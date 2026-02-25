A Nyíregyháza új szerzeményei szerezték a legtöbb gólt – a ferencvárosiakat is megelőzve

A labdarúgó NB I-ben 2026-ban öt fordulót rendeztek, és mindegyikben szerzett gólt és adott gólpasszt olyan játékos, akit a télen szerződtetett a jelenlegi csapata. Összesen 20 gólt szereztek és 14 gólpasszt adtak eddig a tavaszi szezonban a téli szerzemények.

A legeredményesebbek a Nyíregyháza új játékosai voltak nyolc góllal. Ezt a termést három játékos hozta össze. A legtöbbször a Slavia Prahától kölcsönvett (igaz, az őszi szezonban ugyancsak kölcsönben a Sigma Olomoucban szerepelt), 25 éves nigériai Muhamed Tijani talált be, négyszer, őt a szintén Csehországból, az 1. FC Slovackótól érkezett osztrák csatár, Martko Kvasina követi három találattal, míg a német másodosztályból kölcsönvett, korábbi debreceni védő, a montenegrói Meldin Dreskovics egy gólt szerzett. Érdekesség, hogy Tijani és Kvasina az őszi szezonban együttesen 27 meccsen (előbbi 13-szor, utóbbi 14-szer játszott) két gólt szereztek a cseh élvonalban (egyet-egyet), az NB I-ben viszont öt forduló elteltével (öt-öt meccsen játszottak) hétnél tartanak.

A Nyíregyháza után a Ferencváros új játékosai találtak be a legtöbbször. Az AEK Athénhoz került Varga Barnabás helyére szerződtetett horvát csatár, Franko Kovacevic háromszor is, míg a DVTK-tól érkezett holland-ghánai szélső, Elton Acolatse és a Svájcból jött argentin védő, Mariano Gómez egyszer-egyszer. Kovacevic tulajdonképpen ugyanazt a gólerős formát folytatta az NB I-ben is, amit az idény első felében a szlovén Celjében mutatott, amelynél 14 bajnokin talált be 11-szer az őszi szezonban, az NB I-ben öt találkozó után tart három gólnál és egy gólpassznál.

Ami az új szerzemények gólpasszait illeti, ebben a ferencvárosiak voltak a legeredményesebbek három gólpasszal. Kovacevic mellett Acolatse és a Paksról érkezett Osváth Attila is adott már gólpasszt.

A télen klubot váltó játékosok közül érdemes még kiemelni Jurek Gábort, akit a bennmaradásért folyó harcban közvetlen riválisához, az MTK-hoz engedett el kölcsönbe a Diósgyőr és a támadó két góllal és két gólpasszal hálálta meg eddig a bizalmat a kék-fehéreknek, ezzel az új játékosok kanadai táblázatán a 2. helyen áll Tijani mögött, aki a négy gólja mellett egy gólpasszt is adott eddig.

A DVTK új igazolása, a Puskás Akadémiától kölcsönvett gambiai Lamin Colley a bajnokságban két gólt szerzett, amivel máris megduplázta az őszi, felcsúti termést (11 meccs 2 gól, tavasszal 5/2), igaz a DVTK-ban a Magyar Kupában is betalált a paksi 6–2-es diadal alkalmával, ráadásul kétszer is.

Az Újpestben a múlt héten éppen a DVTK ellen szerezte meg első gólját az Egyiptomból kölcsönbe érkezett, az előző idényben még Fehérváron futballozó szlovén Nejc Gradisar. A liláknál két téli szerzemény adott eddig gólpasszt: Bodnár Gergő és Fenyő Noah.

Az említett klubok mellett a Kazincbarcika téli szerzeményei jegyeztek még gólt és és gólpasszt is tavasszal (Kacper Radkowski és Ferenczi János), míg a Puskás Akadémia Csákvárról szerződtetett 24 éves középpályása, Magyar Zsolt pályafutása második NB I-es meccsén, a Kazincbarcika ellen rögtön két gólpasszal jelentkezett.

A TÉLI IGAZOLÁSOK NAGY MECCSE – NYÍREGYHÁZA–MTK BUDAPEST 4–2

Ezen a mérkőzésen a két csapatban összesen négy gólt szereztek a téli szerzemények.