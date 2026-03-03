Nemzeti Sportrádió

Kiderült, Cristiano Ronaldo combizomsérülést szenvedett

2026.03.03. 19:24
Fotó: Getty Images
Kiderült, a vártnál súlyosabb az Al-Naszr portugál klasszisának a szombati bajnokin összeszedett sérülése, ezért a csapata hétvégi mérkőzését mindenképpen kihagyja – legalábbis portugál sajtóhírek szerint.

A szaúdi élvonalban szereplő Al-Naszr kedden hivatalos közösségi médiás oldalán közölte: Cristiano Ronaldo combizomsérülést szenvedett az Al-Fajha elleni bajnokin, ezért kellett a 80. percben lecserélni. A 3–1-re megnyert bajnoki elején a portugál támadó kihagyott egy büntetőt, majd csapata második gólja után kért cserét – klubja szerint a jobb combjával vannak gondok.

A közlemény szerint Cristiano Ronaldo kedden már meg is kezdte a regenerációs munkát a klubnál, s „gyógyulását napi szinten felügyelik majd.” Mindez tehát ellentmond azoknak a híreknek, amelyek szerint a 41 éves labdarúgó a családjával együtt az iráni háború miatt elhagyta volna Rijádot és Madridba menekült volna. Annál is inkább így van ez, mert a klub kedden a közlemény előtt még arról közölt friss képeket, ahogy Cristiano Ronaldo megérkezik a csapat edzőközpontjába.

A portugál Abola még annyit tesz hozzá a sérülésről szóló hivatalos közléshez, hogy ez azt jelenti, hogy CR az Al-Naszr hétvégi bajnokiját kihagyja.

 

 

