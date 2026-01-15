Paksi FC: Kinyik Ákos megsérült az edzőtáborban

A klub hivatalos honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy a védő állapotáról a vizsgálatokat követően adnak majd további tájékoztatást. A paksiakra egyébként még egy felkészülési mérkőzés vár a törökországi edzőtáborban, pénteken a Widzew Lódz ellen lépnek pályára.

Kinyik az LKS Lódz elleni keddi felkészülési mérkőzésen maradt lent a pályán, majd később nem is tudta folytatni a játékot.

„Volt egy lehetőségem a hazapasszra, de az ellenfél támadója jól olvasta a játékot, ezért visszafordultam a mezőny felé, és magam alól próbáltam kipasszolni a labdát. A passz pillanatában – ahogy utólag mondták – talán volt egy kisebb lökés is, én pedig azonnal reccsenést éreztem a térdemben. Lent maradtam, nem tudtam ráállni a lábamra. Korábban nem volt hasonló sérülésem, így ez most egy új helyzet számomra. Hazautazunk, ezt követően képalkotó vizsgálatra megyek, majd orvossal konzultálunk, hogy pontos képet kapjunk az állapotomról” – idézte a paksiak honlapja Kinyiket.

A PAKSI FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6–17., Belek (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Január 9., péntek: Paks–Sumqayit FK (azeri) 5–1 (Ádám M. 2, Böde, Tóth B., Szendrei Á.)

Január 11., vasárnap: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) 2–3 (Windecker – 11-esből, Tóth B.)

Január 13., kedd: Paks–LKS Lódz (lengyel) 0–0

Január 16., péntek: Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként BVSC)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: Pető Milán (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –