Kupában is betalált a paksi 6–2-es diadal alkalmával, ráadásul kétszer is. 

Az Újpestben a múlt héten éppen a DVTK ellen szerezte meg első gólját az Egyiptomból kölcsönbe érkezett, az előző idényben még Fehérváron futballozó szlovén Nejc Gradisar. A liláknál két téli szerzemény adott eddig gólpasszt: Bodnár Gergő és Fenyő Noah. 

Az említett klubok mellett a Kazincbarcika téli szerzeményei jegyeztek még gólt és és gólpasszt is tavasszal (Kacper Radkowski és Ferenczi János), míg a Puskás Akadémia Csákvárról szerződtetett 24 éves középpályása, Magyar Zsolt pályafutása második NB I-es meccsén, a Kazincbarcika ellen rögtön két gólpasszal jelentkezett.    

A TÉLI IGAZOLÁSOK NAGY MECCSE – NYÍREGYHÁZA–MTK BUDAPEST 4–2
Ezen a mérkőzésen a két csapatban összesen négy gólt szereztek a téli szerzemények.

 

FORDULÓGÓLSZERZŐ (dőlt betűvel jelezzük a játékos klubját)GÓLPASSZADÓ
19.M. Kvasina (Nyíregyháza–Újpest 1–1),  L. Colley (DVSC–DVTK 3–2), F. Kovacevic (FTC–ETO 1–3)Bodnár G. (Nyíregyháza–Újpest 1–1), Jurek G. (Kisvárda–MTK 2–3), L. Colley (DVSC–DVTK 3–2)
20.K. Radkowski (MTK–Kazincbarcika 1–3), M. Tijani (ZTE–Nyíregyháza 0–1)Ferenczi J. (MTK–Kazincbarcika 1–3), Pető M. (DVTK–Kisvárda 1–1), E. Acolatse (Paks–FTC 0–1)
21.L. Colley (DVTK–ETO 1–1), F. Kovacevic (FTC–Újpest 3–0), M. Gómez (FTC–Újpest 3–0), M. Kvasina (Nyíregyháza–MTK 4–2), M. Tijani 2 (Nyíregyháza–MTK 4–2), Jurek G. (Nyíregyháza–MTK 4–2) F. Kovacevic (FTC–Újpest 3–0), Osváth A. (FTC–Újpest 3–0), M. Dreskovics (Nyíregyháza–MTK 4–2)  
22. A. Zeljkovic (MTK–PAFC 2–2), M. Tijani (Kazincbarcika–Nyíregyháza 0–4), M. Kvasina (Kazincbarcika–Nyíregyháza 0–4)Jurek G. (MTK–PAFC 2–2), M. Tijani (Kazincbarcika–Nyíregyháza 0–4)
23. M. Dreskovics (Nyíregyháza–Kisvárda 2–2), N. Gradisar (Újpest–DVTK 2–1), F. Kovacevic (MTK–FTC 1–3), E. Acolatse (MTK–FTC 1–3), Jurek G. (MTK–FTC 1–3)Magyar Zs. 2 (Kazincbarcika–PAFC 0–2), Fenyő N. (Újpest–DVTK 2–1)
Összesítés 

20 gól:

Nyíregyháza (8): M. Tijani 4, M. Kvasina 3, Dreskovics 1
FTC (5): F. Kovacevic 3, E. Acolatse 1, M. Gómez 1 
MTK (3): Jurek G. 2, A. Zeljkovic 1
DVTK (2): L. Colley 2
Kazincbarcika (1): K. Radkowski 
Újpest (1): N. Gradisar 1

 

14 gólpassz:

FTC (3): E. Acolatse 1, F. Kovacevic 1, Osváth A. 1
Nyíregyháza (2): Dreskovics 1, M. Tijani 1 
MTK (2): Jurek G. 2
Puskás AFC (2): Magyar Zs. 2
Újpest (2): Bodnár G. 1, Fenyő N. 1
DVTK (2): L. Colley 1, Pető M. 1
Kazincbarcika (1): Ferenczi J. 1

A TÉLI SZERZEMÉNYEK TAVASZI GÓLJAI, gólpasszai AZ NB I-BEN

 

 

NB I Lamin Colley magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

ZTE: Borgest hamarosan bejelentik, klubrekordért távozhat

Labdarúgó NB I
6 órája

Szalai Gábor: Nagyon fontos volt az MTK elleni győzelem

Labdarúgó NB I
8 órája

Az ETO FC meghosszabbította csapatkapitánya szerződését – hivatalos

Labdarúgó NB I
23 órája

Az FTC-nél már nagyon várják a Ludogorec elleni visszavágót

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:42

Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón

Labdarúgó NB I
2026.02.23. 21:50

Az ETO kölcsönadta fiatal középhátvédjét a somorjai csapatnak

Labdarúgó NB I
2026.02.23. 11:51

Története során először igazolt paraguayi labdarúgót a ZTE

Labdarúgó NB I
2026.02.23. 11:23

Bognár György: Nem ez az első eset, hogy hullámvölgybe kerültünk, idővel kiegyenesedünk

Labdarúgó NB I
2026.02.23. 06:38
Ezek is érdekelhetik